08. 31.
vasárnap
Fehér Ház építkezés munkálatok kőműves Donald Trump munka Egyesült Államok

Az asztalra csapott az amerikai elnök: ezt az incidenst már ő sem tűrhette tovább (VIDEÓ)

2025. augusztus 31. 07:20

Még világ legfejlettebb biztonsági rendszerét is bevetette Trump.

2025. augusztus 31. 07:20
null

Nagy fába vágta a fejszéjét Donald Trump. A Mandiner még korábban beszámolt róla, hogy az amerikai elnök másfél évtizede álmodozott egy új bálteremről a Fehér Ház területén, ezen vágya pedig hamarosan valósággá válik.

Szeptemberben megkezdődik egy 200 millió dolláros, 8600 négyzetméteres bálterem építése.

Ezzel teljesül az elnök 15 éves álma, hogy rendezvényteret építsen a Fehér Ház területén, amely bővíti az épület szórakoztató kapacitását, de egyben hasonlít majd a privát klubjai aranyozott tereire is.

Az eddigi építkezésekről azonban nemrég a közösségi oldalán számolt be az amerikai elnök. Ezúttal a Rózsakert körüli munkálatokra hívta fel a figyelmet Donald Trump, kiemelve, a munkálatok során mészkövet használtak. „A Rózsakert elkészült, és sokkal szebb, mint bárki is hitte volna, amikor évtizedekkel ezelőtt megtervezték. Három nappal ezelőtt, miközben a kőműves munkát csodáltam,

véletlenül észrevettem egy hatalmas, több mint 25 méter hosszú repedést a mészkőben”

– fogalmazott, majd megemlítette, hogy rájött a turpisságra. Néhány kőműves hanyag módon dolgozott, így az érzékeny felületet súlyosan megrongálták cipekedés közben. Erről azonban felvétel is készült, hála a Fehér Ház biztonsági kamerájának.

Az amerikai elnök ezen felvételt is megosztotta, melyet itt tekinthet meg:

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gyzoltan-2
2025. augusztus 31. 07:59
"Az asztalra csapott az amerikai elnök: ezt az incidenst már ő sem tűrhette tovább" Talán ez a bálterem építése nem haladja meg elnöki ráhatásának határait... -mert a zsidóság ukrajnai háborújának támogatása ügyében, csak végrehajtó, ügyintéző lehet... A világ lehetetlen csodája lenne, ha az USA, mint effektív hadviselő, szembe fordulna a zsidósággal, és kiszállna a még palántakorú Világháború III. Fordulójából, amivel ideiglenesen, azonnali békére kényszerítené a szintén hadviselő, megborult EU-t is! Ez természetesen csak ábránd, mely kancsalul festett egekre néz... A zsidóság döntéseibe, cselekvéseibe, főleg nekünk, szerencsétlen gójoknak, nem lehet beleszólásunk... Kötelező elfogadnunk döntésüket! Ennek a háborúnak a fenntartása a kötelességünk, mert nagyszerű történés, hogy történetesen többségében a gyűlölt keresztények vannak egymás gyilkolására kényszerítve... -és nehogy belássátok az igazamat, a valóságot, mert az nem lenne keresztényi cselekedet...
0
1
DINO54
2025. augusztus 31. 07:56
Hogy csapott volna az asztalra hiszen meg van murdelve? Az "okosabbak" már a Pentagon pizzarendelését figyelik! :-)
0
0
Annalili
2025. augusztus 31. 07:51
Ajjaj! Most mi lesz?
0
0
yalaelnok
2025. augusztus 31. 07:47
"több mint 25 méter hosszú" helyett több mint 25 yard hosszú
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!