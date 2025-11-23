Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tagszervezet projekt FUEN napirend Minority SafePack kisebbség

Nagy a baj: Európa csaknem ötvenmillió nemzeti kisebbséghez tartozó polgára jelentős részének csorbulnak az alapvető jogai

2025. november 23. 10:26

Ezen kíván segíteni immár új elnökkel az élén az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, amely a Minority SafePack polgári kezdeményezéssel egyszer már sikerrel mozgatott meg több mint egymillió embert.

2025. november 23. 10:26
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

„Használni biztos nem használt” – árulja el lapunknak Vincze Loránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti képviselője, amikor arról érdeklődünk, mennyiben nehezítette meg a nemzeti kisebbségek témájának felvetését Brüsszelben az Ukrajnában dúló háború, pontosabban az, hogy a csatlakozásra ácsingózó Kijev esetében az uniós szervek sűrűn szemet hunynak az ukrajnai nemzeti kisebbségek gyakori jogcsorbítása felett, s ez akár mintául szolgálhat másoknak. 

Európában ugyanis több mint ötvenmillió ember tartozik valamely nemzeti kisebbséghez, de az alapvető jogok – mint a kulturális önkifejezés és az anyanyelvhasználat – a gyakorlatban sok esetben korlátozva vannak, vagy éppen nem is léteznek. Ezen igyekszik változtatni az egyébként 1949-es alapítású, háromtucatnyi ország száz tagszervezetét tömörítő Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN), amelynek elnöki posztjáról októberben kilenc év után köszönt le az erdélyi magyar politikus. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Vincze Loránt vitte sikerre például a több mint 1,2 millió aláírást produkáló Minority SafePack polgári kezdeményezést is. „Ez volt az elmúlt évtizedek legerősebb, leghangosabb, legpozitívabb kisebbségvédelmi projektje” – fogalmaz kérdésünkre. 

A Minority SafePack valóban korszakhatár volt – paradigmaváltás, 

ahogy Vincze fogalmaz, hiszen példátlan volt, hogy ekkora lelkesedéssel segítsék egymást az európai őshonos nemzeti kisebbségek egy közös cél mentén. De az is igaz, hogy az Európai Bizottság végül elkaszálta a projektet, „noha más kisebbségek – lmbtq személyek, bevándorlók, romák – esetében jóval bátrabb volt” – teszi hozzá a politikus. Ugyanakkor az Európai Bíróság ítéletei nyomán egyértelművé vált, hogy itt bizony politikai döntésről volt szó; bár indirekt módon azt is kimondták ezzel, hogy a kisebbségvédelem nem kizárólag tagállami kompetencia. 

Mégsem veszett el a befektetett energia: ahogy Vincze mondja, az egyébként erdélyi – RMDSZ-es – és dél-tiroli indíttatású kezdeményezéssel a FUEN „bizonyította relevanciáját mint szervezet, és ami fontosabb, a kisebbségvédelem ügyét sikerült feltennie az Európai Unió napirendjére”. Az biztos, hogy hosszú az út, mire elérik a nyilvánosság és a döntéshozatal olyan szint­jeit, mint akár a most politikai okokból magasba emelt lmbtq-közösségek, amelyek védelmében komplett, kötelező érvényű stratégiát is kiad az Európai Bizottság. Ennek kapcsán Vincze arról beszél: minden a politikai nyomásgyakorláson múlik. Hiszen a Minority SafePack követeléseinek – hivatalos EB-ajánlás, támogató programok, nyelvi sokszínűség biztosítása, regionális fejlesztések – gyakorlatba ültetése nem lenne jelentős költségvetési tétel, és se jogi, se adminisztratív akadályai nincsenek. 

„Az, hogy például Lettország immár az Európai Emberi Jogi Bíróság beleegyezésével zárhatja be az orosz iskolákat vagy teheti egynyelvűvé őket, veszélyes precedenst teremt, és nem az előre-, hanem a visszalépés irányába” – fogalmaz; vagyis megfelelő politikai erő nélkül az is elveszhet, amit ma még természetesnek tartunk. 

Éppen ezért noha most lekerült a napirendről, de tervben volt egy európai kisebbségi tanács létrehozása, ami előrelépés lenne a FUEN civil szervezeti kereteihez képest, befolyásos politikusok támogatását megnyerve, valódi lobbierőre szert téve. Jelenleg ezt csak frakciószinten tudják képviselni – az RMDSZ az Európai Néppárt (EPP) tagja –, s mint Vincze kifejti, haladást elérni egyébként csak szívós kitartással, a témát folyamatosan napirenden tartva lehet. 

A politikus októberben hátrahagyta az elnöki széket – noha a FUEN magyar közösségi munkacsoportját továbbra is ő vezeti, illetve az Európai Parlamentben elnöke a Minority Intergroupnak –, utódja, Schubert Olívia kapcsán úgy véli: a magyarországi német nemzetiségi önkormányzat elnökhelyetteseként látja, milyen a jó példa a nemzetiségi politikára. 

„Magyarországon élek, ezen ország állam­polgára vagyok, és ezt az országot vallom hazámnak” – mondja kérdésünkre Schubert Olívia, a FUEN októberben megválasztott elnöke, akit ugyanakkor a gyökerek, a nyelv és a kultúra, a családi kapcsolatok „ezer szállal” kötnek a német óhazához. Egyfajta hídszerepben képzeli el magát, mind a magyar és német, mind a kelet- és nyugat-európai tagok között. Schubert mindemellett kiemelten figyeli a határon túli magyarok és németek helyzetét is, és méltatja a magyarországi kulturális autonómia eredményeit. 

Nem könnyű a helyzet, hiszen számos különböző nyelvű és kultúrájú nép tagszervezetének kell megtalálnia a közös hangot, ráadásul teljesen más problémái vannak az autonóm Dél-Tirol polgárainak, mint a semmilyen őshonos nemzetiségi elismeréssel nem rendelkező franciaországi bretonoknak – sorolja. Schubert abban bízik, hogy a Minority SafePack ajánlásait újracsomagolva sikerül ismét napirendre emelni ezt a szellemiséget, összekötve az aktuális európai politikákkal. 

S hogy gyakorlati példát is mondjunk: ez kell ahhoz, hogy adott esetben egy turizmusfejlesztési projektnél elő legyen írva, hogy egy-egy uniós pénzből felújított szlovákiai vár nevét fel kelljen tüntetni építőik nyelvén is – jelesül: magyarul és németül.

Nyitókép: Shutterstock

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
obakapimaki
•••
2025. november 23. 12:51 Szerkesztve
Érdekes, hogy nekem a balti seggdugasz csivavák által elnyomott orosz kissebbség jut eszembe, valamint a kaja kallas nevű terrorista fóbiás elmebeteg, vérgőzös ügynöi, akinek valószínűleg komoly érdekektsége van a jelenleg az usa által feltárás alatt lévő , a takonyszínű, drogos, tömeggyilkos náci szardarab által fémjelzett, korrupciós botrányról.. 48 milliárd !! Dollár!!!! Borítékolható, hogy az itteni pedomoSSlék, a tiszar szekta és a többi liberálnáci geci, ezer szálon kötődik hozzájuk.. Nem tudom, hogy a komplett Magyar titkosszolgálat összes tagja egyszerre van szabin? Évek óta? Ezek a gecik itt uszítanak, meg hazudoznak, a börtönök meg üresek.. Pedig a fosos peti szektája, hogy tudná törni a követ, a lófejű bulgar tehénnel, meg a hugyos alkoholista gecivel...😁😁😂💩💩
Válasz erre
1
1
masikhozzaszolo
2025. november 23. 12:06
Különösen ebben a kisebbségi jogok ügyében igaz az én teóriám. A jogot a megfelelő polcra kellene tenni. Nálam a jog az a festészet kategóriájába tartozik. Nem, nem a képző, művészeti festészetre gondolok, sokkal inkább a vasúti tapfák kátrányozására, és a villanyoszlopok, kerítésdeszkák fáradolaj festésére. Oda sorolom. És mindenki saját elképzelése szerint értelmezheti.
Válasz erre
1
0
bannedop03-2
2025. november 23. 11:55
Egészen más úgy nemzeti kisebbséghez tartozni, hogy soha nem volt hazád (lsd. cigányok vagy a cikkben említett bretonok, de ilyenek a baszkok stb.) Szintén más, ha egy olyan nemzet nemzeti kisebbségéhez tartozol, mint a svábok, szászok, tótok, akiket betelepítettek egy-egy országba és mindig is "jövevénynek" számítottak még akkor is ha épp a szászok esetében a jelenlét már ide-s-tova 800 éves Erdélyben. Na és vagyunk mi, a magyarok, akik végül is régi egykori hazánkban, saját otthonunkban, szülőföldünkről el sem mozdulva lettünk hirtelen nem kívánt nemzeti kisebbség (lsd. székelyek). na most ezek közt egységet teremteni, megértetni egymás helyzetét, én mondom, nem kis politikai tehetségre lenne szükség, mert valószínűleg azon túl, hogy van egy kisebbségi lét, de azon túl egyik sem érti a másik helyzetét. Ezért külön kellene legalább erre a három félére választani ezt a nagy kategóriát.
Válasz erre
0
0
pollip
•••
2025. november 23. 11:14 Szerkesztve
Brüsszel szerint a kisebbségek helyzete az adott ország belügye. Brüsszel kénye -kedve szerint hivatkozik belügyre. Pl az oktatás szervezése valóban belügy, de abba erősen beleszól!!!!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!