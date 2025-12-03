Ft
kőolajvezeték Magyarország Barátság Oroszország Orbán Viktor

Orbán Viktor is megszólalt a Barátság kőolajvezetéket ért támadás után – egyelőre ezt lehet tudni az energiabiztonságunkról

2025. december 03. 14:03

A Mol vezetőivel való egyeztetés után a miniszterelnök elárulta, hogy a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé zavartalanul üzemel.

2025. december 03. 14:03
null

Orbán Viktor Facebook-posztjában biztosította a lakosságot, hogy Magyarország kőolajellátása a mai, Barátság kőolajvezetéket ért támadás ellenére is zavartalan.

A miniszterelnök elmondta, hogy egyeztetett a Mol vezetőivel és bár ukrán támadás érte, a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé zavartalanul üzemel.

„Magyarország kőolajellátása biztonságban van” – fogalmazott Orbán Viktor, ezzel eloszlatva mindenféle aggodalmat a stratégiai jelentőségű olajvezeték működésével kapcsolatban.

A Barátság-vezeték Oroszországból szállít kőolajat Magyarországra, és kiemelt fontosságú az ország energiaellátásában. A miniszterelnök közleménye szerint a mai események ellenére az olajszállítás folyamatos, a rendszer működése stabil.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

