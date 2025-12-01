Nagy a baj: kedden leállhat az üzemanyag-ellátás Magyarország szomszédságában

A Szerbiai Olajipari Vállalat (NIS) jövője továbbra is bizonytalan az Oroszországot ért szankciók miatt, a Finomító kedden hivatalosan is leállhat, ha az Egyesült Államok nem hosszabbítja meg a működéshez szükséges engedélyt – jelentette ki Aleksandar Vucsics szerb elnök hétfőn.

„Nincsenek jó híreim és nem is húznám az időt” – mondta az elnök a NIS elleni szankciókkal kapcsolatban feltett újságírói kérdésekre. Vucsics hozzátette, hogy ezzel kapcsolatban holnap fontos megbeszélés várható.