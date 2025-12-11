Sokak félelme igazolódott be: kiderült, mennyi magyar iskolát zártak be az elmúlt időszakban Szlovákiában

A DenníkN elemzése szerint a szlovák kormánykoalícióban nő a feszültség: Robert Kaliňák védelmi miniszter (Smer) egyre agresszívebben reagál az újságírói kérdésekre, miközben Robert Fico miniszterelnök is támadó hangnemet üt meg.

A Smer a koalíciós partner Hlasra hárítja saját kormányzati kudarcait, különösen az igazságszolgáltatási reformok elmaradása miatt; Matúš Šutaj Eštok belügyminisztert és Richard Raši házelnököt is kritizálják. Az ellenzék alkotmánybírósági beadvánnyal támadta meg a bejelentők védelmét megszüntető törvényt.