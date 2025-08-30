Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
filmművészet Vlagyimir Putyin rendelet

Putyin erős, visszaforgatja az idő kerekét: mostantól csak szovjet filmeket nézhetnek az orosz diákok

2025. augusztus 30. 07:56

Oroszország új oktatási rendelete: Hollywood felejtős, marad a Szovjetunió.

2025. augusztus 30. 07:56
null

Az orosz diákok ezentúl kizárólag szovjet korszakban készült filmeket láthatnak az iskolai vetítéseken. Az oktatási minisztérium nemrégiben közzétett listája száz „hazai” filmet tartalmaz, 

ám egyetlen 1991 utáni alkotás sem fért fel rá. 

A döntés mögött a Meduza értesülései szerint Vlagyimir Putyin elnök közvetlen utasítása áll.

A szabályozás értelmében minimum 34 éves filmek kerülhetnek a tantermekbe, vagyis a diákok a szovjet filmművészet klasszikusaival ismerkedhetnek, miközben a kortárs orosz filmek teljesen kimaradnak a hivatalos oktatási programból.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Roger-Viollet /AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2025. augusztus 30. 09:19
És? Mi is jobban járnánk, ha filmesztétika oktatás címén 90 utáni filmeket nem nézetnének a gyerekekkel.
Válasz erre
1
0
vamonos-4
2025. augusztus 30. 09:16
"Wartburgostól kizárták őket az oldtimer egyesületből, mert nem voltak elég fideszesek" Orban szorosan putykos nyomaban
Válasz erre
0
1
cutcopy
2025. augusztus 30. 09:09
Moszkva nem hisz a könnyeknek..
Válasz erre
3
0
Tapeino
2025. augusztus 30. 08:31
Ez a "hír" megjelent a Russia Today-en is??
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!