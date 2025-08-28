Jócskán akadnak „banánhéjak”, amiken elcsúszhatunk – ezekre figyeljünk a lakásvásárlásnál

Már csak pár nap, és elrajtol az Otthon Start Program, amely a következő hónapokban sokaknak segíthet abban, hogy első lakásukhoz jussanak – ráadásul olyan kedvezményekkel, amelyek Európában is egyedülállónak számítanak.

Még pár nap hátra van az Otthon Start Program kezdetéig, de már most nagyon pörög a piac. Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Amint arról a Mandiner is beszámolt, az elmúlt hetekben sorra jelentek meg az információk az új hitelkonstrukcióról, ám továbbra is akadnak kérdőjelek, illetve olyan „banánhéjak”, amelyek kellemetlen meglepetést okozhatnak az igénylésben gondolkodóknak. Ezekről kérdeztük Berényi Balázst, a Duna House cégcsoporthoz tartozó Credipass regionális vezetőjét, független hitelszakértőt.

„Ami hiteles forrásokból, az interneten is elérhető, az többnyire egyértelmű. Gondot inkább azok az információk okozhatnak, amelyek például a bankok belső szabályrendszeréhez kötődnek.

Ilyen például a 10 százalékos önerő kérdése: ez alapvetően belső szabályokon nyugszik, és több tényezőt is figyelembe vesz.

Az úgynevezett adósságfék-szabály ad bizonyos mozgásteret a bankoknak, de ők akár ennél szigorúbb feltételeket is előírhatnak. Befolyásoló tényező lehet például az ügyfél minősítése, jövedelme vagy az ingatlan elhelyezkedése” – hívta fel a figyelmet a pénzügyi szakértő az egyik első lehetséges buktatóra.