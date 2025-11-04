Tagadhatatlan bizonyíték látott napvilágot: a Tisza egy külföldről támogatott projekt, amely Brüsszel és a nagyvállalatok érdekeit szolgálja

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint egyre több jel mutat arra, hogy a Tisza Párt mögött nem hazai, hanem nemzetközi érdekcsoportok állnak. Úgy véli, Magyar Péter politikai pályája kezdettől hamis alapokra épült, és azóta is próbálja elrejteni valódi természetét.

A jobboldal már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza valójában egy külföldről támogatott projekt, amely Brüsszel és a nagyvállalatok érdekeit szolgálja.

Szánthó Miklós szerint ezt most a külföldi tulajdonú K&H Bank elemzője is megerősítette, amikor arról beszélt, hogy „a piac a Tiszának szurkol”, mert a párt kormányra kerülve „több területhez is hozzá nyúlna” – például az extraprofit- és különadókhoz.

Szánthó Miklós úgy látja, a Tisza gazdasági elképzelései – magasabb jövedelemadó, a kkv-k adóterheinek növelése, a rezsicsökkentés megszüntetése és a nyugdíjak visszafogása – egybevágnak az Európai Bizottság ajánlásaival. Szerinte mindez a „piacok bizalmát” szolgálja, nem a magyar emberek érdekeit.