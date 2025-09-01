Elrajtol az Otthon Start: ma indul a roham a lakásokért

Kezdetét vette a végső visszaszámlálás: érdemes résen lenni
„Pár óra és indul az Otthon Start Program” – Panyi Miklós.
Boríthatja a trendeket a kormány legújabb támogatása. Az Otthon Start program épp ezekben az órákban élesedik, már nyitásra is többen megrohamozhatják a bankokat, amelyek a hírek szerint felkészültek a dömpingre. Néhány dolgot viszont nem árt, ha tudunk és felkészülten vágunk bele a lakáskeresésbe.
Már a bankok is felkészültek az áradatra: hétfőtől indul a kormány legújabb támogatott hitele, az Otthon Start program, amely olyanokat is lakáshoz juttathat, akik az elmúlt években kiszorultak az ingatlanpiacról, vagy az árazás, vagy pedig különböző feltételek nemteljesülése miatt.
Az időközben elszálló banki kamatok mellett pedig csak az vett fel tisztán piaci hitelt, akinek nem volt más választása. Nos, mától ismét van, hiszen a kormány legújabb programja pont azoknak kedvez, akik a Csok-ot, vagy a Csok pluszt sem tudták, vagy akarták felvenni. Az Otthon Start program keretében mától kedvezményes: mindössze három százalékos fix kamattal vehetnek fel kölcsönt a bankoktól az érdeklődők.
Ehhez jóval kevesebb feltételt kell teljesíteniük. Azok élhetnek a lehetőséggel, akik
Ezen felül még kiemelten fontos, hogy az vehet részt a programban, aki
Az Otthon Start Program keretében igényelhető hitel összege legfeljebb 50 millió forint lehet. A hitel kamata maximum 3 százalék lehet. Azért felső korlátot fogalmaz meg a jogalkotó, mert elvileg lehetséges, hogy a bankok az ügyfelekért zajló versenyben egymás alá licitálnak, és ennél kedvezőbb kamat is elérhető lesz. A kölcsön futamideje legfeljebb 25 év lehet. A hitel felvételéhez 10 százalék önerő szükséges. Összehasonlításképp, a piaci hitelek felvételének feltétele általában 20 százalék önerő megléte. Ugyanakkor, nem árt észben tartani, hogy bankonként eltérő lehet ennek értelmezése, tehát nem érdemes minden esetben csak tíz százalékkal kalkulálni, függ az ingatlan lokációjától és forgalmi értékétől is.
Mit jelent valójában a 3 százalékos kamat? Amennyiben a legnagyobb lehetséges összeget, 50 milliót vesz fel az ügyfél, a 25 éves futamidő végére összesen 71 millió forintot kell megfizetnie. Ezzel szemben a jelenlegi kamatkörnyezetben igényelhető 6-7 százalékos kamatozású hitelek igénylői ugyanilyen feltételek mellett akár 85-90 milliót is fizethetnek a teljes futamidő végéig, azaz
az Otthon Start felvételével a piaci hitelekhez képest legalább 14 millió forintot lehet spórolni.
Az sem elhanyagolható tény, hogy a törlesztőrészlet így sokaknál jóval kedvezőbb lesz, mint például a jelenlegi albérleti díjuk.
Az Otthon Start hitellel megvásárolható lakások az alábbi feltételeknek kell megfeleljenek:
A vásárlók tájékozódásának megkönnyítése érdekében a legnagyobb magyar ingatlanhirdetési oldal, az ingatlan.com létrehozott egy szűrőt, amelynek segítségével az érdeklődők egy kattintással kiszűrhetik az Otthon Start Program keretében megvásárolható ingatlanokat. Ezt érdemes rendszeresen figyelni, mert az új eladó ingatlanok megjelenése mellett az Otthon Start Program bejelentését követően várható, hogy a korábban meghirdetett, de a program feltételeinek nem megfelelő ingatlanok eladói változtatnak a kínálati áron, hogy beleférjenek.
A sikeres igénylés érdekében érdemes már most beszerezni a szükséges dokumentumokat.
A fix 3 százalékos hitel iránt elképesztően nagy az érdeklődés, vannak ügyfelek, akik már aláírták az előszerződést is. Azonban a szakértők figyelmeztetnek, akadnak olyan rejtett buktatók, amik kellemetlen meglepetéseket tudnak okozni. Ezeknek jártunk utána.
Ilyen például az OEP-igazolás, amely az Ügyfélkapun keresztül gyorsan lehívható, vagy a 30 napig érvényes munkáltatói igazolás, amelyet szintén időben ki lehet kérni. Sőt, az adásvételi szerződések előkészítésére is van lehetőség. A bankok többsége ugyanis már közzétette a kapcsolódó útmutatókat, ezek alapján pedig az ügyvédek meg tudják írni a szerződéseket.
A hétvégén egyébként elindult az Otthon Start Programiroda internetes oldala is, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat! A lakásfejlesztők ezek alapján adhatják be terveiket, az így befogadott beruházások pedig nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak. A gyorsítás pedig azt eredményezheti, hogy már idén több tízezer lakás épülhet fel országszerte.
A lakásfejlesztési beruházások nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak.
Nyitókép: Pixabay