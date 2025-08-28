Megdöbbentő mondatok: így reagált a német politológus arra, hogy Magyarország kitiltotta az ukrán parancsnokot

Ahogy arról beszámoltunk, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből. Andreas Umland német politológus megdöbbentő módon reagált a hírre.

„Elégedettnek kellene lennie azzal, hogy az orosz költségvetésben lévő magyar vérpénz sokkal több kárt okozott az ukrán családoknak, mint amennyi kárt Ukrajna valaha is tehetne Magyarországnak.

Orbán Viktor orosz politikája örökre bemocskolja Magyarország hírnevét Európában”

– írta az X-oldalán.