„Milyen csapat ez a Liverpool, ahol a jobbhátvéd lőheti a szabadrúgást? Amúgy meg lecsúszott lövés volt, egy jó kapus fogta volna, és én is majdnem gólt lőttem egyszer az Arsenalnak a FIFA-ban!

A valóságban elképesztően jó érzés volt végignézni, hogy Szoboszlai Dominik megint milyen profin védekezett a jobbhátvéd posztján. Szerelt, fejelt, visszazárt, igyekezett lezárni a területet, amikor tudott, indítani próbált, végig elképesztően fegyelmezetten játszott. Úgy, hogy amúgy ő lenne, lehetne a játékmester.

Kerkez Milos is remek volt, szokás szerint kőkemény, harcos, melós, számos mentése volt, de ő a saját helyén játszott, így tőle már szinte „elvárjuk”.

Dominik viszont továbbra is idegen helyen futballozik. Sem testalkatából, sem játékstílusából nem gondolnánk, hogy beválik jobbhátvédként. De megoldja, megint megoldotta. Aztán odaállt, és lőtt egy egészen elképesztően nagy gólt. Az egyik legnagyobb rangadón, az Arsenal ellen. Ezért is imádják azok, akik látják is a futballt: tehetség, szorgalom, genetika, munkamorál, alázat. Ebből születnek az ilyen gólok.”