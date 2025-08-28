Ft
Tisza-csomag pedagógus orvos program Magyar Péter

Durva megszorítás: így sújtaná a tanárokat a Tisza-csomag

2025. augusztus 28. 06:41

Az ellenzéki párt tervezett adóemelése súlyosan érintené a pedagógusok és az orvosok jövedelmét is.

2025. augusztus 28. 06:41
null

Ahogy lapunk korábban megírta, a kiszivárgott adótervek szerint a Tisza Párt háromkulcsos rendszert vezetne be, amely jelentős adóemelést hozna, súlyosan érintve a pedagógusokat, az orvosokat és más diplomás szakmákat. A Tisza Párt belső feljegyzése szerint hatalomra kerülésük esetén az átlagbér 22 százalékos, a legmagasabb jövedelmek pedig 33 százalékos személyi jövedelemadó alá esnének – írta meg a Magyar Nemzet.

A számítások szerint egy átlagfizetésű pedagógus évente 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspár pedig több mint 700 ezer forinttal fizetne többet az államnak.

Gulyás Gergely a Kormányinfón úgy fogalmazott, hogy egy diplomás házaspár esetében ez az összeg akár 1,3 millió forintra is rúghat. Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban reagált a hírekre: „Kibújt a szög a zsákból. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó.” A miniszterelnök hozzátette, hogy Magyar Péter programja a családi adókedvezmény megszüntetését is tartalmazza, és

 a bruttó négyszázezer forint feletti fizetések mind érintettek lennének az emelésben.

Az egészségügyi dolgozókat sem kímélné a Tisza-csomag. Takács Péter államtitkár kiemelte, hogy a szakdolgozók a 22 százalékos, míg a diplomás szakdolgozók és az orvosok a 33 százalékos kulcs alá kerülnének. Egy bruttó 2,2 millió forintot kereső orvos például több mint 228 ezer forinttal kevesebbet vihetne haza, a nővérek és ápolók fizetése pedig súlyos tízezrekkel, a diplomás ápolóké akár százezrekkel is csökkenne. Az államtitkár szerint ez „népnyúzás”, nem pedig felelős adópolitika.

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2025. augusztus 28. 07:33
Ez őket nem érdekli, mert Óóó-Báá, oszt kész.
bokrosbirka
2025. augusztus 28. 07:30
Na kérem szépen, ha a PD"SS" nem egy szélsőségesen liberális politikai szervezet lenne, hanem tényleges szakszervezet, akkor most ott tüncikézne Fostos Peti országjárásán! De hát a liberálbolsevik elvtársakat nem lehet bírálni!
bokrosbirka
2025. augusztus 28. 07:19
Na Faszom Lili most mehetsz tüntikézni a "faszomba"!
Ekrü123
2025. augusztus 28. 07:18
nogradi 2025. augusztus 28. 06:46 "Azok fizetését az EU állja."- Hát persze...De ezzel azt karod mondani , hogy amit az EU ad, azt Magyar Péter vissza veheti? A tanárok meg örüljenek neki, hogy nem az egészet venné el? Tök mindegy , hogy ki állja, attól még a tanároknak kevesebb pénze lesz....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!