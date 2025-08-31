„Egységeink módszeresen pusztítják az ellenséget” – óriási magabiztossággal posztolt vasárnap Zelenszkij

Trump belengette a békecsúcsot: „Putyin és Zelenszkij olyanok, mint a verekedő gyerekek”
Az amerikai elnök szerint a háború talán „még egy kicsit tovább” tart, de határozottan állítja: a béketárgyalások elkerülhetetlenek.
Az ukrán elnök szerint a front teljes hosszán idén az oroszok több mint 290 ezer katonát veszítettek el.
„Jelentés Olekszandr Szirszkij főparancsnoktól. Elsősorban a pokrovszki irányról, ahol az orosz hadsereg összpontosítja legnagyobb erőfeszítéseit, és ennek megfelelően itt szenvedi el a legnagyobb veszteségeit” – írja Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök legújabb bejegyzésében.
Az ukrán elnök hozzáteszi, hogy az egységek végrehajtják a feladataikat a Donyecki területen, „és módszeresen pusztítják az ellenséget”.
Zelenszkij a bejegyzésben megemlékezik, hogy a front teljes hosszán idén eddig az oroszok több mint 290 ezer katonát veszítettek el.
Ezen veszteségek túlnyomó része pedig éppen Donyeckben történt, miközben nem sikerült elérniük egyetlen stratégiai céljukat sem”
– állítja az ukrán elnök és ezen a ponton meg is jegyezte, hogy a front egyes szakaszain jelenleg stabilizációs intézkedéseket hajtanak végre.
Hálás vagyok minden egységnek, amely hozzájárul Ukrajna »cserealapjának« feltöltéséhez – hétről hétre megvannak az eredmények”
– írja Zelenszkij a bejegyzésében.
Részletesen elemeztük a helyzetet a zaporizzsjai irányban és az ellenség szándékait, valamint a határ menti területeken, Szumi és Harkiv megyében. Aktív műveleteinket pontosan úgy folytatjuk, ahogyan azt Ukrajna védelme megköveteli. Az erők és az eszközök készen állnak, új, mélységi csapásokat is előkészítettünk”
– tette hozzá az ukrán elnök és végül, aki köszönetet mondott a harcoló ukrán egységeknek.
Nyitókép forrása: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi