08. 31.
vasárnap
főparancsnok Zelenszkij Ukrajna

Zelenszkij bajban lehet: már nem benne bíznak meg a legjobban a választók

2025. augusztus 31. 22:33

Egy felmérés szerint egy mostani választáson Valerij Zaluzsnij pártja nyerne 23,7 százalékos eredménnyel, míg Volodimir Zelenszkij tömbje 19,7 százalékot érne el.

2025. augusztus 31. 22:33
null

Egy közvélemény-kutatás szerint jobban bíznának meg az ukrán államfői székben a korábbi főparancsnok Valerij Zaluzsnijban, mint Volodimir Zelenszkijben – írja az Ukrajinszka Pravda.

A kutatás szerint a megkérdezettek 35 százaléka szavazna a jelenlegi elnökre, míg az egykori főparancsnokra a résztvevők negyede. 

Azonban hozzátartozik, hogy Zaluzsnijban az állampolgárok 74 százaléka jobban megbízna, ha Ukrajna új elnöke lenne. A jelenlegi elnök esetében ez a mutató csak 68 százalék.

Az lap hozzátette, hogy egy hónap alatt mindkét közéleti szereplő népszerűsége emelkedett. Hozzáteszik még azt is, hogy egy országos listás szavazáson Valerij Zaluzsnij potencális pártja nyerne 23,7 százalékos eredménnyel, míg Volodimir Zelenszkij tömbje 19,7 százalékot érne el.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Összesen 5 komment

pacikuki007
2025. augusztus 31. 23:05
és ez kinek jó?
Válasz erre
0
0
kbexxx
2025. augusztus 31. 22:56
Sokat tett hogy így legyen de nincs veszélyben egyenlőre. A Nyugat őt nyerte meg az ügyének . Most ismét győzködni egy új személyt nem időszerű nem is kívánatos. Zelenszki 1 bejáratot fogaskerék a gépezetben bármely leállás váltás miatt elfogadhatatlan Urshi Számára..és veszélyeket hordozna .!
Válasz erre
1
0
herden100
2025. augusztus 31. 22:50
origo.hu/kulpol/2025/08/putyin-kina-erkezes?utm_source=mandiner.hu&utm_medium=referral&utm_campaign=ott_group_topPV_01
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. augusztus 31. 22:49
Ha Fonderlányt kiiktatják, akkor Zselének is vége. Addig nem...
Válasz erre
1
0
