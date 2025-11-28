Egy okosóra 88 százalékos pontossággal szúrja ki a szívhibákat! 

A modern technológia és az orvostudomány találkozása egyre izgalmasabb lehetőségeket nyit meg a betegségek korai diagnosztizálásában. Egy friss kutatás rámutat arra, hogy a mesterséges intelligencia (MI) hogyan forradalmasíthatja a szívbetegségek szűrését, méghozzá egy jól ismert, ma már az idősek körében is bevethető mindennapi eszköz, az okosóra segítségével.

Ez a fejlesztés lehetővé teszi, hogy egy egyszerű EKG-mérésből azonosítsák a szív szerkezeti eltéréseit. Ezt eddig csak speciális orvosi berendezésekkel, jellemzően modernebb EKG-készülékekkel volt lehetséges. A tanulmány kiemeli, hogy ez a felfedezés nem csupán kényelmes, hanem életmentő is lehet, különösen azon milliárdok számára a fejlődő világban, akik nem férnek hozzá könnyen vagy gyakran a fejlett diagnosztikai eszközökhöz.