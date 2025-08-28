Bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: uniós épület is megrongálódott a kijevi rakétatámadásban

Az EU-t nem lehet megfélemlíteni. Oroszország agressziója csak növeli eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna és népe mellett

– írta Costa az X közösségi oldalon.

Az EU ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernová arról számolt be, hogy a képviselet épületét súlyosan megrongálta a robbanás lökéshulláma, de az alkalmazottak nem sérültek meg.

Az ukrán hatóságok közlése szerint az éjszakai támadás – amely a háború második legnagyobb légicsapása volt – tíz ember, köztük egy gyermek halálát okozta.

