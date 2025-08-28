Ft
háború Donbasz Ukrajna Oroszország szankciók

Illúziók harca

2025. augusztus 28. 00:33

A közeli megegyezés Ukrajna és Oroszország között a legnagyobb eséllyel inkább csak illuzórikus, aminek megvannak az okai.

2025. augusztus 28. 00:33
Bendarzsevszkij Anton
Bendarzsevszkij Anton

Az augusztusi alaszkai és washingtoni csúcstalálkozók sokakban kelthettek reményt, hogy az orosz– ukrán háború rendezésének és lezárásának az esélye kimozdult a holtpontról. Akik mielőbbi konkrét eredményekben bíztak, azoknak csalódniuk kellett: az ehhez hasonló, legmagasabb szintű találkozók ritkán hoznak azonnali hatást. Mindezt egy diplomáciai folyamat részének kell tekinteni, amely az év elején indult el, miután Donald Trump amerikai elnök újranyitotta a kommunikációs csatornákat Moszkvával. 

Konkrétan kommunikálható eredmények híján abban lehetett bízni, hogy a találkozók sorozata folytatódik, és Trump nyilatkozatai alapján augusztus végéig tárgyalóasztalhoz ülhet Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az idő azonban rohamosan fogy, és az utóbbi napok orosz megnyilvánulásai alapján a találkozó rövid távú esélye is csökken. 

