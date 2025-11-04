Ft
tisza párti Brüsszel Szánthó Miklós Magyar Péter K&H Bank

Tagadhatatlan bizonyíték látott napvilágot: a Tisza egy külföldről támogatott projekt, amely Brüsszel és a nagyvállalatok érdekeit szolgálja

2025. november 04. 10:36

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit, hanem az adóemelést, nyugdíjcsökkentést és háborúpárti politikát képviseli.

2025. november 04. 10:36
null

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint egyre több jel mutat arra, hogy a Tisza Párt mögött nem hazai, hanem nemzetközi érdekcsoportok állnak. Úgy véli, Magyar Péter politikai pályája kezdettől hamis alapokra épült, és azóta is próbálja elrejteni valódi természetét.

A jobboldal már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza valójában egy külföldről támogatott projekt, amely Brüsszel és a nagyvállalatok érdekeit szolgálja.

Szánthó Miklós szerint ezt most a külföldi tulajdonú K&H Bank elemzője is megerősítette, amikor arról beszélt, hogy „a piac a Tiszának szurkol”, mert a párt kormányra kerülve „több területhez is hozzá nyúlna” – például az extraprofit- és különadókhoz.

Szánthó Miklós úgy látja, a Tisza gazdasági elképzelései – magasabb jövedelemadó, a kkv-k adóterheinek növelése, a rezsicsökkentés megszüntetése és a nyugdíjak visszafogása – egybevágnak az Európai Bizottság ajánlásaival. Szerinte mindez a „piacok bizalmát” szolgálja, nem a magyar emberek érdekeit.

Összegzésként Szánthó Miklós kijelentette:

 a Tisza egy brüsszeli projekt, amely adóemelést, nyugdíjcsökkentést és háborúpárti politikát képvisel. 

Kapcsolódó vélemény

Kaszab Zoltán

Vasarnap.hu

Idézőjel

El a kezekkel a nyugdíjaktól!

Ha megvalósulnának ezek a tervek, a nyugdíjasok évente több százezer forinttól is eleshetnének.

„Most már a piac is megerősítette mindezt – ők viszont dühösek, ha kimondjuk az igazságot, mert tudják, hogy amit képviselnek, az bukópálya” – fogalmazott az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

bubu2003
2025. november 04. 11:46
arra gondol vajon a "nagy nemzetközi tőke " és hasonlók ,hogy a leszegényített tönkre baszott országokban ki fogja megvásárolni a szarjaikat, ha az alapvető életfeltételek is alig lesznek biztosítva?...vagy mégis?
llnnhegyi
2025. november 04. 11:15
Öt hónap múlva okosabbak leszünk. -:))) Újra látjuk majd az ötödik kettőharmados győzelmet! Hajrá Fidesz-Kdnp koalíciós pártok!
kimirszen
2025. november 04. 11:04
karcos-2 2025. november 04. 10:46 • Szerkesztve Terveztem egy ideje de ez volt az utolsó húzása Pá pá K&H Bank Kate helyet lesz Andi ha átmész az MBH bankba. :))))))))))))))))
kimirszen
2025. november 04. 11:02
karcos-2 2025. november 04. 10:57 A gonosz Orbán bántja a jóságos Bankokat Az MBH bankkal mi van? :))))))))))))))))))))))))))))))))))) Minden hitel ott a legolcsóbb minden kezelési költség ott a legolcsóbb minden betéti kamat ott a legmagasabb.
