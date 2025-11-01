***

„Simonovits András néhány hónapja valószínűleg maga sem gondolta, hogy mennyien fogják emlegetni a nevét. Ő az a nyugdíjszakértő, aki az elmúlt hetekben vadabbnál vadabb ötletekkel áll elő, hogy szerinte hogyan kellene megreformálni a nyugdíjrendszert. Ezzel önmagában még nem is lenne baj, hiszen bárkinek joga van ahhoz, hogy gondolkodjon ezen, csakhogy Simonovits a kormányzásra készülő Tisza Párthoz közel álló szakértőként elmélkedik a nyugdíjasok megsarcolásáról.

És bár a Tisza tagadja, hogy köze lenne hozzá, árulkodó, hogy Simonovits több megszólalásában is tiszásként hivatkozott magára, például amikor arról beszélt, hogy »először nyernünk kell.« Ráadásul ötleteinek egy részét a Tisza-szigetek meghívására az egyik ilyen csoport rendezvényén mutatta be. Az pedig nem túl életszerű, hogy egy olyan előadót hívnak meg egy ilyen eseményre, akivel nem értenek egyet.