08. 28.
csütörtök
08. 28.
csütörtök
városrész Darnytsia autó légicsapás rakéta Kijev drón

Pusztító erejű drón- és rakétacsapás érte Kijevet

2025. augusztus 28. 07:58

Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább öt ember meghalt, több tucat pedig megsérült.

2025. augusztus 28. 07:58
null

Szerda este az ukrán főváros különböző pontjain drónok és rakéták csapódtak be, a lakosság tömegesen menekült az óvóhelyekre. Hajnalban ismét megszólaltak a szirénák, jelezve, hogy a veszély nem múlt el. Addigra a halálos áldozatok száma öt főre emelkedett.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a Darnytsia, a Dnyiproi és a Sevcsenkivszkij kerületekben több épület, köztük egy oktatási intézmény is megsérült. A Dnyiproi városrészben parkoló autók égtek ki – írta meg a Pravda. A légiriadó szinte az egész országra kiterjedt, kivételt csak Mikolajiv, Odessza és Herszon térsége jelentett. Ihor Klimenko belügyminiszter beszámolója szerint egy rakéta egy ötemeletes ház harmadik és negyedik emeletének környékén robbant.

 A mentők három embert szabadítottak ki a romok alól: egy nőt és két férfit, akiket súlyos állapotban szállítottak kórházba.

A mentésben több mint ötszáz ember és száz speciális eszköz vett részt, miközben a város húsz helyszínén folytak a beavatkozások. Az eddigi adatok szerint mintegy huszonöten sérültek meg.

Az éjszakai orosz légitámadás komoly károkat okozott Kijevben és az ország más részein. A fővárosban több civil életét vesztette, sokan megsérültek, miközben lakóépületek, közintézmények és az infrastruktúra is találatot kapott. Az ukrán hatóságok szerint a helyzet továbbra is feszült, és fennáll az újabb támadások veszélye.

Nyitókép: Yasuyoshi CHIBA / AFP

***

sciohyper
•••
2025. augusztus 28. 10:28 Szerkesztve
"Pusztító erejű drón- és rakétacsapás érte Kijevet Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább öt ember meghalt, több tucat pedig megsérült." Tragikomikus cím és hír(verés)!!! Talán el kellene olvasni Drezda (terror)bombázását...na, az TÉNYLEG PUSZTÍTÓ EREJŰ volt...ez a "lepkefing" kategóriába esik, hozzáképest!!!
lenyegtelen
2025. augusztus 28. 10:25
Nehezen tanul a hohol zöld gnóm...
alenka
2025. augusztus 28. 10:09
Ma szép napom van.... Putin, előre!
isler111
2025. augusztus 28. 09:40
"""Pusztító erejű drón- és rakétacsapás érte Kijevet""" Na végre egy jó hír!!!! De sajnos ez így még mindig kevés!!!! Szőnyegbombázás és sorozatrakétavettők és harci gépek tucatjai és egy két óra - vége a háborúnak!!!
