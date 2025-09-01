Ft
09. 01.
hétfő
Fehér Ház: az Egyesült Államok végét jelenti, ha eltörölik Trump vámjait

Fehér Ház: az Egyesült Államok végét jelenti, ha eltörölik Trump vámjait

2025. szeptember 01. 06:37

A bíróság szerint az amerikai vámok többsége törvénytelen, de a hétből hat bíró demokrata párti.

2025. szeptember 01. 06:37
null

Az Egyesült Államok végét jelentené, amennyiben el kellene törölni a Trump-adminisztráció által bevezetett vámokat – jelentette ki Peter Navarro, az amerikai elnök kereskedelempolitikai főtanácsadója vasárnap 

arra a pénteki bírósági ítéletre reagálva, amely szerint a Donald Trump által április óta bevezetett vámok többsége törvénytelen.

Peter Navarro a Fox News hírtelevízió vasárnapi heti politikai magazinjában kitartott amellett, hogy megalapozott volt vészhelyzetre hivatkozni az úgynevezett „kölcsönösségi alapú vámok”, valamint az országba irányuló kábítószer-csempészet miatt Kanadára, Mexikóra és Kínára kivetett vámok esetében.

A fehér házi illetékes hangsúlyozta, hogy a kábítószer, elsősorban a fentanil számos fiatal halálát okozza, míg a külkereskedelmi hiány „pusztító hatással jár” az Egyesült Államok gazdaságára, aminek kezelésére a vám importszabályozó eszközként szolgál.

Peter Navarro a szövetségi fellebbezési bíróság pénteken hozott határozatát „pártos igazságtalanságnak” mondta.

 A határozatot mellett szavazó bírákat „taláros politikusoknak” nevezte, és kijelentette, hogy a hétből hat bíró demokrata párti.

Az elnöki tanácsadó hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kisebbségbe került bírók által megfogalmazott különvélemények „nagyon erősek”, és megmutatják, hogy a végső jogi fórum, a Legfelsőbb Bíróság előtt milyen érvek mellett lehet elérni, hogy a vámok életben maradhassanak.

„Ha elveszítjük az ügyet, az az Egyesült Államok végét jelenti”

 – fogalmazott.

A washingtoni székhelyű Egyesült Államok Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bíróságának tagjai 7-4 arányban pénteken úgy találták, hogy az új vámok többségének esetében a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn, illetve az elnök túllépte hatáskörét, ezért a vámokról szóló intézkedések érvénytelenek.

Ezt is ajánljuk a témában

A bírói tanács ugyanakkor október 14-ig engedte, hogy a vámok hatályban maradjanak, időt hagyva az adminisztráció számára, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához forduljon.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán pénteken megjelent állásfoglalásában élesen bírálta a bíróságot és annak határozatát, 

valamint jelezte, hogy fellebbeznek, majd meggyőződését fejezte ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság érvényben hagyja a vámokról szóló intézkedéseit.

Donald Trump az április 2-án bejelentett átfogó vámintézkedéseket az elnököt intézkedési jogkörrel felruházó nemzetközi gazdasági vészhelyzetről szóló 1977-es törvény (International Economic Emergency Act) alapján vezette be. Emellett az elnök hivatalba lépésekor szintén 

vészhelyzetre hivatkozva hozott döntést a kábítószer-csempészetben,

 elsősorban fentanil-csempészetben érintettnek talált országok, Kanada, Mexikó és Kína elleni büntetővámról, amivel az illegális drogkereskedelem mérséklését kívánta elérni.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/UPI pool/Annabelle Gordon

A kongresszus mindkét házában republikánus többség van, de Trump mégis vészhelyzetre hivatkozással intézte a vámokat. El akarta kerülni a vitát, hogy kiderüljön mekkora hülyeséget művel. A vámolós hülyesége volt az egyik ok, amiért megromlott a viszonya Elon Musk-kal. Még ha lett is volna vészhelyzet (bár a fentanil import a jenkizsidó roncstársadalom igénye, nem más, Kanada vagy Kína felelős érte), több mint fél év alatt rendezhette volna korrektül, a kongresszus által törvényesítve. Akkor semmit se tehetnének a bíróságok (kivéve a Supreme Court). De Trump a vámokat saját perverz játékszerének akarja megtartani. Ja és nem a galaxis, de még csak nem is az Egyesült Államok végét jelenti, ha eltörlik a vámokat. Csak Trump hülyesége kerül korlátozásra.
2025. szeptember 01. 07:25
Egyébként Soros demokrata? Egy lófütyit! Ha kell felvásárolja a GAZDÁINAK a konzervatív pártot is. A konfliktus nem demokrata-konzervatív!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A konfliktus: a szupertőkés Világállam kontra nemzetállamok!
2025. szeptember 01. 07:21 Szerkesztve
Trumpnak egy dolgot kellene belátnia: ez a hajó elment, mégpedig a FED miatt, a saját döntésük miatt (1913.12.23.). Most le kellene mondania a birodalmi szövegről, és ki kellene egyezni mind Kínával, mind Oroszországgal. Ekkora államadósság mellett nem lehet világcsendőrt játszani. Haza kell vonulni és építkezni kell. Ehhez nem lesz elég Európát gyarmatosítani, Ázsia ettől sokkal nagyobb falat, Azzal is számolnia kell, hogy a mai ellenfelek, mint Kína, Japán, Dél-Korea szövetséget köthet egy élesebb helyzetben. Amit a Japán és Német megszállással tettek, az történelmi bűn. A japánokat előbb, a németeket most nyomorítják meg gazdaságilag. Ez nem értékítélet, hanem tény, amit az emberek nem felejtenek sem Keleten, sem Nyugaton.
2025. szeptember 01. 07:17
Chekke-Faint 2025. szeptember 01. 06:40 A hétből hat demokrata párti előtte milyen párti volt?" kommunistapárti!
