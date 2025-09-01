Elrajtol az Otthon Start: ma indul a roham a lakásokért

Erről szól az Otthon Start

Az időközben elszálló banki kamatok mellett pedig csak az vett fel tisztán piaci hitelt, akinek nem volt más választása. Nos, mától ismét van, hiszen a kormány legújabb programja pont azoknak kedvez, akik a Csok-ot, vagy a Csok pluszt sem tudták, vagy akarták felvenni. Az Otthon Start program keretében mától kedvezményes: mindössze három százalékos fix kamattal vehetnek fel kölcsönt a bankoktól az érdeklődők.

Ehhez jóval kevesebb feltételt kell teljesíteniük. Azok élhetnek a lehetőséggel, akik

az elmúlt 10 évben nem rendelkeztek belterületi lakóingatlanban tulajdonjoggal,

az ilyen ingatlanban tulajdoni hányaduk értékbecslő által megállapított aktuális piaci értéke vagy – eladott ingatlan esetén – az adásvételi szerződésben szereplő vételára nem haladta meg a 15 000 000 forintot.

Olyan belterületi lakóingatlannal rendelkeznek vagy rendelkeztek, amelynek lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte,

olyan belterületi lakóingatlannal rendelkeznek vagy rendelkeztek, amely haszonélvezettel terhelten került tulajdonukba, és az érintett lakóingatlanban a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor is ugyanazon haszonélvező lakik.

A kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában és a benyújtását megelőző tíz éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Ezen felül még kiemelten fontos, hogy az vehet részt a programban, aki

rendelkezik érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, azaz büntetlen előélettel,

legalább két éves TB-jogviszonnyal, illetve

semmilyen köztartozása nincs.

Milliókat lehet vele spórolni

Az Otthon Start Program keretében igényelhető hitel összege legfeljebb 50 millió forint lehet. A hitel kamata maximum 3 százalék lehet. Azért felső korlátot fogalmaz meg a jogalkotó, mert elvileg lehetséges, hogy a bankok az ügyfelekért zajló versenyben egymás alá licitálnak, és ennél kedvezőbb kamat is elérhető lesz. A kölcsön futamideje legfeljebb 25 év lehet. A hitel felvételéhez 10 százalék önerő szükséges. Összehasonlításképp, a piaci hitelek felvételének feltétele általában 20 százalék önerő megléte. Ugyanakkor, nem árt észben tartani, hogy bankonként eltérő lehet ennek értelmezése, tehát nem érdemes minden esetben csak tíz százalékkal kalkulálni, függ az ingatlan lokációjától és forgalmi értékétől is.

Mit jelent valójában a 3 százalékos kamat? Amennyiben a legnagyobb lehetséges összeget, 50 milliót vesz fel az ügyfél, a 25 éves futamidő végére összesen 71 millió forintot kell megfizetnie. Ezzel szemben a jelenlegi kamatkörnyezetben igényelhető 6-7 százalékos kamatozású hitelek igénylői ugyanilyen feltételek mellett akár 85-90 milliót is fizethetnek a teljes futamidő végéig, azaz

az Otthon Start felvételével a piaci hitelekhez képest legalább 14 millió forintot lehet spórolni.

Az sem elhanyagolható tény, hogy a törlesztőrészlet így sokaknál jóval kedvezőbb lesz, mint például a jelenlegi albérleti díjuk.

Az ingatlanra is vannak szabályok

Az Otthon Start hitellel megvásárolható lakások az alábbi feltételeknek kell megfeleljenek:

A kölcsön felhasználásával megvásárolni vagy építeni kívánt lakás értéke vagy bekerülési költsége legfeljebb bruttó 100 000 000 forint,

a kölcsön felhasználásával megvásárolni vagy építeni kívánt egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont értéke vagy bekerülési költsége legfeljebb bruttó 150 000 000 forint lehet.

A megvásárolt vagy épített ingatlan négyzetméterenkénti ára vagy bekerülési költsége legfeljebb bruttó 1 500 000 forint lehet.

Otthon vásárlásánál annak vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől.

A vásárlók tájékozódásának megkönnyítése érdekében a legnagyobb magyar ingatlanhirdetési oldal, az ingatlan.com létrehozott egy szűrőt, amelynek segítségével az érdeklődők egy kattintással kiszűrhetik az Otthon Start Program keretében megvásárolható ingatlanokat. Ezt érdemes rendszeresen figyelni, mert az új eladó ingatlanok megjelenése mellett az Otthon Start Program bejelentését követően várható, hogy a korábban meghirdetett, de a program feltételeinek nem megfelelő ingatlanok eladói változtatnak a kínálati áron, hogy beleférjenek.

Érdemes előre felkészülni

A sikeres igénylés érdekében érdemes már most beszerezni a szükséges dokumentumokat.