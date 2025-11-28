Történelmi diplomáciai bravúr: Orbán Viktor egyetlen hónap alatt tárgyalt a világ két legbefolyásosabb vezetőjével

Az orosz elnök felidézte hosszú ideje tartó együttműködését Orbán Viktorral, kiemelve, hogy a magyar miniszterelnök következetesen hazája érdekeit képviseli a nemzetközi tárgyalásokon. Mint mondta, bár nem minden kérdésben értenek egyet, a két politikus között fennálló jó viszony lehetővé teszi a konstruktív párbeszédet és a gyakorlati megoldások keresését. „Ez módot ad arra, hogy ne csupán beszélgessünk, hanem megoldást is keressünk bármilyen problémára.”

Putyin az ukrán háború témáját is érintette, jelezve, hogy jól ismeri a magyar álláspontot. Megjegyezte, hogy Magyarország energiahordozó-vásárlása az előző évhez képest visszaesett, amit a külső nyomásnak tulajdonított, ugyanakkor megerősítette: „Természetesen az energetika területén mély közöttünk az együttműködés”.

Orbán Viktor válaszában hangsúlyozta, hogy a mostani találkozó már a 14. alkalom volt, amikor személyesen egyeztettek, és ez is bizonyítja a két ország közötti kapcsolat tartósságát.

Kiemelte, hogy Magyarország a nemzetközi nyomás ellenére is képes volt megőrizni a szuverenitását és ennek része az Oroszországgal fenntartott együttműködés is.

„Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik. Nagyra becsüljük a szállítás megbízhatóságát és kiszámíthatóságát.”