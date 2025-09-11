Nyolc Fradi-drukker tűnt fel az oslói lelátón – egy félidőnyi álomjáték a Bajnokok Ligájában

Nagy meglepetés lenne: lehet, hogy a Fradi nem jut be a bajnoki döntőbe
Jövő héten Óbudán kerül sor a visszavágóra.
A norvég Valerenga FC 3–0-ra legyőzte a vendég Ferencvárost a női labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik, utolsó fordulójában, a párharc első felvonásán. A playoff visszavágójára egy hét múlva Budapesten kerül sor, a tét a 18-es főtáblára jutás.
Az Albert Flórián vezette zöld-fehér együttes a második félidő elejéig remekül tartotta a gól nélküli állást nyolc szurkolója előtt, ám a norvégok végül nem álltak meg háromig!
A párharc győztes a BL 18-as főtáblájára jut, a vesztes pedig az újonnan induló, második számú kontinentális kupasorozat, az Európa-kupa selejtezőjének második fordulójába kerül.
A Valerenga az előző idényben megnyerte hazája bajnokságát és a Norvég Kupát, a BL-ben pedig csoportkörös volt. A mostani szezonban a bajnoki tabella második helyén áll, hazája kupasorozatában elődöntős, míg a BL-selejtezőben korábban a finn Helsingin JK-t és a cseh Slavia Prahát búcsúztatta.
A magyar bajnok FTC előbb a luxemburgi Racing FC Uniont, majd a fehérorosz Dinamo Minszket győzte le az albániai selejtezőtornán.
Valerenga FC (norvég) – FTC-Telekom 3–0 (0–0)
gólszerzők: Saevik (52.), M. Kovacs (66.), Horte (94.)
