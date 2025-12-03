Orbán Viktor is megszólalt a Barátság kőolajvezetéket ért támadás után – egyelőre ezt lehet tudni az energiabiztonságunkról

Most érkezett: ismét súlyos támadás érte a Barátság kőolajvezetéket – bajban lehet Európa energiaellátása is
Ukrán hírszerzési források szerint a robbanást távirányítású robbanószerekkel hajtották végre.
A Mol vezetőivel való egyeztetés után a miniszterelnök elárulta, hogy a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé zavartalanul üzemel.
A miniszterelnök elmondta, hogy egyeztetett a Mol vezetőivel és bár ukrán támadás érte, a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé zavartalanul üzemel.
„Magyarország kőolajellátása biztonságban van” – fogalmazott Orbán Viktor, ezzel eloszlatva mindenféle aggodalmat a stratégiai jelentőségű olajvezeték működésével kapcsolatban.
A Barátság-vezeték Oroszországból szállít kőolajat Magyarországra, és kiemelt fontosságú az ország energiaellátásában. A miniszterelnök közleménye szerint a mai események ellenére az olajszállítás folyamatos, a rendszer működése stabil.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI
***