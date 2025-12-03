Orbán Viktor is megszólalt a Barátság kőolajvezetéket ért támadás után – egyelőre ezt lehet tudni az energiabiztonságunkról

„Kinyírják Magyarország energiabiztonságát” – elérkezett a végső fázisba Brüsszel, térdre kényszerítenék Magyarországot

„Pontosan tudtuk, hogy a washingtoni és a moszkvai megállapodások mellett harcolnunk kell Brüsszelben is. És ez a harc most élesedik” – hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.