Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
gól jobbhátvéd Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik

Szoboszlai lecsúszott szabadrúgásával nyert a Liverpool

2025. szeptember 01. 05:58

Na és akkor mi van? Milyen csapat ez a Liverpool, ahol a jobbhátvéd lőheti a szabadrúgást?

2025. szeptember 01. 05:58
null
Mező Gábor
Mező Gábor
Facebook

„Milyen csapat ez a Liverpool, ahol a jobbhátvéd lőheti a szabadrúgást? Amúgy meg lecsúszott lövés volt, egy jó kapus fogta volna, és én is majdnem gólt lőttem egyszer az Arsenalnak a FIFA-ban!

A valóságban elképesztően jó érzés volt végignézni, hogy Szoboszlai Dominik megint milyen profin védekezett a jobbhátvéd posztján. Szerelt, fejelt, visszazárt, igyekezett lezárni a területet, amikor tudott, indítani próbált, végig elképesztően fegyelmezetten játszott. Úgy, hogy amúgy ő lenne, lehetne a játékmester.

Kerkez Milos is remek volt, szokás szerint kőkemény, harcos, melós, számos mentése volt, de ő a saját helyén játszott, így tőle már szinte „elvárjuk”.  
Dominik viszont továbbra is idegen helyen futballozik. Sem testalkatából, sem játékstílusából nem gondolnánk, hogy beválik jobbhátvédként. De megoldja, megint megoldotta. Aztán odaállt, és lőtt egy egészen elképesztően nagy gólt. Az egyik legnagyobb rangadón, az Arsenal ellen. Ezért is imádják azok, akik látják is a futballt: tehetség, szorgalom, genetika, munkamorál, alázat. Ebből születnek az ilyen gólok.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. szeptember 01. 07:08
A komcsi ellendrukkereknek megint rossz hétvégéjük volt, nem elég, Őrjöngőpetijük egész nyáron rossz passzban volt, egyik baromságot a másik után követte el, aminek köszönhetően idegállapotban van folyamatosan, még ez a Szoboszlai-gól is.
Válasz erre
6
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 01. 06:35
lististerc 2025. szeptember 01. 06:17 Valld be, hogy szíved szerint te is Szoboszlait kritizálnád de Mező az írása elején annyira nevetségessé tett, hogy inkább őt támadod. De lebuktat a mindenisszar stílusod.
Válasz erre
10
0
bsm99
2025. szeptember 01. 06:23
Mindenkinek javaslom, hogy az egész írást olvassa el. Akkor talán leesik, hogy az első bekezdés irónia, szarkazmus, paródia…
Válasz erre
9
0
lististerc
2025. szeptember 01. 06:17
Azt. hogy ki hol játszik,mikor rúg szabadrúgást, a futballban az edző dönti el és nem Mező Gábor.Óriási gól volt.
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!