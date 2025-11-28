Ft
Egy okosóra 88 százalékos pontossággal szúrja ki a szívhibákat! 

2025. november 28. 12:47

Egy friss, a mesterséges intelligencia által fejlesztett okosóra EKG-jelekből 88 százalékos sikerrel azonosítja a szív rendellenességeit. Bár nem váltja ki a szívultrahangot, kiegészítő szűrőként életeket menthet, főleg, ahol hiányoznak a korszerű diagnosztikai megoldások. 

2025. november 28. 12:47
null

A modern technológia és az orvostudomány találkozása egyre izgalmasabb lehetőségeket nyit meg a betegségek korai diagnosztizálásában. Egy friss kutatás rámutat arra, hogy a mesterséges intelligencia (MI) hogyan forradalmasíthatja a szívbetegségek szűrését, méghozzá egy jól ismert, ma már az idősek körében is bevethető mindennapi eszköz, az okosóra segítségével.  

Ez a fejlesztés lehetővé teszi, hogy egy egyszerű EKG-mérésből azonosítsák a szív szerkezeti eltéréseit. Ezt eddig csak speciális orvosi berendezésekkel, jellemzően modernebb EKG-készülékekkel volt lehetséges. A tanulmány kiemeli, hogy ez a felfedezés nem csupán kényelmes, hanem életmentő is lehet, különösen azon milliárdok számára a fejlődő világban, akik nem férnek hozzá könnyen vagy gyakran a fejlett diagnosztikai eszközökhöz. 

Szívizom- és szívbillentyűgondokat is felfed  

A kutatásban 600 felnőtt vett részt, akiknél ezt az MI-alapú eszközt tesztelték. Az algoritmus képes felismerni az olyan szívproblémákat, mint  

a gyengült szívizomműködés, a károsodott szívbillentyűk vagy a megvastagodott szívizom. 

Ezek a betegségek gyakran rejtve maradnak, amíg súlyos tünetek nem jelentkeznek, és hagyományosan szívultrahanggal diagnosztizálják őket. Az azonban speciális gépeket és képzett szakembereket igényel, ezek viszont nem mindenhol elérhetők. Még a fejlettebb országok gyéren lakott, elzártabb területein is nehéz eljutni szívultrahangra, nemhogy a fejlődőkben. Ezzel szemben az okosóra EKG-funkciója bárhol, bármikor használható, ami lényegében demokratizálja a szűrést. 

EKG-minták alapján tanult az MI 

Az MI-algoritmust hatalmas adatbázis alapján fejlesztették ki, azaz rengeteg EKG-adatot elemeztek, hogy a modell megtanulja azonosítani a kóros mintázatokat. A fejlesztők különböző betegcsoportokon tesztelték az eszközt, hogy teljeskörűen biztosítsák a megbízhatóságát. Az eredmények döbbenetesek: az okosórával rögzített EKG alapján  

az MI 88 százalékban felismerte a szív szerkezeti eltéréseit.  

Az esetek 86 százalékában helyesen jelezte magát a betegséget, ami igencsak magas érzékenységet jelent. Emellett 99 százalékos biztonsággal ki is tudta zárni a strukturális szívbetegség gyanúját – ezzel pedig minimalizálta a hamis negatív diagnózisokat. 

Nem helyettesíti az ultrahangot, de figyelmeztet 

Bár ez a technológia ígéretes, a kutatók hangsúlyozzák, hogy nem helyettesíti a klinikai EKG-t vagy a szívultrahangot, inkább kiegészíti azt, elsősorban a korai szűrés során. Gondoljunk bele: ha valaki otthon, az okosórájával észlel egy potenciális problémát, azonnal orvoshoz fordulhat, még a betegség előrehaladása előtt.  

Ezáltal többen juthatnak időben vizsgálathoz és kezeléshez, ami csökkentheti a szívbetegségek okozta halálozási mutatókat. 

Az elején tartanak 

A kutatás eredményei azonban nem véglegesek, egyelőre további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a technológiát széles körben alkalmazhassák. Például nagyobb mintán, különböző etnikai csoportokon és hosszabb távú betegségkövetéssel kell tesztelni, hogy megerősítsék az első vizsgálatok során mért magas hatékonyságot. 

Tehát bár a felfedezés korai fázisban van, a jelentősége óriási, mivel egy hétköznapi, széles körben használt eszköz, mint az okosóra, a súlyos tünetek megjelenése előtt jelezheti a bajt. Egy ilyen megoldás nálunk is érdemben növelhetné a szűrőprogramok hatékonyságát, mivel sok embert egyszerűen és olcsón lehetne előszűrni. Egy országos kampány keretében az emberek otthon is képesek lennének ellenőrizni magukat, így csak a gyanús esetek felmerülésekor kerülnének szakorvoshoz – ezzel tehermentesítve az egészségügyet. 

Ugyanakkor természetesen továbbra is szükség lesz kardiológiai megerősítő vizsgálatokra és szakmai felügyeletre, mivel az MI nem tévedhetetlen. Hibás diagnózisok előfordulhatnak, és ahogyan az ember, úgy a gép is tévedhet – ezen a területen különösen fontos lesz az orvosok véleménye. 

 

 Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

