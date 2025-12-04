Kijev nem teszi le a fegyvert: tovább támadják a Barátság kőolajvezetéket – megszüntetnék Moszkva olajbevételét

„Az orosz olajhálózat, amely az állami agressziót és hadiipart finanszírozza, tovább fog robbanni és égni, amíg az ellenség nem hagyja abba Ukrajna megtámadását” – mondta a forrás.

Nem sokkal annak megtörténte után Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a hírre. A kormányfő biztosította a lakosságot, hogy Magyarország kőolajellátása a támadás ellenére is zavartalan. A miniszterelnök elmondta, hogy a helyzetről egyeztetett a Mol vezetőivel is, akik szintén megerősítették, hogy hazánk energetikai helyzete zavartalan maradt a támadás után.