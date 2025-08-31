Kezdetét vette a végső visszaszámlálás: érdemes résen lenni

„Albérletből saját otthonba – Pár óra és startolunk” – fogalmazott Facebook-oldalán Panyi Miklós.

„Pár óra és indul az Otthon Start Program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A FIX 3%-os hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek! Az Otthon Start Program akár 25 évre felvehető FIX 3%-os kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít. Az alacsony, FIX 3%-os kamat a piaci hitelhez képest havonta 30-40%-kal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent, ami több tízezer, vagy akár százezer forintos havi megtakarítást tesz lehetővé.

A havi törlesztőrészlet ezáltal sok esetben alacsonyabb lesz, mint a bérleti díj!

Az alacsony törlesztőrészletek és az 50 millió forintos hitelkeret nagyobb mozgásteret biztosít a fiataloknak, hogy tágasabb, komfortosabb ingatlanokat vásárolhassanak maguknak. A 10%-os önerő pedig abban segít, hogy azok a fiatalok is bekapcsolódhassanak a programba, akik csak egy kisebb összegű megtakarítással rendelkeznek” – szögezte le a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Az ellenzék tervei

„Miközben az ellenzék adóemeléseken dolgozik, mi elindítjuk a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot.

Miközben az ellenzék havonta több tízezer forintot venne el a magasabb személyi jövedelemadókon keresztül, addig mi havi akár százezer forintos megtakarítást jelentő elsőlakás-programot indítunk.

Miközben az ellenzék ajánlata az, hogy pár év múlva néhány ezer fiatal bérlakásba költözhet, addig a FIX 3%-os hitelprogram mindenki számára megnyitja az első tulajdon, az első saját lakás megszerzésének lehetőségét” – mutatott rá Panyi Miklós.