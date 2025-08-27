Ön többet keres, mint 276 ezer forint? Ha igen, akkor tízezreket veszíthet Magyar Péterék tervei miatt!

Nehéz helyzetbe kerülnének a magyar családok és a fiatalok

Mint ismert, az Index birtokába került feljegyzés szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését tervezi. A vezető közgazdász szerint azonban nem szabad elfelejteni, hogy

egy ilyen adórendszert bevezetni legkorábban a 2027-es évtől tudna a Tisza Párt,

amikor – ha a múltbeli bérnövekedés fennmarad – az átlagbér 850 ezer forint, míg a medián bér 700 ezer forint környékére várható.

Sőt, a szakmunkás-minimálbér is 374 600 forint lesz abban az évben, azaz lényegében szinte mindenki több adót fizetne, akinek legalább középfokú végzettsége van.

Sebestyén Géza arra is rámutatott, hogy az információk szerint tervezik az adómentességek eltörlését is.

Aki most szja-mentes, ugyancsak több adót fog fizetni, sőt jóval többet, mint most”.

„Ha a családi adókedvezmények is megszűnnek, akkor minden gyermekes család rosszul fog járni. Ha egy olyan háromgyermekes családot nézünk, ahol az édesapa és az édesanya is átlagbért keres, akkor esetükben a teljes 4 éves kormányzati ciklus tekintetében több mint 15 millió forint veszteséget okozhat ez az adórendszer. De nagyjából négymillió forintot bukna az átlagbért kereső 25 év alatti fiatal is” – hangsúlyozta a szakértő.

Mennyi pénzt akar beszedni a Tisza Párt?

Sebestyén szerint ugyanakkor nincs pontos válasz arra, hogy mennyi bevételt remélnek ettől a lépéstől Magyar Péterék. Ennek mértéke függ a bérnövekedés következő években várható ütemétől, a foglalkoztatás változásától, a bérek eloszlásától,

de nagyságrendileg 2000 milliárd forintot jelenthetnek az adóemelések és az adókedvezmények eltörlései.

„Ennyivel több pénz lesz az államkasszában, és ennyivel kevesebb pénz marad a magyar családoknál” – szögezte le a műhelyvezető.

A gazdaság egészét negatívan érintené egy ilyen „reform”

Sebestyén Géza továbbá arra is figyelmeztetett, hogy a bevételek csökkenése miatt visszaesne a fogyasztás, ami számos szektorban

építőipar,

kiskereskedelem,

éttermek

és szállodák

csökkentené a bevételeket, és akár komoly anyagi problémákat okozna.

A közgazdász megjegyezte: emellett

a legnagyobb bércsökkenés pont a jól képzett, nyelveket beszélő embereknél következne be, akik valószínűleg tömegesen választanának más országot, ahol az adószintek alacsonyabbak.

Sebestyén azt is hangoztatta, hogy ez a versenyképesség szempontjából is duplán rossz döntés. Egyrészt, a legjobb munkavállalók körében lenne magas az elvándorlás ami magával hozhatja azt is, hogy bizonyos cégek elhagyják Magyarországot, így azok is elveszíthetik jól fizető állásukat, akik itthon maradtak.

Másrészt az adóemelés megemeli a magyar munkaerő költségét, ami csökkenti hazánk vonzerejét a nemzetközi versenyben – sorolta a negatív hatásokat az elemző.

Európa több országában sem jött be

Sebestyén Géza kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy a régióban számos országban van egykulcsos adó (például Bulgária, Románia, Észtország).

De akadnak olyan tagállamok is, melyek az egykulcsos rendszert többkulcsosra váltották. Többek között Litvánia, ahol egy hasonló reform növelte a külföldi államok okozta agyelszívást, és Lettország is, ahol a feketegazdaság erősödését figyelték meg a változtatás következtében – közölt néhány nem túl derűs esetet a szakértő.

Orbán Viktor „régi szoci mantrát” emleget A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban reagált a Tisza Párt belső adóprogramjára, amely háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tartalmazza. Emellett, mint ismert, a párt gazdasági munkacsoportja javasolta a családi adókedvezmények szűkítését is. Orbán Vikor ezek kapcsán hangsúlyozta, hogy mindez csak akkor történhet meg, ha a társadalom hagyja, de a kormány nem engedi, hogy a magyar családok adóterhe nőjön.

