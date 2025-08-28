Ft
épület Kijev António Costa Európai Unió Európai Tanács rakétatámadás

Bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: uniós épület is megrongálódott a kijevi rakétatámadásban

2025. augusztus 28. 11:54

António Costa leszögezte, hogy az orosz agresszió csak még eltökéltebbé teszi az EU-t az Ukrajna melletti kiállásban.

2025. augusztus 28. 11:54
null

Az Európai Unió kijevi diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a Kijev elleni orosz rakétatámadásában – közölte csütörtökön António Costa, az Európai Tanács elnöke.

Az EU-t nem lehet megfélemlíteni. Oroszország agressziója csak növeli eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna és népe mellett

– írta Costa az X közösségi oldalon.

Az EU ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernová arról számolt be, hogy a képviselet épületét súlyosan megrongálta a robbanás lökéshulláma, de az alkalmazottak nem sérültek meg.

Az ukrán hatóságok közlése szerint az éjszakai támadás – amely a háború második legnagyobb légicsapása volt – tíz ember, köztük egy gyermek halálát okozta.

(MTI)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Grogu
2025. augusztus 28. 12:46
Akik most okoskodnak: az áldozatok között vannak gyerekek is! Tizenötre nőtt a szerdáról csütörtökre virradó éjjel történt orosz rakétatámadás halálos áldozatainak száma, ukrán tisztviselők szerint a halottak között négy gyerek is van. Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője szerint az áldozatok között vannak 2, 17 és 14 éves gyerekek is. A halálos áldozatokon felül további legalább 10 gyerek megsérült, rajtuk kívül még több tucatnyi sebesültet tartanak számon. Az ukrán hatóságok szerint mintegy 500 mentőt és 1000 rendőrt vezényeltek ki a támadások helyszínére. Az éjszakai támadás a háború második legnagyobb légicsapása volt, az ukrán légierő közlése szerint Oroszország a kilenc órán át tartó támadás alatt 629 légi fegyvert vetett be az ország ellen, köztük 598 drónt és 31 rakétát. A csapások a főváros több lakóházát eltalálták, ukrán források szerint egy óvoda is kigyulladt. Bravo béketerv
Válasz erre
0
1
stormy
2025. augusztus 28. 12:32
gondolom nem véletlenül lötték szét a ruszkik... éppen most...
Válasz erre
1
0
Dorset Naga
2025. augusztus 28. 12:28
Még több ilyet, csak, hogy érezzék a törődést. Már évek óta vége lehetne.
Válasz erre
2
0
csulak
2025. augusztus 28. 12:24
nincs helye az EU-ban olyan orszagnak aki tamadja az EU_s orszagok energia vezeteket !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!