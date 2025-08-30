Megkezdte a működését az Otthon Start Programiroda: még 2025-ben több ezer új lakás épülhet

Létfontosságú nyersanyagtól fosztják meg az oroszok az ukránokat
A lakásfejlesztési beruházások nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak.
„A mai napon elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat!” – fogalmaz Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós.
A lakásfejlesztők a honlapon megtalálhatnak minden olyan adatot, amely alapján benyújthatják lakásfejlesztési terveiket.
A stratégiai államtitkár elmondta, hogy a kormány minden olyan beruházást segít, amely az elsőlakás-vásárlókat támogatja.
Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak.
„Ez az intézkedés hónapokkal fog meggyorsítani több tucat lakásfejlesztési projektet” – írta Panyi Miklós. A programirodánál folyamatosan dolgozzák fel a kérelmeket, amelynek köszönhetően több 10 ezer lakás épülhet fel még 2025-ben ország szerte.
Gyorsítjuk az engedélyezéseket, indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar! Folyamatosan bővül a lakáskínálat! Ez pedig a lakásárakat is megfogja!”
– fogalmazott a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.
