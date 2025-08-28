Bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: uniós épület is megrongálódott a kijevi rakétatámadásban

Zelenszkij teljesen megveszett, Magyarországot és Kínát tette felelőssé a kijevi rakétatámadásért és az áldozatok haláláért (VIDEÓ)
Az ukrán elnök nyíltan nekiment minden országnak, melyek kiállnak a béke mellett.
António Costa leszögezte, hogy az orosz agresszió csak még eltökéltebbé teszi az EU-t az Ukrajna melletti kiállásban.
Az Európai Unió kijevi diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a Kijev elleni orosz rakétatámadásában – közölte csütörtökön António Costa, az Európai Tanács elnöke.
Az EU-t nem lehet megfélemlíteni. Oroszország agressziója csak növeli eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna és népe mellett
– írta Costa az X közösségi oldalon.
Az EU ukrajnai nagykövete, Katarina Mathernová arról számolt be, hogy a képviselet épületét súlyosan megrongálta a robbanás lökéshulláma, de az alkalmazottak nem sérültek meg.
Az ukrán hatóságok közlése szerint az éjszakai támadás – amely a háború második legnagyobb légicsapása volt – tíz ember, köztük egy gyermek halálát okozta.
