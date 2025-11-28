Ft
11. 28.
péntek
Putyin Magyarország béke Donald Trump Budapest Orbán Viktor

Történelmi diplomáciai bravúr: Orbán Viktor egyetlen hónap alatt tárgyalt a világ két legbefolyásosabb vezetőjével

2025. november 28. 15:10

Orbán Viktor miniszterelnök alig egy hónap leforgása alatt tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

2025. november 28. 15:10
null

November a magyar – és részben a nemzetközi – diplomáciában is kiemelkedő időszak volt: Orbán Viktor miniszterelnök alig egy hónap leforgása alatt tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz államfővel, mindkét találkozón a béke előmozdítását hangsúlyozva.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a kormányfő pénteken Moszkvába látogatott, ahol Putyin elnökkel közös sajtótájékoztatót is tartottak.

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Putyin nyitónyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok a jelenlegi geopolitikai feszültségek ellenére is stabilak maradtak:

Örömmel állapítom meg, hogy függetlenül a jelenlegi helyzet bonyolultságától, a kapcsolataink megőrződtek és fejlődnek.”

Az orosz elnök felidézte hosszú ideje tartó együttműködését Orbán Viktorral, kiemelve, hogy a magyar miniszterelnök következetesen hazája érdekeit képviseli a nemzetközi tárgyalásokon. Mint mondta, bár nem minden kérdésben értenek egyet, a két politikus között fennálló jó viszony lehetővé teszi a konstruktív párbeszédet és a gyakorlati megoldások keresését. „Ez módot ad arra, hogy ne csupán beszélgessünk, hanem megoldást is keressünk bármilyen problémára.”

Putyin az ukrán háború témáját is érintette, jelezve, hogy jól ismeri a magyar álláspontot. Megjegyezte, hogy Magyarország energiahordozó-vásárlása az előző évhez képest visszaesett, amit a külső nyomásnak tulajdonított, ugyanakkor megerősítette: „Természetesen az energetika területén mély közöttünk az együttműködés”.

Orbán Viktor válaszában hangsúlyozta, hogy a mostani találkozó már a 14. alkalom volt, amikor személyesen egyeztettek, és ez is bizonyítja a két ország közötti kapcsolat tartósságát.

Kiemelte, hogy Magyarország a nemzetközi nyomás ellenére is képes volt megőrizni a szuverenitását és ennek része az Oroszországgal fenntartott együttműködés is.

„Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik. Nagyra becsüljük a szállítás megbízhatóságát és kiszámíthatóságát.”

A miniszterelnök az ukrajnai háború gazdasági következményeiről is beszélt, amelyek az elmúlt időszakban közvetlen hatást gyakoroltak Magyarországra. Úgy fogalmazott, a konfliktus fékezi a magyar gazdaság működését, ezért hazánk érdekelt abban, hogy minél előbb béke jöjjön létre.

Orbán Viktor Putyinnak személyesen is megerősítette, a tárgyalásokhoz helyszínként Budapest továbbra is rendelkezésre áll. Putyin emlékeztetett, hogy Budapestet Donald Trump javasolta a béketárgyalások helyszínéül, amit mindkét fél támogatott. 

Az orosz elnök jelezte: ha elérkezik a megfelelő pillanat, kész Magyarországra utazni az egyeztetések folytatására.

Putyin előtt Trumpnál járt Orbán Viktor

Emellett – ahogy cikkünk elején már utaltunk rá – a hónap elején Orbán Viktor az Egyesült Államokba is ellátogatott, ahol Donald Trump fogadta. Az amerikai elnök különösen meleg szavakkal köszöntötte a magyar kormányfőt:

„Egy nagyon-nagyon kedves ember, egy nagyon jó ember, aki ma itt van velünk, akit vendégül látok. Egy nagy vezető, akit szeretnek az országában”.

Orbán Viktor washingtoni nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy látogatása célja a magyar–amerikai kapcsolatok újjáépítése volt, amelyek szerinte a Biden-adminisztráció alatt súlyosan megromlottak. 

Úgy fogalmazott, hogy Donald Trump az elmúlt tíz hónapban helyreállította mindazt, ami korábban megsérült, így megkezdődhet az új magyar–amerikai „aranykor”.

A megbeszélések során az ukrajnai háború kérdése is kiemelt szerepet kapott. Orbán Viktor elmondta, hogy Trumppal azt is áttekintették, milyen módon tudna Magyarország hozzájárulni a béketeremtéshez.

Donald Trump arra a kérdésre is reagált, hogy sor kerülhet-e idén békecsúcsra Budapesten. 

Kijelentette, hogy amennyiben létrejön a találkozó közte és az orosz elnök között, azt a magyar fővárosban tartanák.

Orbán Viktor hozzátette: szeretné támogatni az amerikai elnök béketörekvéseit, mivel Brüsszel és a nyugati világ súlyos hibát követett el az elmúlt években, és ideje jóvátétellel, nem pedig további eszkalációval folytatni a folyamatokat.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP

***

makapaka2
2025. november 28. 17:52
Ehhez normális ember csak gratulálhat.
Chekke-Faint
2025. november 28. 16:41
Ez hagyján, de Magyar Péter ennél többre képes....DDDD Fogajunk ezt hozza le nyaloncmédiájuk....
Kotucso
2025. november 28. 15:45
Azért hétvégére elugorhatott volna pingponghoz,hogy teljes legyen a kép.
belbuda
2025. november 28. 15:38
Trumpli után Putler….már sok a jóból… Maszturbáltam egyet….😉
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!