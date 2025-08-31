Óriási bajban lehet Trump: egy bíróság szerint törvénytelenek az elnök globális vámjai

Az Egyesült Államok szövetségi fellebbviteli bírósága kimondta, hogy Donald Trump volt elnök globális vámjai nagyrészt törvénytelenek – írta meg a BBC.

A döntés a Trump által bevezetett úgynevezett „reciprok” vámokat érinti, amelyeket szinte minden kereskedelmi partnerország ellen alkalmaztak, így Kína, Mexikó és Kanada exportjára is.

A bírák szerint Trump túllépte hatáskörét, amikor a nemzetbiztonsági vészhelyzeti jogkörére hivatkozva egyoldalúan kivetette ezeket a terheket.

A 7–4 arányban meghozott ítélet kimondja: a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatalmakról szóló törvény (IEEPA), amelyre Trump hivatkozott, nem ad felhatalmazást vámok és adók kivetésére.

A bírák szerint „az adókivetés joga a Kongresszusé”.

Ez komoly érvágás lehet Trump gazdaságpolitikájának egyik alappillérére nézve, hiszen az elnök a kereskedelmi egyensúlytalanságot nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítve igazolta a világ minden részéről érkező import megadóztatását.