Sokak félelme igazolódott be: kiderült, mennyi magyar iskolát zártak be az elmúlt időszakban Szlovákiában

2025. december 11. 11:23

Elkeserítő a helyzet.

2025. december 11. 11:23
A DenníkN elemzése szerint a szlovák kormánykoalícióban nő a feszültség: Robert Kaliňák védelmi miniszter (Smer) egyre agresszívebben reagál az újságírói kérdésekre, miközben Robert Fico miniszterelnök is támadó hangnemet üt meg.

A Smer a koalíciós partner Hlasra hárítja saját kormányzati kudarcait, különösen az igazságszolgáltatási reformok elmaradása miatt; Matúš Šutaj Eštok belügyminisztert és Richard Raši házelnököt is kritizálják. Az ellenzék alkotmánybírósági beadvánnyal támadta meg a bejelentők védelmét megszüntető törvényt.

A felvidéki magyarság helyzetéről

Egy friss oktatáspolitikai elemzés kiemeli: 13 év alatt 40 magyar tannyelvű alapiskola zárt be Szlovákiában,

így közel 10 százalék magyar gyermek korlátozottan fér hozzá anyanyelvi oktatáshoz.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

ergo07-2
2025. december 11. 11:54
Csak ha erősek vagyunk és gazdagok, akkor maradunk meg. Nem véletlen, hogy libsiék szeretik ócsárolni hazánkat, megpróbálják cikivé tenni a magyar identitást. Ha ez ellen - kultúrpolitika és patrióta gazdaságpolitika - nem teszünk, akkor eltűnünk egy perc alatt. Ha felfogná az a sok agyhalott poloska-rajongó, hogy ez a kormány pont a hazánk felemeléséért küzd, hogy kis Szingapúr legyünk, akkor nem kéne a magyar iskolákért harcolni, mert a tótok tanulnának ismét magyarul. Igaz, hogy Szingapúr diktatúra, a vezetés kemény, de normális
elcapo-2
2025. december 11. 11:54
Mint a románoknál.......
rezeda-kazmer
2025. december 11. 11:37
Mikor követeljük, hogy Szlovákiában hivatalos nyelv legyen a magyar, nemzetiségi arányokkal való bűvészkedés nélkül?
