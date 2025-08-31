Trump belengette a békecsúcsot: „Putyin és Zelenszkij olyanok, mint a verekedő gyerekek”

Donald Trump pénteken az Ovális Irodában adott interjút a Daily Callernek, ahol az orosz–ukrán háború lezárására tett diplomáciai erőfeszítéseiről beszélt.

Az amerikai elnök szerint jó hangulatban zajlott a Vlagyimir Putyinnal folytatott alaszkai tárgyalás, de arra utalt, hogy a harcok még nem értek a végükhöz.

Látták is, jó kapcsolatunk volt az évek során, nagyon jó. Ezért is gondoltam, hogy most sikerülhet lezárni. Nagyon szerettem volna, ha sikerül. Lehet, hogy még egy kicsit harcolniuk kell. De tudják, csak folytatják a harcot – ostobán, tovább harcolnak”

– fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök Zelenszkijt és Putyint a játszótéren verekedő gyerekekhez hasonlította, akik nem hajlandók abbahagyni, még akkor sem, ha mindenki más békét szeretne.

Bár korábban ígéretet tett egy közvetlen Putyin–Zelenszkij találkozó megszervezésére, most arról beszélt, hogy egyelőre bizonytalan a kétoldalú megbeszélés, viszont a háromoldalú csúcs biztosan létrejön.

A háromoldalú meg fog történni. A kétoldalúról nem tudom, de a háromoldalú meg fog történni”

– jelentette ki határozottan Trump.

Hozzátette: „Néha az emberek még nem állnak rá készen. Egy hasonlatot szoktam használni. Már párszor használtam. Van egy gyerek, és ott van egy másik gyerek a játszótéren, és utálják egymást, és elkezdenek ütni, ütni és ütni, és szeretnéd, hogy abbahagyják, de ők csak folytatják.”

Trump szerint előfordulhat, hogy a feleknek még egy ideig harcolniuk kell, mielőtt hajlandóak lennének békét kötni: „Egy idő után nagyon szívesen abbahagyják. Értik? Nagyjából ilyen a helyzet. Néha egy kicsit verekedniük kell, mielőtt leállhatnának. De ez már régóta tart és rengeteg ember meghalt.”