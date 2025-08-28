Ft
CSOK Plusz Otthon Start Program vásárlás árak bank jövedelem határidő ügyfél értékbecslés

Jócskán akadnak „banánhéjak”, amiken elcsúszhatunk – ezekre figyeljünk a lakásvásárlásnál

2025. augusztus 28. 13:16

A fix 3 százalékos hitel iránt elképesztően nagy az érdeklődés, vannak ügyfelek, akik már aláírták az előszerződést is. Azonban a szakértők figyelmeztetnek, akadnak olyan rejtett buktatók, amik kellemetlen meglepetéseket tudnak okozni. Ezeknek jártunk utána.

2025. augusztus 28. 13:16
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Már csak pár nap, és elrajtol az Otthon Start Program, amely a következő hónapokban sokaknak segíthet abban, hogy első lakásukhoz jussanak – ráadásul olyan kedvezményekkel, amelyek Európában is egyedülállónak számítanak.

Még pár nap hátra van az Otthon Start Program kezdetéig, de már most nagyon pörög a piac. Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Amint arról a Mandiner is beszámolt, az elmúlt hetekben sorra jelentek meg az információk az új hitelkonstrukcióról, ám továbbra is akadnak kérdőjelek, illetve olyan „banánhéjak”, amelyek kellemetlen meglepetést okozhatnak az igénylésben gondolkodóknak. Ezekről kérdeztük Berényi Balázst, a Duna House cégcsoporthoz tartozó Credipass regionális vezetőjét, független hitelszakértőt.

„Ami hiteles forrásokból, az interneten is elérhető, az többnyire egyértelmű. Gondot inkább azok az információk okozhatnak, amelyek például a bankok belső szabályrendszeréhez kötődnek. 

Ilyen például a 10 százalékos önerő kérdése: ez alapvetően belső szabályokon nyugszik, és több tényezőt is figyelembe vesz.

 Az úgynevezett adósságfék-szabály ad bizonyos mozgásteret a bankoknak, de ők akár ennél szigorúbb feltételeket is előírhatnak. Befolyásoló tényező lehet például az ügyfél minősítése, jövedelme vagy az ingatlan elhelyezkedése” – hívta fel a figyelmet a pénzügyi szakértő az egyik első lehetséges buktatóra.

A banki értékbecslésnél is jöhetnek meglepetések

Berényi Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékbecslés során szintén érhetik kellemetlen meglepetések a vásárlókat.

„Az elmúlt hetekben több olyan esettel találkoztunk, amikor egy ingatlan ára egyik napról a másikra milliókkal emelkedett, ám ezt az értékbecslés folyamata nem követte le. 

Nem biztos tehát, hogy az az ár, amelyben a vevő és az eladó megállapodik, összhangban lesz az értékbecslő által meghatározott forgalmi értékkel, amelyet statisztikák és piaci, helyi trendek alapján számítanak ki. 

Ez pedig közvetlenül kihat az önerő nagyságára, és akár több millió forinttal is megemelheti azt. A különbözetet jellemzően pótfedezettel, egy másik ingatlan bevonásával, vagy családi segítséggel lehet a leggyorsabban pótolni” – magyarázta a szakértő.

A Credipass regionális vezetője egy másik gyakori félreértésre is rámutatott: számos ügyvéd állítja, hogy a bank nem fogad be olyan ügyleteket, ahol a felek másfél–két hónapos fizetési határidőben állapodnak meg, mert a bank elvárása 90 nap.

Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen banki útmutatóban sem szerepel 90 napos fizetési határidő. 

Ezért mindenkinek azt javaslom, hogy az ügyvédi konzultáció mellett tapasztalt pénzügyi szakértővel is egyeztessen, hogy pontosan mely határidők érvényesek és tarthatók” – tette hozzá Berényi.

Érdemes előre felkészülni

A hitelszakértő hangsúlyozta: a sikeres igénylés érdekében érdemes már most beszerezni a szükséges dokumentumokat. 

Ilyen például az OEP-igazolás, amely az Ügyfélkapun keresztül gyorsan lehívható, vagy a 30 napig érvényes munkáltatói igazolás, amelyet szintén időben ki lehet kérni.

„Sőt, az adásvételi szerződések előkészítésére is van lehetőség. A bankok többsége ugyanis már közzétette a kapcsolódó útmutatókat, ezek alapján pedig az ügyvédek meg tudják írni a szerződéseket” – tette hozzá Berényi Balázs.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy kulcskérdés az ügyfél előminősítése. „A bankok számára nem mindegy, kinek milyen munkahelye van. Másképp kezelik 

  • a vállalkozói jövedelmeket, mint az alkalmazotti fizetést, 
  • és az is számít, határozott vagy határozatlan idejű a munkaviszony. 

Emellett a fix munkabérhez hozzáadható túlóra vagy teljesítménybérezés is befolyásolhatja a minősítést” – sorolta.

Berényi szerint körültekintésre is szükség van. „Ekkora horderejű változásoknál mindig benne van a pakliban, hogy a program indulásakor kisebb-nagyobb fennakadások adódnak a jogértelmezés eltérései vagy a jogalkotói pontosításokra való várakozás miatt. Előfordulhat például, hogy egyes ügyfelek esetében az adásvételi szerződések előkészítése nehézkes, mert még nem minden bank nyilatkozott arról, mely településeken engedi a 10 százalékos önerőt, és ehhez milyen extra feltételeket szab az igénylőkkel szemben” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Így foglaljunk okosan

Arra a kérdésre, mi a teendő, ha valaki már az igénylési határidő kezdete – vagyis szeptember 1-je – előtt megtalálja a számára legmegfelelőbb ingatlant, Berényi Balázs azt tanácsolta: 

a megalkudott árat és az ütemezést mindenképpen érdemes papírra vetni, és előkészíteni az adásvételi szerződést.

„Elengedhetetlen előzetes értékbecslést kérni, amely jellemzően egy-másfél hét alatt készül el. Ez azt jelenti, hogy egy szeptember elején beadott igénylés esetén a vevőnek már augusztus végén úgy kell alkudoznia, hogy a tényleges adásvételi szerződés valószínűleg csak szeptember közepére áll majd rendelkezésre” – magyarázta a szakértő.

Milyen egyéb kiadásokkal kell számolni?

Berényi Balázs szerint a kölcsön igénylésével és folyósításával kapcsolatban a jogszabály legfeljebb 30 ezer forintos költséget enged meg. Emellett azonban további kiadásokkal is számolni kell: az adásvételi szerződést megszerkesztő ügyvéd és a közjegyző díja külön terhet jelenthet, ahogy az értékbecslésnek is önálló költsége van.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az ingatlanvásárláshoz nem társul CSOK Plusz, akkor minden egyes adásvétel után a vételár 4 százaléka vagyonszerzési illeték formájában kerül az államkasszába. „Ez a bevétel részben ellensúlyozhatja azokat a kiadásokat, amelyeket az állam a bankoktól átvállalt kamatok révén visel a következő években” – emelte ki Berényi.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

