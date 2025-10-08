Szerencsét hozott az aranylabdás – a Fradi egyetlen lépésre egy óriási sikertől

A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott szerdán a cseh Sparta Praha otthonában a női labdarúgó Európa-kupa-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.

Mint arról a zöld-fehérek Facebook-oldala beszámolt,

a találkozót megelőzően 2003 aranylabdása, Pavel Nedved sok sikert kívánt a magyar együttesnek,

sőt egy közös fotóra is összeállt az FTC-t irányító Albert Flóriánnal, akinek az édesapja korábban szintén megkapta a labdarúgók legrangosabb egyéni díját.