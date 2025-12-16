Szijjártó Péter felkereste a szlovák külügyminisztert: Magyarország továbbra sem fogja hagyni, hogy bármely magyar embereknek bántódása essen

Ugyanakkor megjegyezte: „kicsit visszatetsző és talán hiteltelen is, hogy azok kérnek most számon, akik a kettős állampolgárság ellen érveltek, akik a határon túli magyarok választójoga ellen érveltek, azok hangoskodnak most, akik a határon túli magyaroknak juttatott pénzügyi támogatásokkal szemben érvelnek, és azok próbálnak meg számon kérni, akik az európai uniós tagság tekintetében támogatják az ukránokat, függetlenül attól, hogy éppen hogyan bánnak a magyar nemzeti közösséggel” – vélekedett a miniszter, majd hozzátette –„Én a szlovák belpolitikába nem akarok beavatkozni természetesen, de azért úgy látszik, hogy ott is van olyan párt, amelyik csak ellenzékben fedezi fel, hogy élnek magyarok a Felvidéken.”

Szijjártó Péter arra a hírre reagált, hogy szlovák törvényhozás botrányos körülmények között, ellenzéki sípszó és asztalcsapkodás kíséretében hagyta jóvá azt a törvénycsomagot, amely több ponton is szigorítja a büntetőjogi szabályozást. A törvény értelmében akár fél év szabadságvesztéssel is büntethető lesz „a második világháborút követően Szlovákiában a viszonyok rendezésére elfogadott dokumentumok tagadása vagy megkérdőjelezése”, vagyis gyakorlatilag a Beneš-dekrétumok tagadása.