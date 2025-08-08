Az autósok ki nem állhatják, Karácsonyék imádják: ez lesz a lezárt rakparttal

Kinek lezárás, kinek nyitás, mindenesetre napokon belül megszűnnek a Pesti alsó rakparton a hétközi rendkívüli állapotok. Ahhoz már Karácsony Gergely főpolgármesterré választása óta hozzászokhattak a fővárosi autósok, hogy tavasztól őszig a Margit hídtól az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtóig lezárják a hétvégére a rakpartot, azonban az idei évtől egy újítást is bevezettek.

Június közepén ismertette a BKK, hogy közel két hónapra, augusztus 15-ig hétköznapra is lezárják a Jane Haining rakpartot az Eötvös tér és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtó között. Mint írták, programok sora várja majd „autómentes környezetben” a kilátogatókat.

A közlekedési vállalat azt javasolta az autósoknak, hogy a lezárt rakpartot a Hungária-körgyűrűn, azaz a Róbert Károly körúton, a Hungária körúton és a Könyves Kálmán körúton kerüljék ki. A belvárosban gépjárművel közlekedőknek pedig a Kiskörút, illetve a Budai alsó rakpart használatát javasolja a BKK.

Jó ötlet?

Az autósok természetesen maguktól megtalálták ezeket az útvonalakat, amelyeken jóval megnőtt az átlagos forgalom. Bár nyáron az elmúlt évek során tapasztalható volt, hogy a forgalom valamennyire enyhült a belső kerületekben, az idei évben ez teljesen elmaradt, sőt.

A forgalom nagy része a Bajcsy-Zsilinszky útra terelődött, ahol hosszú percekkel nőtt meg a szokásos menetidő. A helyzet miatt többen panasszal is éltek, nem sok sikerrel, Szentgyörgyvölgyi Péter, az érintett V. kerület polgármestere arra kérte a polgármestert, hogy a forgalmi csúcsidőben nyissák meg a rakpartot. A politikusok mellett a szakemberek is felszólaltak, így tett Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója is, a fejlesztéspolitikai szakember szerint a városvezetés úgy tesz, mintha a közlekedők igénye nem létezne, mintha a közlekedők nem léteznének.

Egy várost nem egy ideológia, hanem a lakói szolgálatában kell vezetni”

– jegyezte meg.

Dugó a belvárosban. Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

A szakember azt javasolta a Karácsony Gergely vezette önkormányzatnak, gondolkodjanak el azon, hogy nem tiltó táblákkal, hanem munkával, azaz tervezéssel, építéssel, kivitelezéssel próbálják meg az általuk preferált igény mellett kielégíteni azt is, amely az ízlésükkel és ideológiájukkal nem találkozik.

Jó példaként Düsseldorf (Madrid, Oslo, Brüsszel, Prága) megoldását javasoljuk, ahol a folyó partját úgy sikerült mentesíteni a közlekedési funkciótól, hogy a felszín alá vezették az útpályát”

– tette hozzá.

Lapunk megkereste a Magyar Autóklubot, mit szólnak a rakpart lezárásához, annyit leszögezhetünk, nincsenek az ötlettől elájulva. Mint a Mandinernek elárulták, a Magyar Autóklub rendelkezésére álló információk szerint a májusban archivált TOMTOM forgalomfigyelési adatai alapján Budapest városias belső zónájában a normál hétköznapok reggeli és délutáni csúcsforgalmának átlagsebessége 17,4 km/óra volt.

Ez a tanítási szünet kezdetekor normális esetben magasabb sebességértékre változik, de idén az első nyári szüneti munkanapon (június 23-án) ez az érték nem javult, hanem romlott, mégpedig 16,4 km/órára, ami sebességnövekedés helyett 5-6%-os sebességcsökkenést jelent a város teljes belső területén.

Az időpont egybeesett a rakpart lezárásával, de nem jelenthető ki, hogy az átlagsebesség romlása kizárólag ennek tudható be, ugyanis az több tényező együttes hatására vezethető vissza”

– közölték.

A tragikus állapotokhoz a pesti alsó rakpart lezárása mellett bizonyosan hozzájárult:

az Árpád híd budai felhajtójának felújítása,

szintén elindult a 4-6-os villamos felújítása, ami a körút egyes szakaszain sávszűkítéseket és jelentős forgalmi torlódásokat okoz. A villamosok helyett pótlóbuszok járnak, így a közösségi közlekedést használók és az autósok egymás mellett vesztegelnek,

a Szabadság híd, illetve a Rákóczi híd munkálatok miatt csak korlátozottan járható,

az Erzsébet híd pesti lehajtója ugyancsak korlátozottan használható a rakpart lezárása miatt, valamint

a Lánchídon továbbra is korlátozott a forgalom.

Az Autóklub úgy látja, hogy a jelenlegi, az átlagosat meghaladó felújítási munkák egyidejű végzése mellett indokolt megvizsgálni a kompenzáló intézkedések lehetőségét. Kiemelték, hogy az autósok jelentős része, különösen akiknek a munkavégzéséhez elengedhetetlen a gépjárműhasználat, nehezményezi a lezárást, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a forgalom átterelődik a kevésbé jól szellőző belvárosi útszakaszokra.

A szakmai szervezet felidézte, hogy a Magyar Autóklub 16 másik szervezettel közösen 2022 októberében aláírt Karácsony Gergellyel egy közös nyilatkozatot, amely körvonalazza a pesti alsó rakpart lezárásának keretrendszerét, azonban annak végrehajtása késik.

Lapunknak elárulták, hogy az Autóklub és a Fővárosi Önkormányzat a lezárások ügyében nem egyeztettek a témával kapcsolatban, a szakmai szervezet elárulta, fenntartják korábbi álláspontjukat, miszerint a rakpart végleges lezárásáról csak egy közösen kialakított monitoring rendszer alapján végzett elemzésekre alapozva lehet dönteni.

Mindemellett pedig az időleges karbantartásokat, felújításokat is úgy tartjuk célszerűnek megszervezni, hogy az jelentősen ne terhelje a fővárosnak már így is zsúfolt útjait”

– fogalmaztak.

Mi lesz a rakparttal?

Megkerestük a Főpolgármesteri Hivatalt, átadják-e a rakpartot az autósoknak augusztus 18-tól, valamint tervezik-e jövőre is hasonló módon lezárni a területet. A Főváros a Mandinernek küldött levelében azt írta, a projekt sikeressége kétségtelen, „Budapest egyik kiemelkedő jelentőségű közterülete zöld, élhető és a világörökségi környezethez méltó módon lett hozzáférhető a városlakók számára”.

Elárulták, hogy augusztus 20. után már csak a hétvégéken lesz megnyitva a rakpart a gyalogosok előtt. „Az állami ünnepség kivitelezését végző Lounge Event Kft. azt jelezte számunkra, hogy augusztus 15-én, pénteken 0:00 órától kezdi el a budai oldal kordonozását, vagyis aznap a budai oldal lesz lezárva az autóforgalom elől. A pesti oldalon azonban aznap megindul az autóforgalom. A pesti oldalon augusztus 16-án kezdik el a kordonok felállítását, de gyalogosan látogatható lesz a rakpart” – tudatták.

A pesti alsó rakpart megnyitásának hatására – számos európai nagyváros, köztük Párizs példáját követve – élhető, mindenki számára hozzáférhető, javuló levegőminőségű folyóparti köztér alakulhat ki Budapesten”

– tudatták.

Arra nem kaptunk választ, hogy a jövő évben is lesznek-e hasonló intézkedések a hétközben is.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos