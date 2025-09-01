Ft
09. 01.
hétfő
Tisza Párt Magyar Péter gyűlölet Nagy Ervin

Nagy Ervin őrült kirohanása minden eddigi suttyóságát felülírta

2025. szeptember 01. 06:18

Kiborult a színészóriás, úgy tűnik, mégsem lesz belőle kultuszminiszter.

2025. szeptember 01. 06:18
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagyon úgy tűnik, hogy elszakadt a cérna Magyar Péter táskahordozójánál. Nagy Ervin elszabadult. A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok, illetve a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve olyan mélységbe lökte Magyar Péter hazugságra és gyűlöletre épült kóceráját, hogy a megmondóemberei a szánalmas vesszőfutás láttán sorra ragadtatják el magukat, mert nem bírják feldolgozni, hogy bizony, ha továbbra is így mennek a dolgok, akkor újabb csúfos kudarc vár rájuk.

A minap Lengyel Tamás már magyarázkodni kezdett, hogy mi lesz, ha mégsem nyernek. Most pedig a nagyszájú RTL-es társa, Nagy Ervin fakadt ki az interneten, mert nem bírta feldolgozni azt a frusztráló, mardosó valóságot, hogy bizony ebből gyaníthatóan megint bukta lesz.

Ezúttal minden eddigi suttyóságát és alpáriságát felülmúlva úgy esett neki  Rákay Philipnek, hogy közben belerúgott Németh Szilárdba és Lázár Jánosba is.

»Netántán rájöttél, hogy a gazdáid egyszerű szotyiköpködők, akikkel csak a fociról tudsz beszélgetni, vagy a vadászházas bebaszcsizásokról? Hogy Németh Sziszit nem érdekli Csajkovszkij, maximum a pacal? Hogy a festészet is csak Lézer Janit és őt is csak azért mert nem tudja feldolgozni, hogy parasztnak született és nem nemesnek?«”

Nyitókép: képernyőfotó / Kontroll YouTube-csatorna

