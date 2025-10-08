Ft
10. 08.
szerda
Európa-kupa Fradi Sparta Praha női labdarúgás Ferencváros Albert Flórián FTC

Szerencsét hozott az aranylabdás – a Fradi egyetlen lépésre egy óriási sikertől

2025. október 08. 22:38

Pavel Nedved jókívánságai után a Ferencváros női labdarúgócsapata döntetlent játszott a Sparta Prahával.

2025. október 08. 22:38
null

A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott szerdán a cseh Sparta Praha otthonában a női labdarúgó Európa-kupa-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.

Mint arról a zöld-fehérek Facebook-oldala beszámolt, 

a találkozót megelőzően 2003 aranylabdása, Pavel Nedved sok sikert kívánt a magyar együttesnek,

sőt egy közös fotóra is összeállt az FTC-t irányító Albert Flóriánnal, akinek az édesapja korábban szintén megkapta a labdarúgók legrangosabb egyéni díját.

 

A párharc budapesti visszavágóját jövő csütörtökön rendezik. 

A továbbjutó a főtáblára kerül, ahol az ugyancsak oda-visszavágós nyolcaddöntőkkel folytatódnak a küzdelmek.

A Ferencváros azért került át a második számú nemzetközi sorozatba, az újonnan induló Európa-kupába, mert a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában kettős vereséggel búcsúzott a norvég Valerengával szemben.

NŐI LABDARÚGÁS
EURÓPA-KUPA-SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Sparta Praha (cseh)–FTC-Telekom 0–0

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: fradi.hu

 

