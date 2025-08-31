Csak úgy zúgott a „mocskos Fidesz” Majka koncertjén: szabályosan transzba esett Nagy Ervin és Magyar Péter (VIDEÓ)

Majka koncertjén tűnt fel Magyar Péter – nem hagyta szó nélkül a zenész (VIDEÓ)
A Szegedi Ifjúsági Napokon hallgatta meg a rappert a Tisza-vezér.
Remekül szórakoztak.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter, megszakítva országjárása dél-alföldi turnéját, a Szegedi Ifjúsági Napokon kapcsolódott ki.
Az Index tudósításából az is kiderült, hogy a Tisza Párt elnökével tartott Nagy Ervin is, hogy együtt szórakozzanak Majka koncertjén, aki előadta a Csurran, cseppen című provokatív számát is. Ezúttal azonban a botrányt kavaró színpadi performansz (a miniszterelnök lelövése) elmaradt,
viszont a Népszava megörökítette, ahogy Magyar Péter és Nagy Ervin a dalra mulatnak.
A számot követően egyébként zúgott a „mocskos Fidesz”.
A szegedi koncert másnapján a Magyar Péter bejelentette, hogy feljelenti az Indexet, és sajtó-helyreigazítási pert indít a lap ellen.
Az Index szerkesztősége az alábbi közleményt adta ki Magyar Péter bejelentése után: „Az elmúlt időszakban több alkalommal valótlanul állították a Tisza Párt vezetői, hogy sajtópert nyertek az Indexszel szemben.
Fontos tisztázni: ilyen per nem indult, így természetesen ilyen ítélet sem születhetett.
Várjuk a fejleményeket a mostani bejelentés után.”
A Népszava videóját itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Népszava/Youtube
