Megszorításokat akar a Magyar Péteréket támogató Tibi atya

2025. augusztus 11. 20:14

Szerinte ebben az országban nincs pénzügyi alapműveltség.

2025. augusztus 11. 20:14
null

Megszorításokat sürget hazánkban egyik posztjában a Tibi atyaként elhíresült és mostanában a Tisza Pártot támogató Tóth Máté.

Mint írja, nagyjából olyan hangulatkeltés van, mintha csak a „hülyék” szorítanának meg, akik tudatos módon rosszat akarnak a népnek, a lakosságnak. Erre van kondicionálva az egységsugarú magyar hírfogyasztó, hogy csak a bénák szorítanak meg, a jó országok a folyamatos növekedés pályáján vannak.

Pedig Magyarországon is inkább ilyesmire lenne szükség.

Jelenleg ugyanis stagfláció van, írja, vagyis az infláció folyamatosan jelen van, miközben nincsen valódi növekedés. Ilyenkor nem hitelekből kéne osztogatni, nem újabb és újabb kedvezményeket kéne bejelenteni, mert ez nem egy felelős hozzáállás, teszi hozzá.

Tóth Máté leszólja a magyarokat is, mondván, hogy ebben az országban nincs pénzügyi alapműveltség, nincs (köz)gazdasági oktatás a fiataloknak, így mentálisan soha nem leszünk készek arra, hogy felelősséget vállaljunk.

„És amíg a nép így gondolkodik, és reflexből megbuktatja azt, aki egyszer nem a pofájába hazudja, hogy csodás jövő vár ránk, hanem kimondja, hogy bizony megszorítás kell, addig ez az ördögi kör soha nem szakad meg.” 

Stop megszorítás-shaming! Valódi gazdaságpolitikát a gazdaságban zajló politizálás helyett! – írta posztjában Tóth Máté, aki nemrég Szent Pál megtéréséhez hasonlította azt, hogy Magyar Péter a saját politikai közössége ellen fordult.

Tóth részt vett Magyar Péter országjárásán és a Tisza kongresszusán is. Ő volt az is, aki kijelentette, hogy a kárpátaljai templom felgyújtását az oroszok rendelték el hergelési céllal.

Egy emlékezetes kézfogásra is sor került Magyar és Tóth között:

 

Nyitókép: Facebook

 

