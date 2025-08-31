Tisza-csomag: kiderült, hol a legmagasabb az adó Európában és az is, honnan meríthetett volna jobb ötletet Magyar Péter pártja

Nemzetközi összevetésben rendkívül alacsony Magyarországon a személyi jövedelemadó. A 15 százalékos adókulcshoz képest csak Romániában és Bulgáriában kevesebb a munkabérből levont munkavállalói kötelezettség. A Tisza-csomag adózást érintő javaslata nem is elsősorban a többkulcsos rendszer miatt lenne hatalmas megszorítás a magyar családoknak, hanem a két magasabb – 22 és 33 százalékos – kulcs bevezetése és az adókedvezmények tervezett megszüntetése miatt.

Magyarország az egykulcsos adórendszerrel szintén a kisebbséghez tartozik, rajtunk kívül három országban

Romániában,

Bulgáriában

és Észtországban nincs másik adókulcs.

Hazánk adórendszere egyébként a gyakorlatban többkulcsos, mivel a 15 százalék mellett 0 százalékos kulcs vonatkozik a fiatalokra és a négygyermekesekre, az adómentességet élvezők köre pedig a következő években több mint egymillió főre nő a gyermekesek adómentességének kiterjesztésével.

Ausztriától még a Tisza-csomag is messze van

A PwC Worldwide Tax Summaries által összeállított lista alapján – amelyet az Oeconomus Gazdaságkutató elemzése idéz – az Európai Unióban

Ausztria rendelkezik a legmagasabb, 55 százalékos személyi jövedelemadóval.

Nyugati szomszédunk más területen is rekordtartó, ugyanis a legmagasabb, egymillió eurós jövedelmi sáv is Ausztriában érvényes. Számos olyan uniós tagállam van, amelyben a legalacsonyabb keresettel rendelkezők mentesülnek az adóalapot terhelő adók alól, javítva ezzel a helyzetüket. Ilyen országok például

Németország,

Finnország,

Ausztria,

valamint az adóelkerülésről híres

Málta,

Ciprus

és Luxemburg.

Ez a szabályozás fokozhatja az adócsalást, ugyanis

az adóelkerülés érdekében a vállalatok gyakran minimálbérhez közeli jövedelemmel jelentik be a foglalkoztatottaikat. Így a legalacsonyabb jövedelműek adómentessége kontraproduktív módon gazdasági károkat okoz. Ez Magyarországon is jellemző volt a korábbi adórendszerben.

Huszonhárom kulcsos és vallási alapú adórendszerek Európában

A legtöbb jövedelmi sávval, szám szerint 23 darabbal Luxemburg rendelkezik kontinensünkön, jelentősen megbonyolítva ezzel az adózási folyamatot. Az EU-s tagállamok között szintén különbséget lehet tenni az alapján, hogy az államigazgatás mely szintje veti ki a személyi jövedelemadót.

Számos országban, például Belgiumban vagy Dániában nemcsak a központi költségvetésbe, hanem a regionális helyi önkormányzatokba is befolyik a kereseteket terhelő adó. A skandináv országban emellett a munkaviszonyból származó jövedelmeket más adókulcs terheli, mint a tőkejövedelmeket.

Horvátországban a személyi jövedelemadó mértékét az önkormányzatok választják meg, de a beszedett forrás nem őket, hanem a központi költségvetést illeti. A lakcím mellett

Finnországban egyéb adóterhet módosító tényezőket is alkalmaznak, mint például a vallási felekezethez tartozás.

Az éves jövedelem 1-2,25 százalékát kitevő templomadót a finnországi evangélikus, ortodox és finn-német egyház tagjai kötelesek fizetni.

A család máshol is hatással van az adózásra

Az Európai Unió több tagállamában a jövedelmeket terhelő adó függ – hasonlóan Magyarországhoz – a családi állapottól és a gyermekek számától. Ilyen ország például Írország, Franciaország vagy Málta. Ezekben az államokban azonban a kedvezmény mértéke függ a keresettől is, vagyis az alacsonyabb bérrel rendelkezőket arányosan nagyobb engedmény illeti meg.

Egykulcsos vagy többkulcsos?

Az Oeconomus elemzésében összefoglalta, mik az előnyei és a hátrányai az eltérő adórendszereknek.

Az egykulcsos adórendszer legfontosabb előnyei:

könnyebbé teszi az adózás menetét mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, mind pedig az adóhatóság számára. Így csökkenteni lehet az adminisztrációs és tranzakciós költségeket, gyorsabb és olcsóbb bevallást készíteni és az ellenőrizhetőséget is fokozva.

Az adózási folyamat egyszerűsítése az adócsalás mértékét is visszaveti, mivel nem bünteti magasabb adó a nagyobb béreket.

Mivel a jövedelem növekedése nem jár magasabb adókulccsal, ez ösztönözheti a munkavállalót a teljesítményük, a munkáltatókat pedig a kínált bér növelésére, így összességében fokozva a gazdasági teljesítményt.

versenyképesebbé teszi a gazdaságot. Számos kelet-közép-európai országban a történelmi előzmények miatt nem valósulhatott meg a generációkon átívelő tőkefelhalmozás, amely visszaveti a vállalkozási hajlandóságot és lehetőségeket. A tőkeakkumuláció elősegíti a beruházások megvalósulását, így az innovációt és a gazdasági növekedést.

Az egykulcsos általános adózással megvalósul az egyenlő közteherviselés, a tehetősebbek vagyonuk ugyanakkor részét áldozzák a közszolgáltatások finanszírozására, mint az alacsonyabb keresetűek.

Az egykulcsos személyi jövedelemadó elősegítheti a képzett vagy jövedelmező szakmákat űző munkavállalók esetében a a lakosságmegtartást, mérsékelve az agyelszívás és az elvándorlás kockázatát.

Lehetővé téve a középosztály megerősödését és népességbeli méretét növelve az egykulcsos jövedelemadó élénkíti a lakossági fogyasztást.

A többkulcsos adórendszer előnyei:

A többkulcsos adóval bizonyos esetekben növelni lehet a társadalom igazságérzetét oly módon, hogy a magasabb jövedelműek arányosan nagyobb részt vállalnak a közteherviselésből.

A sávos adózás nagyobb jövedelem-redisztribúciót jelent, így mérsékelni lehet a vagyoni egyenlőtlenségeket. A jövedelmi egyenlőtlenségeket jelző Gini-együttható azonban nem mutat összefüggést a vagyoni aránytalanságok és a sávos adózás között.

A progresszív adózás elősegíti a gazdasági eszköztár szélesítésével a szociálpolitikai célkitűzések megvalósítását.

Ezeken túl a nagyobb mértékű adóztatás ugyan kisebb forrást hagy a lakossági szereplőknél, az állami bevételszint stabilitását és mértékét fokozza.

Nyitókép: JOE KLAMAR/AFP

