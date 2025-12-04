Ft
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Barátság Moszkva Magyarország Kijev orosz-ukrán háború Szijjártó Péter Orbán Viktor kőolajvezeték

Kijev nem teszi le a fegyvert: tovább támadják a Barátság kőolajvezetéket – megszüntetnék Moszkva olajbevételét

2025. december 04. 13:13

Ukrán katonai hírszerzési források elárulták, hogy amíg a háború tart támadni fogják a Magyarországot és Európát ellátó vezetéket.

2025. december 04. 13:13
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna katonai hírszerzése (HUR) szerint december 1-én, hétfőn ismét robbanás történt az orosz Druzhba olajvezetéken.

A HUR forrása szerint a detonációt távirányítású robbanóeszközzel idézték elő, amelyet gyújtóanyagokkal láttak el a tűz fokozására.

A katonai hírszerzés forrása ezen felül azt is elárult, hogy Ukrajna továbbra is támadni fogja az orosz olajhálózatot, mivel az Moszkva háborús erőfeszítéseit finanszírozza

– írta meg a Kyiv Post.

„Az orosz olajhálózat, amely az állami agressziót és hadiipart finanszírozza, tovább fog robbanni és égni, amíg az ellenség nem hagyja abba Ukrajna megtámadását” – mondta a forrás.

Nem sokkal annak megtörténte után Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a hírre. A kormányfő biztosította a lakosságot, hogy Magyarország kőolajellátása a támadás ellenére is zavartalan. A miniszterelnök elmondta, hogy a helyzetről egyeztetett a Mol vezetőivel is, akik szintén megerősítették, hogy hazánk energetikai helyzete zavartalan maradt a támadás után.

A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter elítélte a támadást, amely tovább növeli a diplomáciai feszültséget Kijev és Budapest között.

Ez felháborító. Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését. Az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadnak a tengereken hajózó tankerhajókat is” – fogalmazott a külügyminiszter.

„Tehát jól láthatóan az ukránok civil célpontok ellen is támadásokat indítanak annak érdekében, hogy bosszút álljanak a magyarokon, és ellehetetlenítsék Magyarország biztonságos kőolajellátását” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Nyitókép: képernyőkép

***

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nuttika
2025. december 04. 14:18
Meg kell szüntetni mindenféle humanitárius segélyt. Se gáz, se olaj, se áram. Jön a tél, befagyhat a seggük.
Válasz erre
1
0
Geza2
•••
2025. december 04. 14:16 Szerkesztve
"megszüntetnék Moszkva olajbevételét" Ha jól raktam össze a korábban olvasottakat, akkor Magyarország az orosz olajbevétel 3%-áért "felelős". Mivel a nyugat már csak közvetítőkön keresztül vásárol orosz olajat, a Barátság vezeték saccra az orosz olajbevételnek kb.5-8%-át hozhatja. Ha jók a számaim, akkor a Barátság vezeték elleni szabotázsok nem érintik érdemben az orosz olajbevételt, tehát kedves ukrán barátaink a sorozatos szabotázsokkal velünk akarnak kib*ni, nem az oroszokkal.
Válasz erre
2
0
Hohokam
2025. december 04. 14:04
Hát, akkor addig villany-áram-olajszünet arrafelé....
Válasz erre
1
0
tikkadt-szocske
2025. december 04. 13:58
Bárhogy is igyekeznek ezek a patkány ukrányok, nekem már nem fognak közelebb állni a szívemhez. Kár, hogy az EU ennyire beléjük habarodott és mindenáron háborúzni akar. Van mocsok elég.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!