Zelenszkij Donald Trump Vlagyimir Putyin

Trump belengette a békecsúcsot: „Putyin és Zelenszkij olyanok, mint a verekedő gyerekek”

2025. augusztus 31. 07:44

Az amerikai elnök szerint a háború talán „még egy kicsit tovább” tart, de határozottan állítja: a béketárgyalások elkerülhetetlenek.

2025. augusztus 31. 07:44
null

Donald Trump pénteken az Ovális Irodában adott interjút a Daily Callernek, ahol az orosz–ukrán háború lezárására tett diplomáciai erőfeszítéseiről beszélt. 

Az amerikai elnök szerint jó hangulatban zajlott a Vlagyimir Putyinnal folytatott alaszkai tárgyalás, de arra utalt, hogy a harcok még nem értek a végükhöz.

Látták is, jó kapcsolatunk volt az évek során, nagyon jó. Ezért is gondoltam, hogy most sikerülhet lezárni. Nagyon szerettem volna, ha sikerül. Lehet, hogy még egy kicsit harcolniuk kell. De tudják, csak folytatják a harcot – ostobán, tovább harcolnak”

 – fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök Zelenszkijt és Putyint a játszótéren verekedő gyerekekhez hasonlította, akik nem hajlandók abbahagyni, még akkor sem, ha mindenki más békét szeretne. 

Bár korábban ígéretet tett egy közvetlen Putyin–Zelenszkij találkozó megszervezésére, most arról beszélt, hogy egyelőre bizonytalan a kétoldalú megbeszélés, viszont a háromoldalú csúcs biztosan létrejön.

A háromoldalú meg fog történni. A kétoldalúról nem tudom, de a háromoldalú meg fog történni” 

– jelentette ki határozottan Trump.

Hozzátette: „Néha az emberek még nem állnak rá készen. Egy hasonlatot szoktam használni. Már párszor használtam. Van egy gyerek, és ott van egy másik gyerek a játszótéren, és utálják egymást, és elkezdenek ütni, ütni és ütni, és szeretnéd, hogy abbahagyják, de ők csak folytatják.”

Trump szerint előfordulhat, hogy a feleknek még egy ideig harcolniuk kell, mielőtt hajlandóak lennének békét kötni: „Egy idő után nagyon szívesen abbahagyják. Értik? Nagyjából ilyen a helyzet. Néha egy kicsit verekedniük kell, mielőtt leállhatnának. De ez már régóta tart és rengeteg ember meghalt.”

Nyitókép: Bryan Dozier / AFP

Összesen 12 komment

2025. augusztus 31. 08:22
Zelenszkijnél kártékonyabb, cimikusabb, undorító féreg alig van a kortárs politikusok között. Persze, ezt egy amerikai nem lehet képes észrevenni. Szóval: féregirtásra van szükség. Ezt a nagyhatalmak meg szokták tudni oldani. Persze, ha akarják.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. augusztus 31. 08:18
//Trump belengette a békecsúcsot: „Putyin és Zelenszkij olyanok, mint a verekedő gyerekek”// -hát ez nem fog összejönni! Trump végre tudomásul vehetné, hogy az USA nélkül nincs háború, és a zsidóság ukrajnai világháborúja, az EU további részvétele, támogatása ellenére is összeomolna, legalább ideiglenes békére kényszerülne..! -a béke mindig ideiglenes..!
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. augusztus 31. 08:13
:D 1., Zselének nem érdeke, bukna a végre megtartott választáson. 2., Vlagyimirnak nem érdeke, a béke meghozná a csatlakozási lehetőséget a szövetséghez. 3., Doninak nem érdeke, hasít a fegyverbiznisz Európa fizeti. :D :(
Válasz erre
2
0
azegyikunkmindighazudik
2025. augusztus 31. 08:06
Reméljük már Szibériában fogják tartani a békecsúcsot
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!