Nagy a baj: Európa csaknem ötvenmillió nemzeti kisebbséghez tartozó polgára jelentős részének csorbulnak az alapvető jogai

Mégsem veszett el a befektetett energia: ahogy Vincze mondja, az egyébként erdélyi – RMDSZ-es – és dél-tiroli indíttatású kezdeményezéssel a FUEN „bizonyította relevanciáját mint szervezet, és ami fontosabb, a kisebbségvédelem ügyét sikerült feltennie az Európai Unió napirendjére”. Az biztos, hogy hosszú az út, mire elérik a nyilvánosság és a döntéshozatal olyan szint­jeit, mint akár a most politikai okokból magasba emelt lmbtq-közösségek, amelyek védelmében komplett, kötelező érvényű stratégiát is kiad az Európai Bizottság. Ennek kapcsán Vincze arról beszél: minden a politikai nyomásgyakorláson múlik. Hiszen a Minority SafePack követeléseinek – hivatalos EB-ajánlás, támogató programok, nyelvi sokszínűség biztosítása, regionális fejlesztések – gyakorlatba ültetése nem lenne jelentős költségvetési tétel, és se jogi, se adminisztratív akadályai nincsenek.

„Az, hogy például Lettország immár az Európai Emberi Jogi Bíróság beleegyezésével zárhatja be az orosz iskolákat vagy teheti egynyelvűvé őket, veszélyes precedenst teremt, és nem az előre-, hanem a visszalépés irányába” – fogalmaz; vagyis megfelelő politikai erő nélkül az is elveszhet, amit ma még természetesnek tartunk.

Éppen ezért noha most lekerült a napirendről, de tervben volt egy európai kisebbségi tanács létrehozása, ami előrelépés lenne a FUEN civil szervezeti kereteihez képest, befolyásos politikusok támogatását megnyerve, valódi lobbierőre szert téve. Jelenleg ezt csak frakciószinten tudják képviselni – az RMDSZ az Európai Néppárt (EPP) tagja –, s mint Vincze kifejti, haladást elérni egyébként csak szívós kitartással, a témát folyamatosan napirenden tartva lehet.

A politikus októberben hátrahagyta az elnöki széket – noha a FUEN magyar közösségi munkacsoportját továbbra is ő vezeti, illetve az Európai Parlamentben elnöke a Minority Intergroupnak –, utódja, Schubert Olívia kapcsán úgy véli: a magyarországi német nemzetiségi önkormányzat elnökhelyetteseként látja, milyen a jó példa a nemzetiségi politikára.

„Magyarországon élek, ezen ország állam­polgára vagyok, és ezt az országot vallom hazámnak” – mondja kérdésünkre Schubert Olívia, a FUEN októberben megválasztott elnöke, akit ugyanakkor a gyökerek, a nyelv és a kultúra, a családi kapcsolatok „ezer szállal” kötnek a német óhazához. Egyfajta hídszerepben képzeli el magát, mind a magyar és német, mind a kelet- és nyugat-európai tagok között. Schubert mindemellett kiemelten figyeli a határon túli magyarok és németek helyzetét is, és méltatja a magyarországi kulturális autonómia eredményeit.