Zelenszkij bajban lehet: már nem benne bíznak meg a legjobban a választók

„Egységeink módszeresen pusztítják az ellenséget” – óriási magabiztossággal posztolt vasárnap Zelenszkij
Az ukrán elnök szerint a front teljes hosszán idén az oroszok több mint 290 ezer katonát veszítettek el.
Egy felmérés szerint egy mostani választáson Valerij Zaluzsnij pártja nyerne 23,7 százalékos eredménnyel, míg Volodimir Zelenszkij tömbje 19,7 százalékot érne el.
Egy közvélemény-kutatás szerint jobban bíznának meg az ukrán államfői székben a korábbi főparancsnok Valerij Zaluzsnijban, mint Volodimir Zelenszkijben – írja az Ukrajinszka Pravda.
A kutatás szerint a megkérdezettek 35 százaléka szavazna a jelenlegi elnökre, míg az egykori főparancsnokra a résztvevők negyede.
Azonban hozzátartozik, hogy Zaluzsnijban az állampolgárok 74 százaléka jobban megbízna, ha Ukrajna új elnöke lenne. A jelenlegi elnök esetében ez a mutató csak 68 százalék.
Az lap hozzátette, hogy egy hónap alatt mindkét közéleti szereplő népszerűsége emelkedett. Hozzáteszik még azt is, hogy egy országos listás szavazáson Valerij Zaluzsnij potencális pártja nyerne 23,7 százalékos eredménnyel, míg Volodimir Zelenszkij tömbje 19,7 százalékot érne el.
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / POOL / AFP