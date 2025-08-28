Ft
08. 28.
csütörtök
08. 28.
csütörtök
orosz politika Andreas Umland Magyarország Orbán Viktor

Megdöbbentő mondatok: így reagált a német politológus arra, hogy Magyarország kitiltotta az ukrán parancsnokot

2025. augusztus 28. 09:58

„Orbán Viktor orosz politikája örökre bemocskolja Magyarország hírnevét Európában” – fogalmazott Andreas Umland.

2025. augusztus 28. 09:58
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből. Andreas Umland német politológus megdöbbentő módon reagált a hírre. 

„Elégedettnek kellene lennie azzal, hogy az orosz költségvetésben lévő magyar vérpénz sokkal több kárt okozott az ukrán családoknak, mint amennyi kárt Ukrajna valaha is tehetne Magyarországnak

Orbán Viktor orosz politikája örökre bemocskolja Magyarország hírnevét Európában”

– írta az X-oldalán

Nyitókép: Andreas Umland X-oldala

Arisztokrata
2025. augusztus 28. 10:30
Éljen a kipusztíthatatlan német fasizmus!
budapestbar-2
2025. augusztus 28. 10:29
Mondja ezt az a professzor, aki Nemetországot tekinti irányadónak, az országot, aki mindig irányt mutat és mutatott a kontinensnek. Például 1939-1945 között is…. A német nacizmus és a holokauszt ezek szerint smafu, arra mar emlékezni sem kell, de, aki kitiltja azt a parancsnokot, aki Magyarország energiaellatásának támadására ad parancsot, az örökre bemocskolódott… Ha ennyi a professzor kauzális gondokkodása, akkor megkerdem: ki akkreditálta azt az egyetemet, ahol ilyenek tanítanak? Hogy működik ott a minősegbiztosítás? Ez vajon nem holokauszt-relativizalás, vagy akar tagadás?
ihavrilla
2025. augusztus 28. 10:28
Idióta barmok lettek a németek mostanra.
nyugalom
2025. augusztus 28. 10:28
Ki ez a verkomcsi! Mi köze hozzánk? Merkel eladta a nemeteket a migransoknak! Na azzal foglalkozzon ez a 00!
