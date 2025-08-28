Új hírek a Putyin-Zelenszkij békecsúcsról: döbbenetes kijelentést tett a német kancellár

Itt a fordulat: Vlagyimir Putyin mégis találkozna Volodimir Zelenszkijjel!
Megfelelő előkészítés után az oroszok találkoznának az ukrán elnökkel.
Friedrich Merz azt mondta, most más (a helyzet), mint amiről Trump elnök és Putyin elnök megállapodott a múlt héten, amikor mindketten ott voltak Washingtonban.
Nem lesz találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között – jelentette ki csütörtökön este Friedrich Merz német kancellár Emmanuel Macron francia elnök oldalán nyilatkozva az államfő dél-franciaországi nyári rezidenciáján, Fort de Bréganconban.
Merz közölte, hogy Macronnal való bilaterális megbeszélésén több kérdést is érinteni fognak, így a kétoldalú gazdasági együttműködés, az Európai Unió bürokratikus rendszerének leépítése és az Oroszország és Ukrajna körüli helyzet is terítékre kerül. „Ma újra foglalkoznunk kell ezzel a témával, figyelembe véve azt a tényt, hogy
nyilvánvalóan nem kerül sor találkozóra Putyin elnök és Zelenszkij elnök között”
– mondta a kancellár, hozzátéve: „most más (a helyzet), mint amiről Trump elnök és Putyin elnök megállapodott a múlt héten, amikor mindketten ott voltunk Washingtonban”.
Johann Wadephul német külügyminiszter szintén szkeptikusan nyilatkozott az orosz-ukrán tárgyalások esélyéről.
„A legnagyobb kételyeim vannak, hogy belátható időn belül tárgyalásokra kerül sor Oroszország és Ukrajna között”
– mondta a német diplomácia vezetője még szerdán a Focus hírmagazinnak.
Merz mindemellett a francia-német együttműködést fontosságát emelte ki egy erős Európai Unió végett. „Németország és Franciaország központi szerepet játszanak az Európai Unióban, az európai kontinensen” – hangoztatta Merz hozzátéve, hogy a két ország adja az EU „tengelyét”.
A német kancellár egyben a 27 európai uniós tagország összetartásának szerepét is hangsúlyozta. „A világ fejleményei azt mutatják, mennyire fontos, hogy mi, igenis egy hatalmi tényező legyünk a világban – gazdasági, politikai és biztonságpolitikai értelemben” – húzta alá. Kiemelte azt is, hogy
a német-francia kapcsolatok sikeres újraindítása Európa megerősítésének motorja.
Pénteken közös német-francia kormányülést tartanak Toulon városában, amin német részről Lars Klingbeil pénzügyminiszter, Katherina Reiche gazdasági miniszter, Boris Pistorius védelmi miniszter és Alexander Dobrindt belügyminiszter jelezte részvételi szándékát. A délutáni órákban pedig összeül a német-francia védelmi- és biztonsági tanács, aminek keretében kétoldalú, illetve európai hadiipari projekteket készülnek majd megvitatni.
