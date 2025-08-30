Súlyos vád érkezett a Fehér Házból: Európa titokban akadályozza az ukrajnai békefolyamatot

Washington egyre kevésbé nézi jó szemmel, hogy mit művelnek az Egyesült Államok európai szövetségesei. Az Axios értesülései szerint a Fehér Házban egyre inkább úgy vélik, hogy miközben a kontinens vezetői nyilvánosan támogatják Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a háború lezárására,

az elnök háta mögött szándékosan akadályozzák a folyamatot.

Amerika álláspontja szerint

az európaiak valójában arra ösztönzik Volodimir Zelenszkijt, hogy tartson ki, amíg kap egy „jobb ajánlatot”, de ezzel a „maximalista állásponttal” csak elhúzzák a konfliktust.

Az európaiak nem húzhatják el ezt a háborút, miközben minden költséget Amerikának kell viselnie”

– fogalmazott egy magas rangú amerikai tisztviselő, hozzátéve:

Ha Európa eszkalálni akarja ezt a háborút, az az ő döntésük lesz. De ezzel reménytelenül vereségbe fogják fordítani a győzelmet.”

A Fehér Ház ezért arra kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy készítsen elő egy olyan szankciós csomagot, amelyet Európa is bevezethetne Oroszország ellen.

Ennek elemei között szerepelne:

minden olaj- és gázvásárlás teljes leállítása Oroszországból,

másodlagos vámok bevezetése Indiával és Kínával szemben, ahogy azt az Egyesült Államok már megtette Indiával.

Trump környezetében egyre inkább úgy látják, hogy a brit és a francia kormány konstruktívabb hozzáállást tanúsít, míg más nagy európai országok inkább az amerikai költségviselésben bíznak, anélkül hogy maguk is áldozatot vállalnának.

A megállapodás a lehetséges művészete. De néhány európai továbbra is mesevilágban él, figyelmen kívül hagyva, hogy a tánchoz két félre van szükség”

– mondta egy washingtoni tisztviselő.

Trump maga is csalódottságának adott hangot nemrég:

Ez az egész baromság, mindenki csak pózol!”

– fakadt ki, utalva arra, hogy sem Moszkva, sem Kijev nem mutat hajlandóságot kompromisszumra. Az amerikai elnök ezért komolyan fontolgatja, hogy visszavonul a közvetítő szereptől, amíg valamelyik fél nem mutat több rugalmasságot.