árrésstop akcióterv ágazat nyugdíj pénz videóüzenet Orbán Viktor miniszterelnök élelmiszer

Orbán Viktor bejelentette: lesz 14. havi nyugdíj (VIDEÓ)

2025. október 30. 20:28

A miniszterelnök elárulta, hogy jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgoznak.

2025. október 30. 20:28
null

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön egy videóüzenetben jelentette be, hogy bár nagy vita övezte, de eldőlt:

lesz 14. havi nyugdíj.

Jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgoznak.

Fontos és jó döntések

A kormányfő munkatársának azon kérdésére, hogy miért nyúlt el annyira a szerdai kormányülés, azt felelte, sok volt az előterjesztés. „Rengeteg fontos és jó döntést hoztunk, fel sem tudom sorolni” – hangzott el.

  • „Szociális ágazat, kulturális ágazat: 15 százalékos béremelés,
  • nevelőszülők – akik alul voltak fizetve eddig – a nekik járó pénz megduplázása,
  • Összeraktunk egy állami akciótervet az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítására”

– sorolta Orbán Viktor.

Bővült az árrésstop

Ezután beszélt az árrésstopról, amiről bár mindig vita van, de árrésstop nélkül az élelmiszer ára jóval magasabb lenne. Mint kiderült, ezt meghosszabbították, és 14 új élelmiszerre ki is terjesztették.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

