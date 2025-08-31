Ft
Ft
Ft
Ft
08. 31.
vasárnap
Tisza Párt Kocsis Máté Hann Endre

Hann Endre nem érzi indokoltnak...

2025. augusztus 31. 21:56

...hogy a most zajló felmérésükben rákérdezzenek a Tisza Párt adóemeléses botrányára.

2025. augusztus 31. 21:56
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„A Medián vezetője, Hann Endre nem érzi indokoltnak, hogy a most zajló felmérésükben rákérdezzenek a Tisza Párt adóemeléses botrányára.”

Kocsis Máté Facebook-oldala

moliere-0
2025. augusztus 31. 23:02
A szolgák nyelvén beszéltek ősei, a szolgák nyelvén próbálkozik magyarul is... a nyomorult.
herden100
2025. augusztus 31. 22:27
😂😂😂😂😂😂😂😂
llnnhegyi
2025. augusztus 31. 22:22
Megszeppent Hann Endre bácsi a Medián vezérigazgatója picsogott egy sort,most nem méri meg! 25% alá csökkene a TISZA párt támogatottsága ! Inkább beszarik,de nem mér!
FeketeFehér
2025. augusztus 31. 22:19
De miért kellene Hahn Endrének kiszolgálnia a fideszes propagandagépezetet? Nem ez a dolga.
