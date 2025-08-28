Jócskán akadnak „banánhéjak”, amiken elcsúszhatunk – ezekre figyeljünk a lakásvásárlásnál

Érdemes előre felkészülni
A hitelszakértő hangsúlyozta: a sikeres igénylés érdekében érdemes már most beszerezni a szükséges dokumentumokat.
Ilyen például az OEP-igazolás, amely az Ügyfélkapun keresztül gyorsan lehívható, vagy a 30 napig érvényes munkáltatói igazolás, amelyet szintén időben ki lehet kérni.
„Sőt, az adásvételi szerződések előkészítésére is van lehetőség. A bankok többsége ugyanis már közzétette a kapcsolódó útmutatókat, ezek alapján pedig az ügyvédek meg tudják írni a szerződéseket” – tette hozzá Berényi Balázs.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy kulcskérdés az ügyfél előminősítése. „A bankok számára nem mindegy, kinek milyen munkahelye van. Másképp kezelik
- a vállalkozói jövedelmeket, mint az alkalmazotti fizetést,
- és az is számít, határozott vagy határozatlan idejű a munkaviszony.
Emellett a fix munkabérhez hozzáadható túlóra vagy teljesítménybérezés is befolyásolhatja a minősítést” – sorolta.
Berényi szerint körültekintésre is szükség van. „Ekkora horderejű változásoknál mindig benne van a pakliban, hogy a program indulásakor kisebb-nagyobb fennakadások adódnak a jogértelmezés eltérései vagy a jogalkotói pontosításokra való várakozás miatt. Előfordulhat például, hogy egyes ügyfelek esetében az adásvételi szerződések előkészítése nehézkes, mert még nem minden bank nyilatkozott arról, mely településeken engedi a 10 százalékos önerőt, és ehhez milyen extra feltételeket szab az igénylőkkel szemben” – hívta fel a figyelmet a szakértő.
Így foglaljunk okosan
Arra a kérdésre, mi a teendő, ha valaki már az igénylési határidő kezdete – vagyis szeptember 1-je – előtt megtalálja a számára legmegfelelőbb ingatlant, Berényi Balázs azt tanácsolta:
a megalkudott árat és az ütemezést mindenképpen érdemes papírra vetni, és előkészíteni az adásvételi szerződést.
„Elengedhetetlen előzetes értékbecslést kérni, amely jellemzően egy-másfél hét alatt készül el. Ez azt jelenti, hogy egy szeptember elején beadott igénylés esetén a vevőnek már augusztus végén úgy kell alkudoznia, hogy a tényleges adásvételi szerződés valószínűleg csak szeptember közepére áll majd rendelkezésre” – magyarázta a szakértő.
Milyen egyéb kiadásokkal kell számolni?
Berényi Balázs szerint a kölcsön igénylésével és folyósításával kapcsolatban a jogszabály legfeljebb 30 ezer forintos költséget enged meg. Emellett azonban további kiadásokkal is számolni kell: az adásvételi szerződést megszerkesztő ügyvéd és a közjegyző díja külön terhet jelenthet, ahogy az értékbecslésnek is önálló költsége van.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az ingatlanvásárláshoz nem társul CSOK Plusz, akkor minden egyes adásvétel után a vételár 4 százaléka vagyonszerzési illeték formájában kerül az államkasszába. „Ez a bevétel részben ellensúlyozhatja azokat a kiadásokat, amelyeket az állam a bankoktól átvállalt kamatok révén visel a következő években” – emelte ki Berényi.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay