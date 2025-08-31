Zelenszkij keményen megfenyegette Oroszországot: mélységi támadásokat helyezett kilátásba

Ukrajna újabb mélységi csapásokat fog mérni Oroszországra – ígérte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a szombato orosz dróntámadásokra reagálva.

Az ukrán államfő közzétett egy nyilatkozatot X közösségi oldalán, amelyben hangoztatja, Kijev az ország védelme érdekében folytatni fogja az aktív katonai műveleteket.

„Az erők és eszközök elő vannak készítve. Újabb mélységi csapások szintén tervben vannak”

– állította.

Az éjszakai orosz támadás következtében 60 ezer ukrán háztartás maradt áram nélkül. A DETK ukrán energiaszolgáltató beszámolója szerint csak Odessza megyében négy energetikai létesítményre mértek csapást az oroszok. Továbbá orosz drónok támadták az észak-ukrajnai Csernyihiv megyét is, károkat okozva az ottani energetikai infrastruktúrában. Odesszában 29, Csernyihivben nagyjából 30 ezer háztartás maradt áram nélkül.

„A kritikus infrastruktúra jelenleg áramfejlesztőkkel üzemel” – írta Telegram-oldalán Oleh Kiper, odesszai kormányzó.

Az ukrán hadsereg vasárnap már be is jelentette, hogy dróntámadást hajtottak végre a Krím-félszigeten található Szimferopol repülőtere ellen, megsemmisítve több orosz MI-8-as és MI-24-es katonai helikoptert. A Pereszkop-öbölben pedig Neptune rakétákkal támadtak egy másik orosz bázist. A támadásnak több halálos áldozata is volt, és hat légpárnás harci járművet megrongáltak.

(MTI)

