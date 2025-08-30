Putyin erős, visszaforgatja az idő kerekét: mostantól csak szovjet filmeket nézhetnek az orosz diákok

Az orosz diákok ezentúl kizárólag szovjet korszakban készült filmeket láthatnak az iskolai vetítéseken. Az oktatási minisztérium nemrégiben közzétett listája száz „hazai” filmet tartalmaz,
ám egyetlen 1991 utáni alkotás sem fért fel rá.
A döntés mögött a Meduza értesülései szerint Vlagyimir Putyin elnök közvetlen utasítása áll.
A szabályozás értelmében minimum 34 éves filmek kerülhetnek a tantermekbe, vagyis a diákok a szovjet filmművészet klasszikusaival ismerkedhetnek, miközben a kortárs orosz filmek teljesen kimaradnak a hivatalos oktatási programból.