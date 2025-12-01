Nagy a baj: kedden leállhat az üzemanyag-ellátás Magyarország szomszédságában

Rendkívüli lépésre szánta el magát a Mol: Magyarország nélkül összeomlana Szerbia energiaellátása
A segélyszállítmányokat vasúti és vízi úton fogják Szerbiába juttatni.
Vucsicsék tehetetlenek.
A Szerbiai Olajipari Vállalat (NIS) jövője továbbra is bizonytalan az Oroszországot ért szankciók miatt, a Finomító kedden hivatalosan is leállhat, ha az Egyesült Államok nem hosszabbítja meg a működéshez szükséges engedélyt – jelentette ki Aleksandar Vucsics szerb elnök hétfőn.
„Nincsenek jó híreim és nem is húznám az időt” – mondta az elnök a NIS elleni szankciókkal kapcsolatban feltett újságírói kérdésekre. Vucsics hozzátette, hogy ezzel kapcsolatban holnap fontos megbeszélés várható.
Aggódva gondolok arra, hogy holnap hogyan tudjuk biztosítani a nyersolajat, a benzint, a gázolajat és a kerozint”
– tette hozzá.
A válságot elsősorban az okozza, hogy a többségi orosz tulajdonban lévő NIS ellen már 54 napja vannak érvényben az amerikai szankciók.
Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, Magyarország korábban jelezte, kész minden rendelkezésre álló eszközzel támogatni Szerbiát az energiaellátás biztosításában: a Mol decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását, folyamatosan közúton, vasúton és folyami úton juttatva az üzemanyagot a szomszédos országba. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a történtek tanulsága a stratégiai energiahálózat fontossága, ezért felgyorsítják a Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezeték megépítését, és politikai, jogi eszközökkel is igyekeznek megakadályozni az energiaszállítási útvonalak lezárását a brüsszeli szankciókkal összefüggésben.
Ezt is ajánljuk a témában
A segélyszállítmányokat vasúti és vízi úton fogják Szerbiába juttatni.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP
***