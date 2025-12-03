Itt vannak a megrendítő számok: brüsszeli eurómilliók érkeznek a Tisza Párt holdudvarába

A Tisza Párt körül feltűnő szereplők közül a Political Capital az, amelynek uniós támogatása a leginkább szembetűnő az EU Funding and Tenders Portal adatai alapján. A portál szerint a szervezet nem kevesebb mint két nagy, többmilliós projektre kapott brüsszeli pénzeket: a Hungarian Digital Media Observatory against Disinformation (HDMO) program 1 908 025,07 eurós, vagyis mintegy 727 millió forintos összköltséggel fut 2025 és 2028 között, amelyből az uniós hozzájárulás 1 296 600,05 euró, közel 494 millió forint. A 2023 és 2025 között működő LAKMUSZ EDMO-hub 2 127 482,07 eurós (több mint 810 millió forintos) költségvetéssel valósult meg, amelynek 1 440 033,55 eurós, vagyis több mint 548 millió forintos része származott EU-támogatásból. Mindkét projekt koordinátora a Political Capital.

A Tisza Párt körül feltűnő Krekó Péter szervezete két uniós projekt több mint 2,7 millió eurós brüsszeli támogatását irányítja

Forrás: Facebook / Krekó Péter

A HDMO célját a portál úgy foglalja össze, hogy Magyarországot „a posztigazság laboratóriumának” nevezi, amelyben a szervezet „a dezinformáció elleni fellépés következő szintjére” kíván lépni, többek között a határon túli magyar közösségek elérésével és az AI-alapú ellenőrzési módszerek fejlesztésével. A LAKMUSZ-projekt leírása pedig hangsúlyozza: a hub „a leginkább rászoruló tagállam” számára jött létre, és olyan szereplőket fog össze, mint a