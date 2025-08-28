Pusztító erejű drón- és rakétacsapás érte Kijevet

Szerda este az ukrán főváros különböző pontjain drónok és rakéták csapódtak be, a lakosság tömegesen menekült az óvóhelyekre. Hajnalban ismét megszólaltak a szirénák, jelezve, hogy a veszély nem múlt el. Addigra a halálos áldozatok száma öt főre emelkedett.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a Darnytsia, a Dnyiproi és a Sevcsenkivszkij kerületekben több épület, köztük egy oktatási intézmény is megsérült. A Dnyiproi városrészben parkoló autók égtek ki – írta meg a Pravda. A légiriadó szinte az egész országra kiterjedt, kivételt csak Mikolajiv, Odessza és Herszon térsége jelentett. Ihor Klimenko belügyminiszter beszámolója szerint egy rakéta egy ötemeletes ház harmadik és negyedik emeletének környékén robbant.

A mentők három embert szabadítottak ki a romok alól: egy nőt és két férfit, akiket súlyos állapotban szállítottak kórházba.

A mentésben több mint ötszáz ember és száz speciális eszköz vett részt, miközben a város húsz helyszínén folytak a beavatkozások. Az eddigi adatok szerint mintegy huszonöten sérültek meg.

Az éjszakai orosz légitámadás komoly károkat okozott Kijevben és az ország más részein. A fővárosban több civil életét vesztette, sokan megsérültek, miközben lakóépületek, közintézmények és az infrastruktúra is találatot kapott. Az ukrán hatóságok szerint a helyzet továbbra is feszült, és fennáll az újabb támadások veszélye.

Nyitókép: Yasuyoshi CHIBA / AFP

