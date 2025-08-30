Ft
Megkezdte a működését az Otthon Start Programiroda: még 2025-ben több ezer új lakás épülhet

2025. augusztus 30. 13:03

A lakásfejlesztési beruházások nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak.

2025. augusztus 30. 13:03
null

„A mai napon elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat!” – fogalmaz Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós.

A lakásfejlesztők a honlapon megtalálhatnak minden olyan adatot, amely alapján benyújthatják lakásfejlesztési terveiket.

A stratégiai államtitkár elmondta, hogy a kormány minden olyan beruházást segít, amely az elsőlakás-vásárlókat támogatja.

Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak.

Ez az intézkedés hónapokkal fog meggyorsítani több tucat lakásfejlesztési projektet” – írta Panyi Miklós. A programirodánál folyamatosan dolgozzák fel a kérelmeket, amelynek köszönhetően több 10 ezer lakás épülhet fel még 2025-ben ország szerte.

Gyorsítjuk az engedélyezéseket, indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar! Folyamatosan bővül a lakáskínálat! Ez pedig a lakásárakat is megfogja!”

– fogalmazott a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

"""Földhivatali leállás lesz, egy hétig nem lehet Otthon Start hiteligénylést beadni Budapesten."""
