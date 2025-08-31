Ft
08. 31.
vasárnap
dróntámadás Ukrajna Oroszország Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij keményen megfenyegette Oroszországot: mélységi támadásokat helyezett kilátásba

2025. augusztus 31. 22:44

Az ukrán hadsereg vasárnap már több sikeres akcióról is beszámolt.

2025. augusztus 31. 22:44
null

Ukrajna újabb mélységi csapásokat fog mérni Oroszországra – ígérte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a szombato orosz dróntámadásokra reagálva.

Az ukrán államfő közzétett egy nyilatkozatot X közösségi oldalán, amelyben hangoztatja, Kijev az ország védelme érdekében folytatni fogja az aktív katonai műveleteket.

 „Az erők és eszközök elő vannak készítve. Újabb mélységi csapások szintén tervben vannak”

 – állította.

Az éjszakai orosz támadás következtében 60 ezer ukrán háztartás maradt áram nélkül. A DETK ukrán energiaszolgáltató beszámolója szerint csak Odessza megyében négy energetikai létesítményre mértek csapást az oroszok. Továbbá orosz drónok támadták az észak-ukrajnai Csernyihiv megyét is, károkat okozva az ottani energetikai infrastruktúrában. Odesszában 29, Csernyihivben nagyjából 30 ezer háztartás maradt áram nélkül.

„A kritikus infrastruktúra jelenleg áramfejlesztőkkel üzemel” – írta Telegram-oldalán Oleh Kiper, odesszai kormányzó.

Az ukrán hadsereg vasárnap már be is jelentette, hogy dróntámadást hajtottak végre a Krím-félszigeten található Szimferopol repülőtere ellen, megsemmisítve több orosz MI-8-as és MI-24-es katonai helikoptert. A Pereszkop-öbölben pedig Neptune rakétákkal támadtak egy másik orosz bázist. A támadásnak több halálos áldozata is volt, és hat légpárnás harci járművet megrongáltak.

(MTI)

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

counter-revolution
2025. augusztus 31. 23:21
Mi az a pofáján, Kaposi-szarkóma?
hexahelicene
2025. augusztus 31. 23:13
"Az ukrán hadsereg vasárnap már több sikeres akcióról is beszámolt." Nyomjátok csak tovább a hamis ukránpárti híreket, de a realitás az már nincs olyan hogy "ukrán hadsereg", ukrán egységek vannak már csak, amiket az oroszok szét fognak baszni - Azov ezred sincs már, széthullott az is a picsába.
kbexxx
2025. augusztus 31. 23:08
A puha célpontok a polgári infrastruktúra támadásai jól kommunikálható látványos.. De katonai szempontból nem jelentős Az Európa minden fegyverét elpufogtató Háború nem bír Oroszországgal de nem valhatja be Zs pedig annyira egoista hogy önteltségében Minden. Határt átlép
moliere-0
2025. augusztus 31. 22:59
Jól kinyalhatta a kis héber kutyus a vén buxát... akár a cigánygyerek a lecsóstálat. Az öreglány meg van babonázva, a vén szuka.
