Aleksandar Vucsics NIS üzemanyag Szerbia kőolajvezeték Egyesült Államok

Eljött a pillanat, amitől rettegtek Magyarország szomszédságában: leállt a legfontosabb kőolajfinomító

2025. december 02. 14:14

Nem hosszabbították meg a NIS működési engedélyét.

2025. december 02. 14:14
Nem hosszabbították meg a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét, leáll a szerbiai kőolajfinomító, a szerb kormány viszont lehetővé tette, hogy a NIS lezárja a pénzügyeit, és a hét végéig kifizethesse dolgozóit, illetve beszállítóit – hangsúlyozta Aleksandar Vucsics szerb köztársasági elnök keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján.

A szerb elnök csalódottságának adott hangot, amiért az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az engedélyt, holott Szerbia arra számított, hogy ez megtörténik.

Az Egyesült Államok idén január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia akkor 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből – ezt azóta többször meghosszabbították –, de ez mindeddig nem történt meg.

A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyefty a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,30 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re.

Az amerikai szankciók végül október 9-én életbe léptek, azóta nem érkezik kőolaj a horvátországi Adria-kőolajvezetéken keresztül Szerbiába, és a külföldi bankok sem engedélyezik a pénzmozgást a NIS számláin. Ez azt jelenti egyebek között, hogy az országban az autósok nemzetközi bankkártyával nem tudnak fizetni a NIS benzinkútjain, csak készpénzzel vagy hazai kibocsátású kártyával, ám a jövő héttől várhatóan ez sem lesz lehetséges. Napról napra döntenek majd a folytatásról – mondta az államfő, hozzátette: 

a leállás hatással lesz az egész országra.

Aleksandar Vucsics kedden közölte, az illetékes miniszter tájékoztatta a NIS-t, hogy nem várható pozitív válasz Washingtonból, ezért engedélyezik a pancsovai kőolajfinomító leállítását. Hogy pontosan, mikor áll le az üzem, a cégtől függ.

Az államfő közölte, hogy január végéig az országnak van elég üzemanyag-tartaléka, csak a NIS kútjain nem lehet majd tankolni.

Aleksandar Vucsics arra is felhívta a figyelmet, hogy egyelőre nem érkezett válasz Oroszországtól a gázszerződés meghosszabbítására. Mint mondta, amennyiben péntekig sem kapnak új információt, hétfőtől új tárgyalások kezdődnek, és más lehetőségek után néznek, a szükséges pénzt ugyanis már biztosították erre a célra.

(MTI)

