Új hírek a Putyin-Zelenszkij békecsúcsról: döbbenetes kijelentést tett a német kancellár

– mondta a kancellár, hozzátéve: „most más (a helyzet), mint amiről Trump elnök és Putyin elnök megállapodott a múlt héten, amikor mindketten ott voltunk Washingtonban”.

Johann Wadephul német külügyminiszter szintén szkeptikusan nyilatkozott az orosz-ukrán tárgyalások esélyéről.

„A legnagyobb kételyeim vannak, hogy belátható időn belül tárgyalásokra kerül sor Oroszország és Ukrajna között”

– mondta a német diplomácia vezetője még szerdán a Focus hírmagazinnak.

Merz mindemellett a francia-német együttműködést fontosságát emelte ki egy erős Európai Unió végett. „Németország és Franciaország központi szerepet játszanak az Európai Unióban, az európai kontinensen” – hangoztatta Merz hozzátéve, hogy a két ország adja az EU „tengelyét”.

A német kancellár egyben a 27 európai uniós tagország összetartásának szerepét is hangsúlyozta. „A világ fejleményei azt mutatják, mennyire fontos, hogy mi, igenis egy hatalmi tényező legyünk a világban – gazdasági, politikai és biztonságpolitikai értelemben” – húzta alá. Kiemelte azt is, hogy

a német-francia kapcsolatok sikeres újraindítása Európa megerősítésének motorja.

Pénteken közös német-francia kormányülést tartanak Toulon városában, amin német részről Lars Klingbeil pénzügyminiszter, Katherina Reiche gazdasági miniszter, Boris Pistorius védelmi miniszter és Alexander Dobrindt belügyminiszter jelezte részvételi szándékát. A délutáni órákban pedig összeül a német-francia védelmi- és biztonsági tanács, aminek keretében kétoldalú, illetve európai hadiipari projekteket készülnek majd megvitatni.

Nyitóképünk: Emmanuel Macron francia elnök (j) és Friedrich Merz német kancellár közös nyilatkozatot tesz munkavacsorája előtt a bormes-les-mimosas-i Bregancon erődben a francia-német kormányülés előestéjén, 2025. augusztus 28-án. MTI/EPA/Reuters pool/Manon Cruz