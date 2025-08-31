„Egységeink módszeresen pusztítják az ellenséget” – óriási magabiztossággal posztolt vasárnap Zelenszkij

Az ukrán elnök hozzáteszi, hogy az egységek végrehajtják a feladataikat a Donyecki területen, „és módszeresen pusztítják az ellenséget”.

Zelenszkij a bejegyzésben megemlékezik, hogy a front teljes hosszán idén eddig az oroszok több mint 290 ezer katonát veszítettek el.

Ezen veszteségek túlnyomó része pedig éppen Donyeckben történt, miközben nem sikerült elérniük egyetlen stratégiai céljukat sem”

– állítja az ukrán elnök és ezen a ponton meg is jegyezte, hogy a front egyes szakaszain jelenleg stabilizációs intézkedéseket hajtanak végre.