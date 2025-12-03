Esze ágában sem volt finomkodni: Szijjártó olyan felszólítást küldött Ukrajnának, hogy abba beleremegnek

„Ne támadják a szuverenitásunkat! Erre határozottan felszólítjuk az ukránokat. Egyúttal pedig a mai tanácsülésen is világossá tettem, hogy azzal, hogy a télre történő ukrán energiafelkészülésben Magyarország szerepe nagyobb, mint bárki másé a számadatok alapján, ezzel azt várjuk el, hogy a mi energiabiztonságunkkal szembeni fizikai és jogi támadásokkal mind Kijevben, mind Brüsszelben hagyjanak fel” – mondta.

A miniszter aláhúzta, hogy Magyarország meg fogja védeni magát, és a kormány garantálja azt, hogy a háztartások és a gazdaság energiaellátása rendben lesz, mint ahogy rendben is van. Végül pedig arra is kitért, hogy az elmúlt percekben telefonon beszélt Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, aki részletesen tájékoztatta a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokról.

Elmondta azt is, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megvédjék a Barátság vezetéket és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, és a támadások az orosz védekezésnek köszönhetően csak kisebb károkat okoztak, amelyek nem veszélyeztették és nem is veszélyeztetik a Magyarországra irányuló kőolajszállítást”

– tudatta.

(MTI)