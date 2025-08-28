Durva megszorítás: így sújtaná a tanárokat a Tisza-csomag

Gulyás Gergely a Kormányinfón úgy fogalmazott, hogy egy diplomás házaspár esetében ez az összeg akár 1,3 millió forintra is rúghat. Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban reagált a hírekre: „Kibújt a szög a zsákból. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó.” A miniszterelnök hozzátette, hogy Magyar Péter programja a családi adókedvezmény megszüntetését is tartalmazza, és

a bruttó négyszázezer forint feletti fizetések mind érintettek lennének az emelésben.

Az egészségügyi dolgozókat sem kímélné a Tisza-csomag. Takács Péter államtitkár kiemelte, hogy a szakdolgozók a 22 százalékos, míg a diplomás szakdolgozók és az orvosok a 33 százalékos kulcs alá kerülnének. Egy bruttó 2,2 millió forintot kereső orvos például több mint 228 ezer forinttal kevesebbet vihetne haza, a nővérek és ápolók fizetése pedig súlyos tízezrekkel, a diplomás ápolóké akár százezrekkel is csökkenne. Az államtitkár szerint ez „népnyúzás”, nem pedig felelős adópolitika.

