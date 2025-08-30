Kiszivárgott Trump béketerve: a Nyugat már tajtékzik miatta

A Financial Times értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott egyeztetésen – amelyen európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is részt vett – azt javasolta, hogy

Kínát vonják be békefenntartó erők biztosítására.

Az elképzelés szerint kínai egységek felügyelnének egy, az orosz–ukrán frontvonal mentén létrehozandó, mintegy 1300 kilométer hosszú demilitarizált övezetet.

A javaslat azonnal ellenállásba ütközött az európai vezetők részéről, Zelenszkij pedig korábban egyértelműen elutasította a kínai szerepvállalást, arra hivatkozva, hogy Peking nyíltan támogatta Moszkva katonai fellépéseit.

Ennek ellenére a tárgyalások során felmerült egy olyan megoldás, amelyben semleges békefenntartók járőröznének az övezetben – ez jelenthetné a békés rendezés első lépcsőfokát.