Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
playoff Fradi Bajnokok Ligája

Nyolc Fradi-drukker tűnt fel az oslói lelátón – egy félidőnyi álomjáték a Bajnokok Ligájában

2025. szeptember 11. 22:14

Jövő héten Óbudán kerül sor a visszavágóra.

2025. szeptember 11. 22:14
null

A norvég Valerenga FC 3–0-ra legyőzte a vendég Ferencvárost a női labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik, utolsó fordulójában, a párharc első felvonásán. A playoff visszavágójára egy hét múlva Budapesten kerül sor, a tét a 18-es főtáblára jutás.

Az Albert Flórián vezette zöld-fehér együttes a második félidő elejéig remekül tartotta a gól nélküli állást nyolc szurkolója előtt, ám a norvégok végül nem álltak meg háromig!

A párharc győztes a BL 18-as főtáblájára jut, a vesztes pedig az újonnan induló, második számú kontinentális kupasorozat, az Európa-kupa selejtezőjének második fordulójába kerül.

A Valerenga az előző idényben megnyerte hazája bajnokságát és a Norvég Kupát, a BL-ben pedig csoportkörös volt. A mostani szezonban a bajnoki tabella második helyén áll, hazája kupasorozatában elődöntős, míg a BL-selejtezőben korábban a finn Helsingin JK-t és a cseh Slavia Prahát búcsúztatta.

A magyar bajnok FTC előbb a luxemburgi Racing FC Uniont, majd a fehérorosz Dinamo Minszket győzte le az albániai selejtezőtornán.

Női BL-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés

Valerenga FC (norvég) – FTC-Telekom 3–0 (0–0)
gólszerzők: Saevik (52.), M. Kovacs (66.), Horte (94.)

Ezt is ajánljuk a témában

(Mandiner/MTI)

Fotó: fradi.hu

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!