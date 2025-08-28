Ft
Ukrajna bejelentés Szijjártó Péter

Szijjártó bejelentette: kitiltották Magyarországról a Barátság kőolajvezeték szétlövéséért felelős ukrán parancsnokot!

2025. augusztus 28. 06:08

„Ez az ukrán állampolgár a következő években nem léphet sem Magyaroroszág, sem a schengeni övezet területére” – hangsúlyozta a külügyminiszter.

2025. augusztus 28. 06:08
null

A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

„A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet. Ukrajna ezt pontosan tudja. Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság vezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak” – fogalmazott legfrissebb Facebook-videójában Szijjártó Péter.

A legutóbbi támadás a kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt – hangsúlyozta a miniszter. „Olyannyira, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk. Minden egyes támadást az energiabiztonságunk ellen mi a szuverenitásunk ellen elkövetett támadásként értékelünk. És természetesen egyetlen ilyen sem maradhat következmények nélkül.”

„Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből. Ez az ukrán állampolgár a következő években nem léphet sem Magyaroroszág, sem a schengeni övezet területére” – húzta alá Szijjártó Péter.

A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is meg fogja védeni a nemzeti érdekeket, az energiaellátás biztonságát és Magyarország szuverenitását.

***

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

P.S.
2025. augusztus 28. 07:41
Ejnye, ejnye. Nem több. Ursula majd intézkedik. Hol a villanykapcsoló? Avval kell válaszolni!
Válasz erre
0
0
rezeda-kazmer
2025. augusztus 28. 07:40
ez kemény volt
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. augusztus 28. 07:39
"kistv 2025. augusztus 28. 07:22 Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből. Mióta van nekünk jogunk bárkit kitiltani más országokból? Beavatkozunk más országok belügyeibe? " De bizony, a schengeni övezet határán lévő országok felelőssége és döntik el, hogy ki léphet be a schengeni övezetbe. A schengeni övezeten belül már elvileg nincsenek ellenőrzött határok, ezért az a döntés vonatkozik az övezet egészére. Ez a schengeni övezet szabálya és lényege.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. augusztus 28. 07:34
"revanced 2025. augusztus 28. 06:47 A Munkács rakétázására parancsot kiadót mikor tünteti ki Pjotr Szíjjártó?" Ti erőltetitek a háborút, balfasz. A háború meg sajnos lövöldözéssel jár és ez a ti felelősségetek is, hogy egyre csak rakjátok, szítjátok a háború máglyáját.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!