Szerencsét hozott az aranylabdás – a Fradi egyetlen lépésre egy óriási sikertől

Robbie Keane nagyon kapós lett: „Elképesztő, hogy mennyien akarnak, amióta jól teljesítünk!”
A Ferencváros vezetőedzője jól érzi magát Európában, és jelenleg nem gondolkozik azon, hogy az MLS-ben vállaljon munkát.
Pavel Nedved jókívánságai után a Ferencváros női labdarúgócsapata döntetlent játszott a Sparta Prahával.
A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott szerdán a cseh Sparta Praha otthonában a női labdarúgó Európa-kupa-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.
Mint arról a zöld-fehérek Facebook-oldala beszámolt,
a találkozót megelőzően 2003 aranylabdása, Pavel Nedved sok sikert kívánt a magyar együttesnek,
sőt egy közös fotóra is összeállt az FTC-t irányító Albert Flóriánnal, akinek az édesapja korábban szintén megkapta a labdarúgók legrangosabb egyéni díját.
A párharc budapesti visszavágóját jövő csütörtökön rendezik.
A továbbjutó a főtáblára kerül, ahol az ugyancsak oda-visszavágós nyolcaddöntőkkel folytatódnak a küzdelmek.
A Ferencváros azért került át a második számú nemzetközi sorozatba, az újonnan induló Európa-kupába, mert a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában kettős vereséggel búcsúzott a norvég Valerengával szemben.
NŐI LABDARÚGÁS
EURÓPA-KUPA-SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Sparta Praha (cseh)–FTC-Telekom 0–0
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: fradi.hu