Zelenszkij bajban lehet: már nem benne bíznak meg a legjobban a választók

A kutatás szerint a megkérdezettek 35 százaléka szavazna a jelenlegi elnökre, míg az egykori főparancsnokra a résztvevők negyede.

Azonban hozzátartozik, hogy Zaluzsnijban az állampolgárok 74 százaléka jobban megbízna, ha Ukrajna új elnöke lenne. A jelenlegi elnök esetében ez a mutató csak 68 százalék.

Az lap hozzátette, hogy egy hónap alatt mindkét közéleti szereplő népszerűsége emelkedett. Hozzáteszik még azt is, hogy egy országos listás szavazáson Valerij Zaluzsnij potencális pártja nyerne 23,7 százalékos eredménnyel, míg Volodimir Zelenszkij tömbje 19,7 százalékot érne el.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP