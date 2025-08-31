Az asztalra csapott az amerikai elnök: ezt az incidenst már ő sem tűrhette tovább (VIDEÓ)

Nagy fába vágta a fejszéjét Donald Trump. A Mandiner még korábban beszámolt róla, hogy az amerikai elnök másfél évtizede álmodozott egy új bálteremről a Fehér Ház területén, ezen vágya pedig hamarosan valósággá válik.

Szeptemberben megkezdődik egy 200 millió dolláros, 8600 négyzetméteres bálterem építése.

Ezzel teljesül az elnök 15 éves álma, hogy rendezvényteret építsen a Fehér Ház területén, amely bővíti az épület szórakoztató kapacitását, de egyben hasonlít majd a privát klubjai aranyozott tereire is.

Az eddigi építkezésekről azonban nemrég a közösségi oldalán számolt be az amerikai elnök. Ezúttal a Rózsakert körüli munkálatokra hívta fel a figyelmet Donald Trump, kiemelve, a munkálatok során mészkövet használtak. „A Rózsakert elkészült, és sokkal szebb, mint bárki is hitte volna, amikor évtizedekkel ezelőtt megtervezték. Három nappal ezelőtt, miközben a kőműves munkát csodáltam,

véletlenül észrevettem egy hatalmas, több mint 25 méter hosszú repedést a mészkőben”

– fogalmazott, majd megemlítette, hogy rájött a turpisságra. Néhány kőműves hanyag módon dolgozott, így az érzékeny felületet súlyosan megrongálták cipekedés közben. Erről azonban felvétel is készült, hála a Fehér Ház biztonsági kamerájának.

Az amerikai elnök ezen felvételt is megosztotta, melyet itt tekinthet meg: