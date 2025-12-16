Ft
Felvidék Magyarország Benes-dekrétumok Szijjártó Péter Szlovákia

Szijjártó Péter felkereste a szlovák külügyminisztert: Magyarország továbbra sem fogja hagyni, hogy bármely magyar embereknek bántódása essen

2025. december 16. 07:19

A külügyminiszter szerint úgy látszik, Szlovákiában is van olyan párt, amelyik csak ellenzékben fedezi fel, hogy élnek magyarok a Felvidéken.

2025. december 16. 07:19
null

A magyar kormány minden eszközt igénybe fog venni annak érdekében, hogy a felvidéki magyarokat ne érhesse semmi bántódás, zajlik a helyzet elemzése, a szlovák kormánnyal pedig folyamatosan konzultálunk a Benes-dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetőségéről szóló törvény ügyében – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Szijártó Péter az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva leszögezte, az elmúlt tizenöt év gyakorlatát folytatva a nemzeti kormány ezután is minden támogatást meg fog adni a határon túli magyar közösségeknek.

„Szeretném világossá tenni, hogy a felvidéki magyarság is, ahogy eddig, ezután is számíthat a magyar kormány támogatására minden tekintetben.

 Folyamatosan elemezzük a kialakult jogi helyzetet, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség párt vezetőivel folyamatos kapcsolatban állunk, ahogy folyamatos kapcsolatban állok a szlovák politikai vezetőkkel is” – jelentette ki, majd hangsúlyozta, a szlovák külügyminiszterrel rendszeresen egyeztetnek ebben a kérdésben, legutóbb a nyilatkozata előtt pár perccel Brüsszelben.

„És beszéltem a szlovák parlament elnökével is. 

Mindannyian arról biztosítottak, hogy a szabályozás nem a magyar nemzeti közösség ellen irányul, azonban ez a szabályozás ott van, ezért a helyzet jogi és politikai elemzését a lehető legszorosabban folytatjuk a következő napokban is” 

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, a kormány elkötelezett amellett, hogy egyetlen magyar embernek se eshessen bántódása ezen új jogszabály következtében sem.

„A felvidéki magyarok számíthatnak ránk, meg fogjuk őket védeni (…) Természetesen minden jogi és politikai eszközt igénybe veszünk annak érdekében, hogy a felvidéki magyarokat ne érhesse semmilyen bántódás” – jelentette ki.

Ugyanakkor megjegyezte: „kicsit visszatetsző és talán hiteltelen is, hogy azok kérnek most számon, akik a kettős állampolgárság ellen érveltek, akik a határon túli magyarok választójoga ellen érveltek, azok hangoskodnak most, akik a határon túli magyaroknak juttatott pénzügyi támogatásokkal szemben érvelnek, és azok próbálnak meg számon kérni, akik az európai uniós tagság tekintetében támogatják az ukránokat, függetlenül attól, hogy éppen hogyan bánnak a magyar nemzeti közösséggel” – vélekedett a miniszter, majd hozzátette –„Én a szlovák belpolitikába nem akarok beavatkozni természetesen, de azért úgy látszik, hogy ott is van olyan párt, amelyik csak ellenzékben fedezi fel, hogy élnek magyarok a Felvidéken.”

Szijjártó Péter arra a hírre reagált, hogy szlovák törvényhozás botrányos körülmények között, ellenzéki sípszó és asztalcsapkodás kíséretében hagyta jóvá azt a törvénycsomagot, amely több ponton is szigorítja a büntetőjogi szabályozást. A törvény értelmében akár fél év szabadságvesztéssel is büntethető lesz „a második világháborút követően Szlovákiában a viszonyok rendezésére elfogadott dokumentumok tagadása vagy megkérdőjelezése”, vagyis gyakorlatilag a Beneš-dekrétumok tagadása.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

