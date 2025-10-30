Orbán Viktor bejelentette: lesz 14. havi nyugdíj (VIDEÓ)

Gulyás Gergely Pintér Béla legújabb darabjáról: Gyalázat, és szégyen, hogy ilyenre sor kerülhet!
Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump.
A miniszterelnök elárulta, hogy jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgoznak.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön egy videóüzenetben jelentette be, hogy bár nagy vita övezte, de eldőlt:
lesz 14. havi nyugdíj.
Jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgoznak.
A kormányfő munkatársának azon kérdésére, hogy miért nyúlt el annyira a szerdai kormányülés, azt felelte, sok volt az előterjesztés. „Rengeteg fontos és jó döntést hoztunk, fel sem tudom sorolni” – hangzott el.
– sorolta Orbán Viktor.
Ezután beszélt az árrésstopról, amiről bár mindig vita van, de árrésstop nélkül az élelmiszer ára jóval magasabb lenne. Mint kiderült, ezt meghosszabbították, és 14 új élelmiszerre ki is terjesztették.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala