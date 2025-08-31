Ft
Óriási bajban lehet Trump: egy bíróság szerint törvénytelenek az elnök globális vámjai

2025. augusztus 31. 09:52

Ha a Legfelsőbb Bíróság helyben hagyja az ítéletet, akár több milliárd dollárnyi vámbevételt kellene visszafizetni.

2025. augusztus 31. 09:52
null

Az Egyesült Államok szövetségi fellebbviteli bírósága kimondta, hogy Donald Trump volt elnök globális vámjai nagyrészt törvénytelenek – írta meg a BBC

A döntés a Trump által bevezetett úgynevezett „reciprok” vámokat érinti, amelyeket szinte minden kereskedelmi partnerország ellen alkalmaztak, így Kína, Mexikó és Kanada exportjára is. 

A bírák szerint Trump túllépte hatáskörét, amikor a nemzetbiztonsági vészhelyzeti jogkörére hivatkozva egyoldalúan kivetette ezeket a terheket.

A 7–4 arányban meghozott ítélet kimondja: a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatalmakról szóló törvény (IEEPA), amelyre Trump hivatkozott, nem ad felhatalmazást vámok és adók kivetésére. 

A bírák szerint „az adókivetés joga a Kongresszusé”. 

Ez komoly érvágás lehet Trump gazdaságpolitikájának egyik alappillérére nézve, hiszen az elnök a kereskedelmi egyensúlytalanságot nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítve igazolta a világ minden részéről érkező import megadóztatását.

A vámok egyelőre október közepéig érvényben maradnak, amíg a Legfelsőbb Bíróság nem dönt a fellebbezésről. 

Ha a legfelsőbb testület helyben hagyja a mostani ítéletet, az megrázhatja a világpiacokat, és kérdésessé válhat, hogy Washingtonnak vissza kell-e fizetnie a több milliárd dollárnyi vámbevételt.

Ha viszont Trump győz, az újabb lökést adhatna politikai tekintélyének, és precedenst teremthetne a jövőbeni elnöki hatalomkiterjesztéshez.

Trump dühösen reagált a döntésre, a közösségi oldalán „katasztrófának” nevezve az ítéletet, és úgy fogalmazott: „Ha ez a döntés érvényben marad, szó szerint elpusztítja az Egyesült Államokat.” 

A végső szó most a Legfelsőbb Bíróságé, ahol a konzervatív többség miatt egyáltalán nem biztos a jelenlegi ítélet fennmaradása.

Nyitókép: Cheriss May / AFP

 

