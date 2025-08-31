Zelenszkij keményen megfenyegette Oroszországot: mélységi támadásokat helyezett kilátásba

Zelenszkij bajban lehet: már nem benne bíznak meg a legjobban a választók
Egy felmérés szerint egy mostani választáson Valerij Zaluzsnij pártja nyerne 23,7 százalékos eredménnyel, míg Volodimir Zelenszkij tömbje 19,7 százalékot érne el.
Az ukrán hadsereg vasárnap már több sikeres akcióról is beszámolt.
Ukrajna újabb mélységi csapásokat fog mérni Oroszországra – ígérte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a szombato orosz dróntámadásokra reagálva.
Az ukrán államfő közzétett egy nyilatkozatot X közösségi oldalán, amelyben hangoztatja, Kijev az ország védelme érdekében folytatni fogja az aktív katonai műveleteket.
„Az erők és eszközök elő vannak készítve. Újabb mélységi csapások szintén tervben vannak”
– állította.
Az éjszakai orosz támadás következtében 60 ezer ukrán háztartás maradt áram nélkül. A DETK ukrán energiaszolgáltató beszámolója szerint csak Odessza megyében négy energetikai létesítményre mértek csapást az oroszok. Továbbá orosz drónok támadták az észak-ukrajnai Csernyihiv megyét is, károkat okozva az ottani energetikai infrastruktúrában. Odesszában 29, Csernyihivben nagyjából 30 ezer háztartás maradt áram nélkül.
„A kritikus infrastruktúra jelenleg áramfejlesztőkkel üzemel” – írta Telegram-oldalán Oleh Kiper, odesszai kormányzó.
Az ukrán hadsereg vasárnap már be is jelentette, hogy dróntámadást hajtottak végre a Krím-félszigeten található Szimferopol repülőtere ellen, megsemmisítve több orosz MI-8-as és MI-24-es katonai helikoptert. A Pereszkop-öbölben pedig Neptune rakétákkal támadtak egy másik orosz bázist. A támadásnak több halálos áldozata is volt, és hat légpárnás harci járművet megrongáltak.
(MTI)
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP