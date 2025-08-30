Súlyos vád érkezett a Fehér Házból: Európa titokban akadályozza az ukrajnai békefolyamatot

Trump Putyinnak és Zelenszkijnek is beszólt: Ez az egész baromság, mindenki csak pózol!
Az amerikai elnök őszinteségi rohamot kapott.
Amerika kezdi megelégelni a gáncsoskodást, és az öreg kontinenssel szemben is kemény feltételeket szabhat.
Washington egyre kevésbé nézi jó szemmel, hogy mit művelnek az Egyesült Államok európai szövetségesei. Az Axios értesülései szerint a Fehér Házban egyre inkább úgy vélik, hogy miközben a kontinens vezetői nyilvánosan támogatják Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a háború lezárására,
az elnök háta mögött szándékosan akadályozzák a folyamatot.
Amerika álláspontja szerint
az európaiak valójában arra ösztönzik Volodimir Zelenszkijt, hogy tartson ki, amíg kap egy „jobb ajánlatot”, de ezzel a „maximalista állásponttal” csak elhúzzák a konfliktust.
Az európaiak nem húzhatják el ezt a háborút, miközben minden költséget Amerikának kell viselnie”
– fogalmazott egy magas rangú amerikai tisztviselő, hozzátéve:
Ha Európa eszkalálni akarja ezt a háborút, az az ő döntésük lesz. De ezzel reménytelenül vereségbe fogják fordítani a győzelmet.”
A Fehér Ház ezért arra kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy készítsen elő egy olyan szankciós csomagot, amelyet Európa is bevezethetne Oroszország ellen.
Ennek elemei között szerepelne:
Trump környezetében egyre inkább úgy látják, hogy a brit és a francia kormány konstruktívabb hozzáállást tanúsít, míg más nagy európai országok inkább az amerikai költségviselésben bíznak, anélkül hogy maguk is áldozatot vállalnának.
A megállapodás a lehetséges művészete. De néhány európai továbbra is mesevilágban él, figyelmen kívül hagyva, hogy a tánchoz két félre van szükség”
– mondta egy washingtoni tisztviselő.
Trump maga is csalódottságának adott hangot nemrég:
Ez az egész baromság, mindenki csak pózol!”
– fakadt ki, utalva arra, hogy sem Moszkva, sem Kijev nem mutat hajlandóságot kompromisszumra. Az amerikai elnök ezért komolyan fontolgatja, hogy visszavonul a közvetítő szereptől, amíg valamelyik fél nem mutat több rugalmasságot.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök őszinteségi rohamot kapott.
Dőljünk hátra, hagyjuk őket harcolni, és nézzük meg, mi történik”
– idézett az Axios egy másik fehér házi tisztviselőt.
A cikk szerint az európai fél ugyanakkor visszautasítja az amerikai vádakat. Egy magas rangú EU-s tisztviselő „meglepőnek” nevezte Washington hozzáállását, és kijelentette:
nem igaz, hogy kettős játékot játszanának, és kiemelte, hogy az unió már most is egy újabb, Oroszország elleni szankciós csomagon dolgozik.
Ezt is ajánljuk a témában
Kaja Kallas addig hallani sem akar engedményekről, amíg Oroszország el nem fogadja a teljes körű, feltétel nélküli tűzszünetet.
A legutóbbi diplomáciai fejlemények szerint Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke New Yorkban tárgyaltak egy lehetséges Putyin–Zelenszkij-csúcsról, ám áttörés továbbra sem született.
Ezt is ajánljuk a témában
Friedrich Merz azt mondta, most más (a helyzet), mint amiről Trump elnök és Putyin elnök megállapodott a múlt héten, amikor mindketten ott voltak Washingtonban.
***
Fotó: Mandel NGAN / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az orosz haderő a front teljes hosszában folytatja a támadásokat.
Az orosz elnöknek nem tetszik, hogy Németország fejleszti a hadseregét.
Olekszij Honcsarenko szerint a tranzit elzárásával elkerülhetők lennének a vezeték elleni támadások.