Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Magyarország Ukrajna Oroszország nagykövet Európai Unió kőolajvezeték választás

Oroszország figyelmeztette a magyarokat: nagy veszély leselkedik rájuk

2025. november 24. 10:40

Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti nagykövet szerint Ukrajna várhatóan beavatkozik a 2026-os magyarországi választásokba a kormányváltás érdekében, valamint megpróbálja zsarolni szomszédját az EU-csatlakozás kiharcolásáért.

2025. november 24. 10:40
null

Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország budapesti nagykövete a RIA Novosztyinak adott interjúban kijelentette, hogy Ukrajna várhatóan beavatkozik a 2026-os magyarországi parlamenti választásokba a kormányváltás érdekében.

A nagykövet emlékeztetett arra is, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint Kijev Brüsszel utasítására próbálja gyengíteni Budapestet Magyarország EU-integráció blokkolása miatt.

Hozzátette: Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elleni támadással Magyarországot próbálta bevonni a konfliktusba vagy zsarolni, hogy Budapest támogassa Ukrajna EU-csatlakozását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Orosz elnöki hivatal

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 182 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. november 24. 13:49
gyozoporgorugasa 2025. november 24. 13:03 ..."November 30 Székesfehérvár 16 óra.👍👍👍ország apple✌"... Kibaszottul szánalmas és undorító. Még Rákosiék és az ÁVH is egyenesebb jellemek voltak. Ők SOHA nem utaztak arra a tömegre, amely a húsvéti, karácsonyi vagy egyéb helyi rendezvényekre gyűlt össze. De ti ettől remélitek, hogy Poloskapetinek megfut... Ennél jobban bele sem lehet szarnia az adventi karácsonyi készülődésbe a liberálnáci istentelen pogány nemzetáruló csürhéteknek.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. november 24. 13:47
slavnyy-stalin-zashchiti-nas-ot-yevrosoyuza 2025. november 24. 13:02 Oroszország a nagy veszély Magyarország és a világ számára. Puytint fel kéne már akasztani. És lőn béke, trumppal együtt persze, ő is a béke miatt fegyverkezik gondolom." Te ennyire nem figyelsz??? Mikor fenyegették magyarországot az oroszok? Mert az ukránok szinte rendszeresen havonta és már elég régóta.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. november 24. 13:45
Ebben az orosznak nagyonigaza van. A mi ellenségeink az ukránok és nem az oroszok. A tetves eu-s libsi csürhe már csak a ráadás.
Válasz erre
2
0
istvanpeter
2025. november 24. 13:44
De nemcsak a szokásos beavatkozásokról lehet szó, hanem a fasiszta ukránok részéről az egészen durva provokációk és más erőszakos támadások sem zárhatók ki.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!