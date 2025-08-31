Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
albérlet Otthon Start Program Magyarország otthon Panyi Miklós ház jobboldal Fidesz lakás Orbán Viktor

Kezdetét vette a végső visszaszámlálás: érdemes résen lenni

2025. augusztus 31. 10:38

„Pár óra és indul az Otthon Start Program” – Panyi Miklós.

2025. augusztus 31. 10:38
Otthon

„Albérletből saját otthonba – Pár óra és startolunk” – fogalmazott Facebook-oldalán Panyi Miklós.

„Pár óra és indul az Otthon Start Program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg ez első otthon megszerzésének lehetőségét. A FIX 3%-os hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek! Az Otthon Start Program akár 25 évre felvehető FIX 3%-os kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít. Az alacsony, FIX 3%-os kamat a piaci hitelhez képest havonta 30-40%-kal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent, ami több tízezer, vagy akár százezer forintos havi megtakarítást tesz lehetővé.

A havi törlesztőrészlet ezáltal sok esetben alacsonyabb lesz, mint a bérleti díj!

Az alacsony törlesztőrészletek és az 50 millió forintos hitelkeret nagyobb mozgásteret biztosít a fiataloknak, hogy tágasabb, komfortosabb ingatlanokat vásárolhassanak maguknak. A 10%-os önerő pedig abban segít, hogy azok a fiatalok is bekapcsolódhassanak a programba, akik csak egy kisebb összegű megtakarítással rendelkeznek” – szögezte le a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Az ellenzék tervei

„Miközben az ellenzék adóemeléseken dolgozik, mi elindítjuk a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot.

Miközben az ellenzék havonta több tízezer forintot venne el a magasabb személyi jövedelemadókon keresztül, addig mi havi akár százezer forintos megtakarítást jelentő elsőlakás-programot indítunk.

Miközben az ellenzék ajánlata az, hogy pár év múlva néhány ezer fiatal bérlakásba költözhet, addig a FIX 3%-os hitelprogram mindenki számára megnyitja az első tulajdon, az első saját lakás megszerzésének lehetőségét” – mutatott rá Panyi Miklós.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI / Vasvári Tamás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!