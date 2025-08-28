Jön a 150 km/órás sebességhatár Magyarország V4-szövetségesénél – nálunk is ez várható? Itt vannak a részletek!

Csehországban új sebességhatárt próbálnak ki az autópályákon. A Világgazdaság értesülése szerint szeptember végétől a D3-as autópálya egy ötven kilométeres szakaszán engedélyezik a 150 km/órás sebességet, de csak akkor, ha az időjárási és forgalmi viszonyok megfelelőek. A program októberben indul, és elsőként Budweis és Tábor között teszik lehetővé a gyorsabb haladást.

A jelenlegi 130 km/órás korlátot 150-re emelik, de kizárólag akkor, ha az elektronikus táblák engedélyt adnak rá.

Ez azt jelenti, hogy csak jó látási viszonyok és alacsony forgalom esetén lehet gyorsabban hajtani. A projekt kiépítése 2,2 millió euróba került. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy esőben, ködben vagy téli körülmények között automatikusan visszaáll a 130 km/órás korlát. A cél a forgalom gördülékenyebbé tétele és a modern autópályák jobb kihasználása.

Ha a kísérlet beválik, a rendszer más autópályákra is kiterjedhet, például a D1-es Prerov–Ostrava vagy a D11-es Kolín–Jaromer közötti szakaszokra. A próbaidőszak eredményei nemcsak Csehország közlekedéspolitikáját befolyásolhatják, hanem hatással lehetnek a szomszédos országok jövőbeli döntéseire is.

Ha a rendszer sikeresnek bizonyul, könnyen lehet, hogy a környező államok is átveszik a gyakorlatot.

Nyitókép: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

