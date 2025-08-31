Ft
Tomboló antiszemitizmus a „haladó Nyugaton”: ezúttal egy holokauszt-emlékművet gyaláztak meg Franciaországban

2025. augusztus 31. 21:39

Ismeretlent elkövetők „szabad Gáza” feliratot véstek egy emlékműre Lyonban.

2025. augusztus 31. 21:39
A franciaországi Lyonban ismeretlen elkövetők megrongálták a város holokauszt-emlékművét, a fekete márványtáblára „szabad Gáza” feliratot véstek – számolt be a Reuters. Az esetről Yonathan Arfi, a franciaországi zsidó intézményeket képviselő CRIF elnöke a közösségi médiában tett közzé fotót az esetről, és „aljasnak” nevezte a cselekményt.

A lap azt is leírta, hogy a város polgármestere, Grégory Doucet, és a Rhone megye prefektusa, Fabienne Buccio, szintén elítélték az incidenst. Buccio X-posztjában ki is emelte, hogy semmi sem indokolja a „szégyenteljes tettet”, és kiállt a zsidó közösség mellett.

Doucet tolerálhatatlannak nevezte az esetet, és ígéretet tett arra, hogy a tetteseket felkutatják és felelősségre vonják.

A lap megemlékezett arról is, hogy az antiszemita bűncselekmények száma Franciaországban emelkedik, a közelmúltban Párizsban öt zsidó intézményt fújtak le zöld festékkel.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nemrég azzal vádolta Emmanuel Macron francia államfőt, hogy hozzájárul az antiszemitizmus terjedéséhez a palesztin állam nemzetközi elismerésére tett felhívásával. A Reuters szerint, Macron ugyanakkor nyilvánosan elítélte az antiszemitizmust, és fokozott biztonsági intézkedéseket rendelt el zsinagógák és zsidó központok védelmére a Gázai konfliktushoz kapcsolódó antiszemita incidensek miatt.

