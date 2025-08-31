Ft
08. 31.
vasárnap
háború Donyeck Zelenszkij Ukrajna Oroszország

„Egységeink módszeresen pusztítják az ellenséget” – óriási magabiztossággal posztolt vasárnap Zelenszkij

2025. augusztus 31. 16:12

Az ukrán elnök szerint a front teljes hosszán idén az oroszok több mint 290 ezer katonát veszítettek el.

2025. augusztus 31. 16:12
null

„Jelentés Olekszandr Szirszkij főparancsnoktól. Elsősorban a pokrovszki irányról, ahol az orosz hadsereg összpontosítja legnagyobb erőfeszítéseit, és ennek megfelelően itt szenvedi el a legnagyobb veszteségeit” – írja Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök legújabb bejegyzésében.

Az ukrán elnök hozzáteszi, hogy az egységek végrehajtják a feladataikat a Donyecki területen, „és módszeresen pusztítják az ellenséget”.

Zelenszkij a bejegyzésben megemlékezik, hogy a front teljes hosszán idén eddig az oroszok több mint 290 ezer katonát veszítettek el. 

Ezen veszteségek túlnyomó része pedig éppen Donyeckben történt, miközben nem sikerült elérniük egyetlen stratégiai céljukat sem”

– állítja az ukrán elnök és ezen a ponton meg is jegyezte, hogy a front egyes szakaszain jelenleg stabilizációs intézkedéseket hajtanak végre. 

Hálás vagyok minden egységnek, amely hozzájárul Ukrajna »cserealapjának« feltöltéséhez – hétről hétre megvannak az eredmények”

 – írja Zelenszkij a bejegyzésében.

Részletesen elemeztük a helyzetet a zaporizzsjai irányban és az ellenség szándékait, valamint a határ menti területeken, Szumi és Harkiv megyében. Aktív műveleteinket pontosan úgy folytatjuk, ahogyan azt Ukrajna védelme megköveteli. Az erők és az eszközök készen állnak, új, mélységi csapásokat is előkészítettünk”

 – tette hozzá az ukrán elnök és végül, aki köszönetet mondott a harcoló ukrán egységeknek.

Nyitókép forrása: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. augusztus 31. 16:47
remélem mind megdöglötök, különben fizikai veszélyt jelentetek ránk és kelet európára
angie1
2025. augusztus 31. 16:38
Zseléjék csak azért nem vesztettetek katonát, mert nincs! Amúgy jól halad a háború Zselé szerint, csak az oroszok naponta 3-4 falut elfoglalnak... Valami népbutítást be kell adni, mert különben a szottyad banya mi a tökömre utalga 4 milliárd eurót?!
Syr Wullam
2025. augusztus 31. 16:38
No és a Tiergartennél mi a helyzet? 😌
OszkárOszi
2025. augusztus 31. 16:30
- Enyém a győzelem! - Komplett bolond vagy, hiszen egy karod sincs! - Bolhacsípés! Avagy: "A háború jól halad, de a rossz irányba."
