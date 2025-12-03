Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Barátság kőolajvezeték

Most érkezett: ismét súlyos támadás érte a Barátság kőolajvezetéket – bajban lehet Európa energiaellátása is

2025. december 03. 13:40

Ukrán hírszerzési források szerint a robbanást távirányítású robbanószerekkel hajtották végre.

2025. december 03. 13:40
null

Az oroszországi tél első éjszakáján robbanás történt a Barátság kőolajvezeték ellen, amelyen keresztül az orosz olaj Magyarországra és más európai országokba eljut – írta meg a Ukrinform.

Az esetet a védelmi minisztérium főfelderítő igazgatóságának jól informált forrása jelentette.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját
Tovább a cikkhezchevron

A támadás a Kazynski Vysilky falu közelében, a Tahanroh–Lypetsk szakaszon történt

A hírszerzési források szerint a robbanást távirányítású robbanószerekkel és további éghető anyagokkal hajtották végre, hogy az olajvezeték pusztítása látványos és hatékony legyen.

Nem hagyunk fel a támadásokkal, mindaddig robbanni és égni fog a kőolajvezeték, amíg Oroszország fel nem hagy Ukrajna támadásával”

– fogadkozott az ukrán hírszerzés

A helyi lakosok a közösségi médiában számoltak be a robbanásról, részletezve a fényes villanásokkal és robajjal járó eseményt a Kazynski Vysilky térségében.

Ez az incidens nem az első támadás a Barátság kőolajvezeték ellen. Augusztus 22-én Ukrajna drónrendszeri erői már hajtottak végre támadást az olajvezeték-nyomóállomása ellen az oroszországi Unecha városában. Emellett augusztus 13-án kamikaze drónok is célba vették ugyanazt az olajvezeték-állomást.

Ezt is ajánljuk a témában

A sorozatos incidensek az ukrán fél részéről a kritikus infrastruktúra elleni fokozott akciókat jelzik, miközben a Barátság kőolajvezeték stratégiai jelentősége miatt a robbanások hatása messzemenően érintheti az európai olajellátást is.

Nyitókép: Máthé Zoltán

***

Összesen 78 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
captain-stierlitz
2025. december 03. 15:48
A Fekete tenger melletti vezetéket robbantották. hülye sztyeppei csicskák, nézzétek a térképre
Válasz erre
0
0
andris-923
2025. december 03. 15:42
Ebből előbb utóbb A H–47M2 Kinzsal lesz a kis kobold seggébe!
Válasz erre
1
0
hola47
2025. december 03. 15:37
Mikor vesszük már észre, hogy az eu és az ukik az ellenségeink. Beleavatkoznak a blügyekbe (jogállami szarság), ismét beleavatkoznak a választásokba (most a tiszarosok), és támadják a szuverenitásunkat (eus cécó az orosz olajjal és gázzal, plusz az uki támadások a Barátság vezeték ellen). Válaszolni kellene ! Villany lekapcsol, gáz elzár!
Válasz erre
0
0
figyellek-4
2025. december 03. 15:27
Határzár,energia szállítás leállítás!Nagykövet kiutasítás,vétó minden támogatásra.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!