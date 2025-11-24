Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon, Von der Leyen kijelölte Orbán Viktor utódját
Az is érdekes, ki szellőztette meg a hírt.
Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti nagykövet szerint Ukrajna várhatóan beavatkozik a 2026-os magyarországi választásokba a kormányváltás érdekében, valamint megpróbálja zsarolni szomszédját az EU-csatlakozás kiharcolásáért.
Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország budapesti nagykövete a RIA Novosztyinak adott interjúban kijelentette, hogy Ukrajna várhatóan beavatkozik a 2026-os magyarországi parlamenti választásokba a kormányváltás érdekében.
A nagykövet emlékeztetett arra is, hogy
az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint Kijev Brüsszel utasítására próbálja gyengíteni Budapestet Magyarország EU-integráció blokkolása miatt.
Hozzátette: Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elleni támadással Magyarországot próbálta bevonni a konfliktusba vagy zsarolni, hogy Budapest támogassa Ukrajna EU-csatlakozását.
Ezt is ajánljuk a témában
Az is érdekes, ki szellőztette meg a hírt.
Nyitókép: AFP/Orosz elnöki hivatal
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.