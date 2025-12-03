Most érkezett: ismét súlyos támadás érte a Barátság kőolajvezetéket – bajban lehet Európa energiaellátása is

Itt a bejelentés, amire mind vártunk: Orbán Viktor hazatért, és elárulta, mire jutottak Putyinnal
A miniszterelnök Facebook-oldalán számolt be a Vlagyimir Putyinnal folytatott megbeszélés eredményéről.
Ukrán hírszerzési források szerint a robbanást távirányítású robbanószerekkel hajtották végre.
Az oroszországi tél első éjszakáján robbanás történt a Barátság kőolajvezeték ellen, amelyen keresztül az orosz olaj Magyarországra és más európai országokba eljut – írta meg a Ukrinform.
Az esetet a védelmi minisztérium főfelderítő igazgatóságának jól informált forrása jelentette.
A támadás a Kazynski Vysilky falu közelében, a Tahanroh–Lypetsk szakaszon történt
A hírszerzési források szerint a robbanást távirányítású robbanószerekkel és további éghető anyagokkal hajtották végre, hogy az olajvezeték pusztítása látványos és hatékony legyen.
Nem hagyunk fel a támadásokkal, mindaddig robbanni és égni fog a kőolajvezeték, amíg Oroszország fel nem hagy Ukrajna támadásával”
– fogadkozott az ukrán hírszerzés
A helyi lakosok a közösségi médiában számoltak be a robbanásról, részletezve a fényes villanásokkal és robajjal járó eseményt a Kazynski Vysilky térségében.
Ez az incidens nem az első támadás a Barátság kőolajvezeték ellen. Augusztus 22-én Ukrajna drónrendszeri erői már hajtottak végre támadást az olajvezeték-nyomóállomása ellen az oroszországi Unecha városában. Emellett augusztus 13-án kamikaze drónok is célba vették ugyanazt az olajvezeték-állomást.
A sorozatos incidensek az ukrán fél részéről a kritikus infrastruktúra elleni fokozott akciókat jelzik, miközben a Barátság kőolajvezeték stratégiai jelentősége miatt a robbanások hatása messzemenően érintheti az európai olajellátást is.
