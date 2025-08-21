21 játékos távozott, a kiesés után új korszak kezdődik a kupagyőztes magyar klubnál

Az Astra HFC a tavasszal tizenhat év után búcsúzott a női labdarúgó NB I-től. A korábban Taksonyban és Csepelen is székelő, a hazai mérkőzéseit az elmúlt években Üllőn játszó együttes az előző idényben a 22 bajnoki mérkőzéséből 21-et elveszített, és a tabella utolsó helyén végzett.

A kiesés után új korszak kezdődik a kétszeres bajnoki ezüst- (2013, 2014) és bronzérmes (2012, 2021), egyszeres Magyar Kupa-győztes (2012) klub történetében. Nemcsak a célok változtak meg, hanem a keret is teljesen átalakult,

a felnőtt- és az U19-es csapatból összesen 21 játékos távozott, így mindkét együttest szinte a nulláról kellett újraépíteni.

„Az új NB II-es keret kialakításánál nem a gyors pótlás volt a cél, hanem a tudatos építkezés: fiatal tehetségekre és tapasztaltabb játékosokra alapozunk, akik együtt képesek hosszú távon is eredményesek lenni. Az edzői stáb olyan labdarúgókat keresett, akik nemcsak technikailag, hanem mentalitásban is illeszkednek a klub jövőképébe: motiváltak, tanulni vágyóak és közösségépítő szemléletűek” – olvasható a klub honlapján, amely azt ígéri, hogy hamarosan bemutatják a nyilvánosságnak az új játékosokat.

Az Astra az előttünk álló szezonban a másodosztály Keleti csoportjában szerepel majd, amelyből csak a bajnokcsapat jut fel az NB I-be.