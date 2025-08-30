Ft
Kína Oroszország Donald Trump

Kiszivárgott Trump béketerve: a Nyugat már tajtékzik miatta

2025. augusztus 30. 08:58

Zelenszkij tiltakozik, Európa dühöng, a Fehér Ház cáfol – káosz övezi a Trump béketervéről kiszivárgott híreket.

2025. augusztus 30. 08:58
null

A Financial Times értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott egyeztetésen – amelyen európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is részt vett – azt javasolta, hogy 

Kínát vonják be békefenntartó erők biztosítására.

Az elképzelés szerint kínai egységek felügyelnének egy, az orosz–ukrán frontvonal mentén létrehozandó, mintegy 1300 kilométer hosszú demilitarizált övezetet.

A javaslat azonnal ellenállásba ütközött az európai vezetők részéről, Zelenszkij pedig korábban egyértelműen elutasította a kínai szerepvállalást, arra hivatkozva, hogy Peking nyíltan támogatta Moszkva katonai fellépéseit.

Ennek ellenére a tárgyalások során felmerült egy olyan megoldás, amelyben semleges békefenntartók járőröznének az övezetben – ez jelenthetné a békés rendezés első lépcsőfokát.

Kína korábban jelezte, hogy kész „konstruktív szerepet” játszani a konfliktus lezárásában, és Moszkva nemrégiben felvetette:

Peking akár Ukrajna biztonsági garanciáiban is szerepet kaphatna.

A kínai külügyminisztérium azonban a héten cáfolta a sajtóértesüléseket, hangsúlyozva, hogy nincs napirenden kínai békefenntartók küldése.

Az ügyben amerikai részről is megszólalt egy magas rangú fehér házi tisztviselő, aki határozottan tagadta a Financial Times értesüléseit:

„Ez hazugság. Nem volt szó kínai békefenntartókról” – fogalmazott a lapnak.

Nyitókép: Cheriss May / AFP

Asperrimus
2025. augusztus 30. 09:32
Ez jó! Tajtékzik a bili és a tartalma! Talán még a peremén is túlcsordul! Úgy is az lesz, amit a nagyok akarnak, ezek pedig vagy önként fognak hajbókolni, ahogy szoktak, vagy kényszerből.
kbs-real
2025. augusztus 30. 09:25
"arra hivatkozva, hogy Peking nyíltan támogatta Moszkva katonai fellépéseit." Akkor rajtunk és Svájcon kívül az összes európai ország is ki van zárva, ugye?
counter-revolution
2025. augusztus 30. 09:18
A lényeg az, amit Lavrov mondott. Békefenntartókat az ENSZ BT határozatával lehet küldeni, ahol Oroszországnak vétójoga van, Oroszország nem fog belemenni békefenntartóknak álcázott NATO-csapatok Ukrajnába küldésébe. Ez az orosz álláspont, ami szilárd, nem olyan, mint Trumpé, ami óránként tud változni. Minden más spekuláció, zavarkeltés, zsidó tempó.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. augusztus 30. 09:17
a törökök is jók lennének
