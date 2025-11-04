Tagadhatatlan bizonyíték látott napvilágot: a Tisza egy külföldről támogatott projekt, amely Brüsszel és a nagyvállalatok érdekeit szolgálja

Kiszivárgott: kegyetlen belharc tombol a Tisza Pártban, Magyar Péter már a kampánycsapatával is összeveszett
Belső források szerint Tóth Péter kampányfőnök is távozhat a pártból.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit, hanem az adóemelést, nyugdíjcsökkentést és háborúpárti politikát képviseli.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint egyre több jel mutat arra, hogy a Tisza Párt mögött nem hazai, hanem nemzetközi érdekcsoportok állnak. Úgy véli, Magyar Péter politikai pályája kezdettől hamis alapokra épült, és azóta is próbálja elrejteni valódi természetét.
A jobboldal már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza valójában egy külföldről támogatott projekt, amely Brüsszel és a nagyvállalatok érdekeit szolgálja.
Szánthó Miklós szerint ezt most a külföldi tulajdonú K&H Bank elemzője is megerősítette, amikor arról beszélt, hogy „a piac a Tiszának szurkol”, mert a párt kormányra kerülve „több területhez is hozzá nyúlna” – például az extraprofit- és különadókhoz.
Szánthó Miklós úgy látja, a Tisza gazdasági elképzelései – magasabb jövedelemadó, a kkv-k adóterheinek növelése, a rezsicsökkentés megszüntetése és a nyugdíjak visszafogása – egybevágnak az Európai Bizottság ajánlásaival. Szerinte mindez a „piacok bizalmát” szolgálja, nem a magyar emberek érdekeit.
Összegzésként Szánthó Miklós kijelentette:
a Tisza egy brüsszeli projekt, amely adóemelést, nyugdíjcsökkentést és háborúpárti politikát képvisel.
Kapcsolódó vélemény
Ha megvalósulnának ezek a tervek, a nyugdíjasok évente több százezer forinttól is eleshetnének.
„Most már a piac is megerősítette mindezt – ők viszont dühösek, ha kimondjuk az igazságot, mert tudják, hogy amit képviselnek, az bukópálya” – fogalmazott az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP