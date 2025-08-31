Ft
08. 31.
vasárnap
Csak úgy zúgott a „mocskos Fidesz” Majka koncertjén: szabályosan transzba esett Nagy Ervin és Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. augusztus 31. 13:12

Remekül szórakoztak.

2025. augusztus 31. 13:12
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter, megszakítva országjárása dél-alföldi turnéját, a Szegedi Ifjúsági Napokon kapcsolódott ki.

Az Index tudósításából az is kiderült, hogy a Tisza Párt elnökével tartott Nagy Ervin is, hogy együtt szórakozzanak Majka koncertjén, aki előadta a Csurran, cseppen című provokatív számát is. Ezúttal azonban a botrányt kavaró színpadi performansz (a miniszterelnök lelövése) elmaradt,

viszont a Népszava megörökítette, ahogy Magyar Péter és Nagy Ervin a dalra mulatnak.

A számot követően egyébként zúgott a „mocskos Fidesz”.

Az Index közleménye

A szegedi koncert másnapján a Magyar Péter bejelentette, hogy feljelenti az Indexet, és sajtó-helyreigazítási pert indít a lap ellen.

Az Index szerkesztősége az alábbi közleményt adta ki Magyar Péter bejelentése után: „Az elmúlt időszakban több alkalommal valótlanul állították a Tisza Párt vezetői, hogy sajtópert nyertek az Indexszel szemben.

Fontos tisztázni: ilyen per nem indult, így természetesen ilyen ítélet sem születhetett.

Várjuk a fejleményeket a mostani bejelentés után.”

A Népszava videóját itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Népszava/Youtube

Toma78
2025. augusztus 31. 14:18
Münchausen Ponokió Péterés és hűséges kutyája Nagy Bodri Ervinke ellátogatott oda ahol még talált elég agyhalott nyomorultat, hogy a látszat meglegyen ha már az országjáráson a testőrein meg a Katica csoporton kívül a kutya se ment el... Hű udvari zenésze az ózdi KGST indián Pedro Majoros szolgáltatta a tingli tangli zenêt a helyi szekta gyűlésen. Miközben a gazdi csak úgy szórta az ingyen kitűzőket az agyhalott szektások közé...🖕👎
Válasz erre
0
0
fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 31. 14:18
Na tolvaj seggnyalók ez is kifingott, kiderült, hogy a tolvaj rostás adóztatja a legmagasabban a legszegényebbeket a stróman csicskáit meg a legkevésbé! Magyarországon kell a legtöbbet adózni a minimálbér után Szegénynek lenni Magyarországon a legdrágább. Igazi hungarikum az adózási rendszerünk, ami a tehetősebbeknek kedvez, miközben az alacsony keresetűekre kifejezetten magas terheket ró. 2019-es adatok alapján Magyarországon a személyi jövedelemadó 15 százalékos, a társadalombiztosítási járulék pedig 18,5 százalék, ez összesen 33,5 százaléknyi elvonást jelent. Ezt nemzetközi összehasonlításban csak Németország közelíti meg, ahol az 5 százalékos személyi jövedelemadó és a 20 százalékos társadalombiztosítási járulék összesen 25 százalékos elvonást jelent. A magyar adórendszer világszerte egyedülálló abban, hogy amíg a szegényeket kiemelkedően adóztatja, addig a tehetőseket kifejezetten alacsony adókkal terheli.
Válasz erre
0
0
Katamata
2025. augusztus 31. 14:15
Te jó ég,ez a dagadt fejű Nagy Ervin,szőke hajjal még undorítóbb,mint amúgy is! Mint a mesében, ült két hányás és kedélyesen beszélgettek........!
Válasz erre
2
0
bodosoldier-2
2025. augusztus 31. 14:14
Ez az ózdi kivakarodott cigány pont közélyúk való. Megvehető ótvar tetű.Amig a retektv nem alkalmazta,addig kormánypárti vagy semleges volt.Ez a mocsok pénzért az anyját is megbaszná. Ez a bajom vele nem a kormányellenesség.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!