Csak úgy zúgott a „mocskos Fidesz” Majka koncertjén: szabályosan transzba esett Nagy Ervin és Magyar Péter (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter, megszakítva országjárása dél-alföldi turnéját, a Szegedi Ifjúsági Napokon kapcsolódott ki.

Az Index tudósításából az is kiderült, hogy a Tisza Párt elnökével tartott Nagy Ervin is, hogy együtt szórakozzanak Majka koncertjén, aki előadta a Csurran, cseppen című provokatív számát is. Ezúttal azonban a botrányt kavaró színpadi performansz (a miniszterelnök lelövése) elmaradt,

viszont a Népszava megörökítette, ahogy Magyar Péter és Nagy Ervin a dalra mulatnak.

A számot követően egyébként zúgott a „mocskos Fidesz”.

Az Index közleménye

A szegedi koncert másnapján a Magyar Péter bejelentette, hogy feljelenti az Indexet, és sajtó-helyreigazítási pert indít a lap ellen.

Az Index szerkesztősége az alábbi közleményt adta ki Magyar Péter bejelentése után: „Az elmúlt időszakban több alkalommal valótlanul állították a Tisza Párt vezetői, hogy sajtópert nyertek az Indexszel szemben.

Fontos tisztázni: ilyen per nem indult, így természetesen ilyen ítélet sem születhetett.

Várjuk a fejleményeket a mostani bejelentés után.”

A Népszava videóját itt tudja megtekinteni: