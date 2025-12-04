Kijev nem teszi le a fegyvert: tovább támadják a Barátság kőolajvezetéket – megszüntetnék Moszkva olajbevételét

Most érkezett: ismét súlyos támadás érte a Barátság kőolajvezetéket – bajban lehet Európa energiaellátása is
Ukrán hírszerzési források szerint a robbanást távirányítású robbanószerekkel hajtották végre.
Ukrán katonai hírszerzési források elárulták, hogy amíg a háború tart támadni fogják a Magyarországot és Európát ellátó vezetéket.
A HUR forrása szerint a detonációt távirányítású robbanóeszközzel idézték elő, amelyet gyújtóanyagokkal láttak el a tűz fokozására.
A katonai hírszerzés forrása ezen felül azt is elárult, hogy Ukrajna továbbra is támadni fogja az orosz olajhálózatot, mivel az Moszkva háborús erőfeszítéseit finanszírozza
– írta meg a Kyiv Post.
„Az orosz olajhálózat, amely az állami agressziót és hadiipart finanszírozza, tovább fog robbanni és égni, amíg az ellenség nem hagyja abba Ukrajna megtámadását” – mondta a forrás.
Nem sokkal annak megtörténte után Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a hírre. A kormányfő biztosította a lakosságot, hogy Magyarország kőolajellátása a támadás ellenére is zavartalan. A miniszterelnök elmondta, hogy a helyzetről egyeztetett a Mol vezetőivel is, akik szintén megerősítették, hogy hazánk energetikai helyzete zavartalan maradt a támadás után.
A Mol vezetőivel való egyeztetés után a miniszterelnök elárulta, hogy a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé zavartalanul üzemel.
A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter elítélte a támadást, amely tovább növeli a diplomáciai feszültséget Kijev és Budapest között.
Odacsapott a külgazdasági és külügyminiszter.
„Ez felháborító. Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését. Az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadnak a tengereken hajózó tankerhajókat is” – fogalmazott a külügyminiszter.
„Tehát jól láthatóan az ukránok civil célpontok ellen is támadásokat indítanak annak érdekében, hogy bosszút álljanak a magyarokon, és ellehetetlenítsék Magyarország biztonságos kőolajellátását” – tette hozzá Szijjártó Péter.
