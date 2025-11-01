Ft
11. 01.
szombat
Tisza Párt Simonovits András Magyarország Magyar Péter nyugdíj

El a kezekkel a nyugdíjaktól!

2025. november 01. 18:12

Ha megvalósulnának ezek a tervek, a nyugdíjasok évente több százezer forinttól is eleshetnének.

2025. november 01. 18:12
null
Kaszab Zoltán
Vasarnap.hu

***

„Simonovits András néhány hónapja valószínűleg maga sem gondolta, hogy mennyien fogják emlegetni a nevét. Ő az a nyugdíjszakértő, aki az elmúlt hetekben vadabbnál vadabb ötletekkel áll elő, hogy szerinte hogyan kellene megreformálni a nyugdíjrendszert. Ezzel önmagában még nem is lenne baj, hiszen bárkinek joga van ahhoz, hogy gondolkodjon ezen, csakhogy Simonovits a kormányzásra készülő Tisza Párthoz közel álló szakértőként elmélkedik a nyugdíjasok megsarcolásáról.

És bár a Tisza tagadja, hogy köze lenne hozzá, árulkodó, hogy Simonovits több megszólalásában is tiszásként hivatkozott magára, például amikor arról beszélt, hogy »először nyernünk kell.« Ráadásul ötleteinek egy részét a Tisza-szigetek meghívására az egyik ilyen csoport rendezvényén mutatta be. Az pedig nem túl életszerű, hogy egy olyan előadót hívnak meg egy ilyen eseményre, akivel nem értenek egyet.

Persze Simonovitsnak formális pozíciója nincs a Tiszában, így a párt mondhatja, hogy nincs köze hozzá, a lóláb ugyanakkor erősen kilóg.

Nem véletlen persze, hogy az ellenzéki párt most már tagadná a kapcsolatot. A szakértő ugyanis teljesen keresztülhúzta a számításaikat. Miközben ugyanis Magyar Péter hivatalosan a legalacsonyabb nyugdíjak emeléséről, vagy épp nyugdíjas SZÉP-kártyáról beszél, Simonovits András kikotyogta, hogy a »megoldás« a nyugdíjrendszer – egyébként nem létező – bajaira a juttatások 30-40 százalékos megadóztatása, vagy épp a Nők 40 eltörlése lenne, amivel szerinte 700 milliárd forintot spórolhatna a költségvetés.

Ha megvalósulnának ezek a tervek, a nyugdíjasok évente több százezer forinttól is eleshetnének, ami katasztrofális hatással lenne a mindennapjaikra. A kormány az elmúlt 15 évben rengeteget tett azért, hogy az időseknek járó juttatások vásárlóértékét megőrizze és lehetőség szerint növelje. Ezt a folyamatot teljesen kerékbe törnék a Tiszához köthető szakértő tervei. Nem beszélve a javaslat erkölcstelenségéről.”

Nyitókép: Képernyőfotó

belbuda
2025. november 01. 18:26
Nem únjátok még ezt a hazugságot?! Birkaeledel...😉
gullwing
2025. november 01. 18:21
A vén szardarab nem küldte vissza a 13. havit. Pedig a vén bolsi patkány a 12-ért sem dolgozott meg!
